В аэропорту Еревана 28 февраля утром был задержан гражданин России Никита Каменский, обвиняемый на родине в вандализме за антивоенные граффити. Как пишет Радио Азатутюн, через несколько часов после задержания он был отпущен под подписку о невыезде.

Житель Москвы Никита Каменский был объявлен в розыск Москвой в начале декабря. Поводом стали нанесённые им на севере Москвы антивоенные надписи, рассказывало издание «ОВД-Инфо».

По вменённой статье в России Каменскому грозит арест на срок до трёх месяцев. Однако следствие планировало переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую часть той же статьи о вандализме, отмечает издание.

«Мы обеспокоены этим вопросом, потому что мы верим, что в Армении есть демократия», — сказал в беседе с Радио Азатутюн активный участник акций протеста в Ереване против войны России в Украине Юрий Алексеев.

Армянский полицейские год назад задержали Алексеева за плакат «Путин - убийца». Активист-блогер, переехавший в Армению после начала войны, сказал, что это означает, что с такой проблемой может столкнуться каждый гражданин России, приехавший в Армению.

«Россия может принять любые основания для возбуждения уголовного дела. Даже, скажем, отсутствие в стране без уведомления. В первый раз штраф, потом уголовное преследование и все. В России нет ни закона, ни суда. Параллельно со всем этим у Армении есть соглашение с Россией, по которому она может выдавать разыскиваемых граждан РФ. Нет сомнения, что Россия может сфабриковать любой документ, уголовное дело и заставить Армению выдать своего гражданина. Но не будем забывать, что каждый, кто подвергается политическому преследованию, имеет право просить политическое убежище в Армении. В этом плане Армения может нас защитить. И дело Никиты важно настолько, что мы посмотрим, что сделает Армения. Россия сейчас испытывает Армению», — сказал Алексеев.

Российский активист сообщил, что для помощи Каменскому они уже обратились к армянским адвокатам.