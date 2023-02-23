Российский адвокат Максим Оленичев будет бороться за возвращение в Грузию. 10 дней назад правозащитнику, который после начала войны в Украине переселился из РФ, отказали во въезде в Грузию. Причина может быть лишь одна – статус «иностранного агента», считает сам Оленичев.

– Максим расскажите, что произошло, как вам отказали во въезде в Грузию?

Я не участвовал в политических акциях, зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя, платил налоги, соблюдал законодательство, то есть никаких проблем у меня с грузинским законом и властями не было

– С 2022 года я жил постоянно в Грузии – это мой второй дом. Я не участвовал в политических акциях, зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя, платил налоги, соблюдал законодательство, то есть никаких проблем у меня с грузинским законом и властями не было. Но в феврале мне понадобилось выехать в Берлин, чтобы провести мероприятие. Когда я возвращался из Берлина 13 февраля, грузинские пограничники меня не впустили на территорию страны. Это происходило следующим образом: я летел из Берлина, в Стамбуле была пересадка, а дальше, в ночь на 13 февраля, в 4 утра, я прилетел в Тбилиси. Я подошел к окну сотрудницы пограничной службы, она отсканировала мой паспорт и увидела какую-то надпись у себя в компьютере, в базе, и, не задав мне ни одного вопроса, сфотографировала мой паспорт и отправила через WhatsApp неизвестным мне лицам. Я ждал около 30 минут около ее кабинки, никуда не отходил, она не задавала мне никаких вопросов, просто попросила подождать.

В итоге через 30 минут ей пришел какой-то ответ, она мне его не озвучила, но попросила отойти в сторону, к кабинету, где сидят пограничники. Там меня вновь попросили подождать полчаса. Они задали единственный вопрос – какой авиакомпанией я прилетел. Я ответил: «Туркиш Эйрланс». Они пригласили сотрудницу этой компании, отдали ей мой паспорт, документ об отказе во въезде в Грузию, а мне ничего не дали. Я попросил, чтобы мне вернули мой паспорт, пограничник мне лишь сказал, что меня не пустили «по иным причинам», то есть даже не озвучили никакую причину. Никакой коммуникации со мной не было, вообще ни о чем не спрашивали. Я сказал, что никуда не поеду, пока не вернут мне мой паспорт. Они сослались на какую-то инструкцию и фактически вынудили меня сесть обратно на борт «Туркиш эйрланс», на тот же рейс, которым я прилетел из Стамбула. Документ об отказе во въезде и мой паспорт отдали авиакомпании, мне на руки ничего не выдали. Я прилетел в Стамбул, и там компания уже передала мои документы турецким пограничникам. Они по своей базе проверили, нет ли чего криминального, естественно, я чист перед законом, и они выпустили меня на территорию Стамбула.

В Грузии, по сути, у меня построена вторая жизнь после России, но, к сожалению, по неизвестным мне причинам меня не пускают обратно в страну

Когда меня не пустили в Грузию, я просил, чтобы мои вещи, багаж тоже погрузили на этот рейс, чтобы потом его не разыскивать. Пограничники и сотрудники авиакомпании пообещали, что мои вещи будут загружены на этот же рейс. Однако в Стамбуле оказалось, что вещей нет. Мне пришлось три дня жить в Стамбуле, я снимал гостиницу в ожидании багажа. Его нашли, и только через три дня привезли его из Тбилиси. Таким образом обстоит ситуация. При этом в Грузии у меня осталось достаточно много вещей, там у меня и социальные связи, по сути, у меня там построена вторая жизнь после России, но, к сожалению, по неизвестным мне причинам меня не пускают обратно в страну.

– Насколько нам известно, ранее в Грузию не впустили и ваших коллег?

Самое интересное, что «иные причины» позволяют грузинским властям не объяснять, в связи с чем они не пускают на территорию Грузии

– Я сотрудничаю с разными командами, в частности, с журналисткой Еленой Скворцовой, которую тоже не пустили в Грузию. Она тоже со статусом «иностранного агента», и ее тоже не пустили «по иным причинам». Другого моего коллегу, Виктора Воробьева, депутата регионального парламента из России, который оппозиционных взглядов, его также не пустили зимой (2022-го) в Грузию, также «по иным причинам». При этом жалобы, которые подали через интернет-сайт Елена Скворцова и Виктор Воробьев, – на них никакого ответа не было. Такое ощущение, что эти жалобы вовсе не замечены. Самое интересное, что «иные причины» позволяют грузинским властям не объяснять, в связи с чем они не пускают на территорию Грузии. Я понимаю и уважаю суверенитет каждой страны, государство вправе само решать, кого впускать, а кого нет, но, по крайней мере, эта политика должна быть прозрачной, и власти Грузии могли бы объяснить, по какой причине они не пускают активистов. Потому что из той информации, которой мы владеем, получается, что правозащитники, журналисты, которые уехали из России после начала войны и хотят продолжать деятельность по поддержке защиты прав человека в России и антивоенную деятельность, против войны России в Украине, почему-то подвергаются гонениям и в Грузии, несмотря на то, что они нашли там свой второй дом и пытаются всячески помогать грузинскому обществу жить в мире и согласии и соблюдать законы.

