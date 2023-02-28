В Грузии депутат требует расследования войны 2008 года и «преступлений Саакашвили»

Представитель оппозиции в парламенте Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджия заявил, что ответственность за войну 2008 года несут Михаил Саакашвили и его «зарубежные покровители». Депутат требует создать парламентскую комиссию по расследованию событий 15-летней давности. С требованием начать расследование он обращается и к прокуратуре Грузии.

Инджия считает, что Саакашвили совершил преступление перед «грузинским государством и народом Грузии».

«Все знают, что Саакашвили согласовывал каждый шаг с американцами. Без них он не мог спланировать ничего, особенно после визита Джорджа Буша в Грузию в 2005 году. Американцы прекрасно знали, что Россия ответит на бомбардировки Цхинвали, что в итоге приведет к серьезному конфликту между Россией и Европой. Война 2008 года впервые создала раскол между Европой и Россией, который продолжается и сейчас из-за войны в Украине», – сказал Инджия.

Политик назвал войну 2008 года «евроатлантическим заговором».

«В результате этого евроатлантического заговора были пожертвованы два наших исторических уголка – Абхазия и Самачабло, убиты сотни грузинских солдат и мирных жителей, а 30 тысяч человек стали беженцами на своей родине. Тем, кто пытается втянуть Грузию в войну, страшное преступление 2008 года ни при каких обстоятельствах не должно быть прощено», – сказал депутат.

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что лично он поддержал бы проведение расследование событий 2008 года.

Ранее члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии, заявили, что США, возможно, требуют освобождения Михаила Саакашвили, чтобы скрыть преступления 2008 года.

«Чем дольше будет продолжаться кампания по освобождению Саакашвили, тем более актуальным станет вопрос – что произошло в августе 2008-го?», – говорилось в заявлении «Силы народа».