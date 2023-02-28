Госдеп: закон об «иноагентах» подорвет евроатлантические устремления Грузии

В Госдепартаменте США в очередной раз прокомментировали законопрокт об «иноагентах», который был инициирован формально покинувшими «Грузинскую мечту» депутатами и лоббируется правящим большинством.

По словам пресс-спикера американского ведомства Неда Прайса, в случае принятия такой закон может подорвать евроатлантические устремления Грузии.

«Мы думаем, что подобный закон потенциально может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, стремление к которой грузинская общественность неоднократно продемонстрировала в последние десятилетия. Заявления, будто бы этот закон основан на нашем «Акте регистрации иностранных агентов» очевидно ошибочны. Законопроект, с которым мы ознакомились, как видно, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве, а не на американском», — заявил Прайс.

СОВА напоминает, что 27 февраля парламентское бюро зарегистрировало второй вариант законопроекта об «иноагентах», который, со слов его инициаторов, совершенно идентичен американскому. За неделю до этого на рассмотрение комитетов был передан первый вариант. В движении «Сила народа» утверждают, что брали за основу американский опыт, однако, в Вашингтоне, в ЕС и в Грузии инициативу единогласно называют российской.