– Как вы считаете, ваш статус «иноагента» сыграл какую-то роль в решении отказать вам во въезде в Грузию?

Грузия позиционирует себя как свободная страна, но поведение, которое касается отказа во въезде без объяснения причин правозащитникам и журналистам, – это не европейское поведение

– Я думаю, что да! Я приехал в страну 1 апреля 2022 года, и у меня не было никаких проблем при въезде. Меня власти пустили, я нашел дом и стал там жить. Но, начиная с мая 2022 года, я и мои коллеги стали замечать, что при выезде из Грузии нас не выпускают свободно – мы выдаем паспорт, его сканируют, в компьютере появляется какой-то знак, и пограничники просят подождать 10 минут, пока они не согласуют возможность выезда из страны. Это довольно странно, поскольку всех всегда из страны выпускают. Далее, когда въезжали в прошлом году, так же в компьютере высвечивалась какая-то метка, и они передавали наши паспортные данные через WhatsApp неизвестным нам лицам. После этого было либо разрешение на въезд, либо отказ. То есть эти метки существуют, возможно, существуют какие-то списки. Я связываю это со статусом «иностранного агента». Грузия позиционирует себя как свободная страна, но поведение, которое касается отказа во въезде без объяснения причин правозащитникам и журналистам, – это не европейское поведение. Я знаю, что существуют разные дискуссии внутри страны вокруг этого: кто-то хочет в ЕС, а кто-то – нет, но общество, насколько я знаю, «исповедует» европейские ценности, а такая практика недопуска людей в Грузию – журналистов, правозащитников – это не про европейские ценности.

– В Грузии сейчас как раз актуальна тема «иностранных агентов» из-за соответствующего законопроекта, инициированного в парламенте. Расскажите, как он принимался в России и какими были последствия его принятия?

Никаких репрессий в их отношении, как в российской версии закона, не существует. Российский же закон об «иностранных агентах» был принят, чтобы подавить критиков власти

– Меня не впустили в Грузию 13 февраля, а 14 февраля депутаты уже стали публично обсуждать проекты закона об «иностранных агентах» в Грузии. Первый вариант был предложен как раз по российской модели, а второй по модели FARA американского закона. Между ними существует принципиальная разница. Американский закон был принят еще в начале 20-го века для борьбы с нацизмом. Сейчас он применяется лишь для регистрации лоббистов, когда в Америке существуют организации, которые лоббируют интересы иностранных правительств, но при этом никаких ограничений их деятельности нет. Им лишь нужно зарегистрироваться в специальном реестре и предоставлять ежегодную отчетность. Никаких репрессий в их отношении, как в российской версии закона, не существует. Российский же закон об «иностранных агентах» был принят, чтобы подавить критиков власти, людей, организации, которые имеют альтернативное действующей власти мнение по разным вопросам – экономическим, социальным, правозащитным, культурным, каким угодно. Сейчас в реестре «иностранных агентов» за 10 лет применения закона в России находится больше 500 организаций и физических лиц.

Закон стал применяться с 2012-го, и изначально российское государство говорило, что никаких ограничений деятельности для «иностранных агентов» вводиться не будет, это необходимо лишь для регистрации. Тогда власти говорили, что существует два признака – это публичная деятельность и получение средств из иностранных источников, неважно, на какую сумму. Впоследствии этот закон усложнялся, и в итоге 1 декабря 2022 года была принята новая версия, которая вводит существенные ограничения в деятельности тех лиц, которых признали «иностранными агентами». Во-первых, существует 18 запретов на профессиональную деятельность – нельзя преподавать в университетах, нельзя заниматься просветительской деятельностью, нельзя участвовать в избирательных кампаниях и т.д. Кроме того, существует ряд других ограничений: необходимо все посты в социальных сетях маркировать статусом, что человек или организация является «иностранным агентом», необходимо подавать в Министерство юстиции подробные отчеты раз в три месяца о финансировании своей деятельности. Организациям необходимо согласовывать программы с Министерством юстиции РФ, и если они не будут согласованы, то свою деятельность они уже осуществлять не смогут. За каждое нарушение существует огромный штраф: в районе 500 долларов для физического лица «иностранного агента» и около 5000 долларов для организации. Третье нарушение может уже привести к уголовной ответственности.

