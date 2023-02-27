Несмотря на критику западных партнеров и даже ООН, парламентское большинство грузинского парламента готовится в ускоренном режиме принять так называемый закон об иноагентах. Сегодня был зарегистрирован второй проект, который предусматривает тюремное заключение за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния.

Через несколько дней после регистрации в парламенте законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» парламентское большинство внесло в парламент вторую, более жесткую редакцию законопроекта, которая, по их утверждению, разработана на основе американского законодательства.

Заседание бюро началось на фоне акции журналистов, которые выразили свой протест против повторения российского опыта. Некоторых журналистов в парламент не впустили, протест они выражали в фойе.

«Им не понравилось, что мы вскрыли суть этого закона, который копирует российский, и сейчас они хотят наклеить на нас ярлыки агентов. Конечно, им не по нутру, как мы информируем народ и показываем лицо власти. Теперь они взяли нас на мушку. Они хотят перекрыть доступ к объективной информации», – заявила Нино Зуриашвили, руководитель «Студии Монитор», автор многочисленных журналистских расследований о правительстве.

Как отмечали многие эксперты и политики, аналогичные законы действительно существуют в некоторых странах, но их принципиальное отличие заключается в том, что они направлены против влияния враждебных государств. Вопрос в том, кого грузинское правительство считает враждебным – Запад или Россию?

Однако, несмотря на аргументацию противников закона, «Грузинская мечта» и аффилированные с нею силы намереваются в ускоренном режиме принять его.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что оба варианта «закона об иноагентах» будут поддержаны в первом чтении в парламенте. По его словам, после этого они дождутся заключения Венецианской комиссии и продолжат обсуждение проекта, который получит положительное заключение.

«Никто, естественно, не сможет сказать, что прозрачность неуместна. Могут быть отдельные замечания относительно того или иного документа, у нас, естественно, будет обсуждение этих поправок, но априори исключено, что по обоим законопроектам будет отрицательное заключение. Поэтому мы примем тот или другой законопроект в любом случае, а до этого будем ждать заключения Венецианской комиссии», – пообещал Кобахидзе.

При этом, по заявлению главы фракции «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно примут его. Параллельно лидер «Грузинской мечты» обвинил США в неверной интерпретации сути закона. По мнению Мдинарадзе, в заявлении пресс-спикера Госдепа США Неда Прайса от 15 февраля содержатся неверные оценки.

«Ты верующий? У вас некоторые вопросы возведены в ранг веры. Если человек лжет, неважно, кто он такой... Неужели Нед Прайс не может лгать?! Будто он не человек и не смог бы соврать. В чем смысл? Вы считаете, что, если представитель нашей страны-партнера что-то говорит, он не может лгать?» – ответил Мамука Мдинарадзе журналисту «Мтавари архи», который задал вопрос по этому поводу.

Бывший «республиканец», политолог Давид Зурабишвили говорит, что за принятием закона стоит олигарх Бидзина Иванишвили, который на фоне войны в Украине торопится еще более усилить свое неформальное влияние в Грузии:

«На самом деле, у нас нет государства с его институтами. Это декорации. У нас есть один человек со своим счетом, страхами, надеждами, стремлениями. И этот человек живет в своем мире, а эти люди, которые представляют государство, управляют этими институтами, просто смотрят на него и являются исполнителями его страхов, надежд, мечтаний или желаний. Бидзина Иванишвили хочет властвовать вечно, но хочет делать это из тени, он не хочет возглавить процессы. Все это ничего, но с начала войны антизападные заявления его ставленников зашли слишком далеко. Бидзина Иванишвили считает власти Украины личными врагами, потому что они требуют выдать им Саакашвили. Если до сих пор Бидзине Иванишвили удавалось сохранять фактический нейтралитет и худо-бедно налаживать отношения с Западом, война в Украине вскрыла этот нарыв – он хотел сохранить нейтралитет, когда это в принципе невозможно. Здесь он должен быть либо на стороне России, либо на стороне Украины и цивилизованного человечества».

Заявления о недопустимости принятия подобного законопроекта прозвучали и от представительства ЕС, и от Госдепа США, и от представительства ООН в Грузии.

Ближе к вечеру со специальным заявлением выступило посольство США в Грузии. В частности, в заявлении сказано:

«Эти законы подрывают прогресс, которого Грузия добивалась столько лет. Вот почему вы слышите озабоченность со стороны ООН, Европейского союза, Соединенных Штатов, многих давних друзей Грузии, которые работают с Грузией более 30 лет, чтобы защитить свободу Грузии и построить демократические институты. Вот почему люди так сильно волнуются. Грузии не нужен этот закон».

Напомним, в парламент от имени большинства поступило два законопроекта об «Агентах иностранного влияния». Первый законопроект был подготовлен движением «Сила народа», основанным бывшими депутатами большинства. Правящая команда разделяет дух законопроекта: объявить иностранными агентами все неправительственные организации и СМИ, 20% финансирования которых получены из международных источников, после чего они будут обязаны зарегистрироваться в специальном «Реестре агентов». Государственным учреждениям будут даны полномочия накладывать штрафные санкции на нарушителей. Именно на основе такого подхода преследуются неправительственные организации и средства массовой информации в путинской России.

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