Как раз в этой ситуации властям России удалось так быстро начать войну с Украиной, потому что люди выходят, протестуют против этой войны, но нет большого количества независимых организаций, которые не боялись бы выйти и сказать, что они против войны

К счастью, пока в России было лишь два уголовных дела: первое завершилось, не дойдя до суда, второе было возбуждено в декабре 2022 года. Сам по себе этот закон привел к тому, что гражданское общество в России фактически уничтожено, поскольку нет голосов, которые могли бы представить альтернативную точку зрения государству. Как раз в этой ситуации властям России удалось так быстро начать войну с Украиной, потому что люди выходят, протестуют против этой войны, но нет большого количества независимых организаций, которые не боялись бы выйти и сказать, что они против войны. Поэтому в России авторитаризм, который и приводит к тому, что массово нарушаются права человека в этой ситуации.

– Вам лично этот закон создал проблемы на территории РФ?

– Конечно. Когда я получил статус «иностранного агента», вынужден был маркировать все свои сообщения этим статусом, чтобы не получить штраф. Часть организаций, с которыми я сотрудничал, отказались от работы со мной, поскольку боялись, что этот шлейф «иностранного агента» перейдет и на них и будет возложено множество обязанностей и штрафов, которые могут привести к закрытию организации, поэтому у меня уменьшилось количество клиентов. Я юрист, представлял интересы и физических лиц, и организаций в судах, и мои оппоненты в судах несколько раз заявляли о моем статусе «иностранного агента», пытались «стигматизировать», к счастью, судьи на это не пошли, поскольку знали меня давно. В российском обществе давно идет «стигматизация» «иностранных агентов», по сути, коннотация этого термина – «иностранный агент» равен шпиону. Но люди и организации, включенные в соответствующий реестр, не являются шпионами, они пытаются внедрить европейские ценности и решают те социальные проблемы, которые существуют внутри российского общества, предлагают альтернативные модели решений вопросов и участвуют в публичных дискуссиях. Если нет публичного обсуждения проблем, то нет и демократии в стране. Закон об «иностранных агентах» привел к тому, что существует одна единственная правильная точка зрения – та, которую исповедует государство. Все остальные точки зрения, рекомендации, предложения не являются социально одобряемыми. За выражение собственного мнения государство пытается преследовать эти лица и организации.

Нужно сказать и то, что в 2012-м, когда был принят закон об «иностранных агентах», была подана первая жалоба в Европейский суд по правам человека, тогда РФ еще являлась членом Совета Европы и обязана была исполнять решения суда. В июне 2022 года суд постановил, что этот закон не соответствует требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и это решение, по сути, должно применяться всеми государствами, входящими в Совет Европы, в том числе и Грузией. И то, что сейчас идет дискуссия вокруг принятия соответствующего закона в Грузии, его российская версия противоречит постановлению Европейского суда по делу «Экозащита и другие против России». Поэтому, в случае, если будет принят закон российской версии, я считаю, что у организаций гражданского общества есть все шансы обратиться в Европейский суд и попросить достаточно быстро принять решение о том, что этот закон не соответствует требованиям конвенции. В ситуации с Россией суд принимал решение 10 лет, но поскольку в ней уже разобрались, я думаю, будет проще решить вопрос и по другим государствам, поскольку позиция суда по этому вопросу уже существует.

– Вы считаете, что и Грузии этот закон нанесет больше вреда?

Закон об «иностранных агентах» может создать большие препятствия организациям гражданского общества, а без них нет демократии

– Я считаю, что этот закон, скорее всего, не должен быть принят, но я не гражданин Грузии, поэтому у меня нет политических прав, позиции по поводу того, что необходимо делать внутри страны. Могу лишь выразить свое мнение – закон об «иностранных агентах» может создать большие препятствия организациям гражданского общества, а без них нет демократии. Поэтому закон будет ограничивать их деятельность и альтернативные голоса. Все законы об иностранных агентах, какую страну бы мы ни взяли, они направлены именно на это. Поэтому желаю организациям бороться за свои права и свою самостоятельность, чтобы их голоса не подавлялись, поскольку я верю в то, что эти организации как раз работают на благо страны, на благо Грузии.

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