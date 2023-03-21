Аппеляционный суд оставил в силе приговор в отношении Давида Кезерашвили

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу Давида Кезерашвили, министра обороны Грузии времен Михаила Саакашвили.

Согласно этому решению, Кезерашвили должен выплатить в пользу министерства обороны Грузии 5 060 000 евро в эквиваленте в лари, пишет агентство «Новости-Грузия».

Что касается другого обвиняемого по тому же делу, Александра Нинуа, бывшего начальника департамента закупок Минобороны, Апелляционный суд не удовлетворил иск к нему и обязал оборонное ведомство вернуть Нинуа выплаченные им пять тысяч лари за апелляционный иск.

Министерство обороны Грузии отсудило пять миллионов евро у Давида Кезерашвили в марте прошлого года. Тбилисский городской суд тогда полностью удовлетворил иск ведомства.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила Давиду Кезерашвили и Александру Нинуа обвинения в злоупотреблении служебным положением и присвоении/растрате крупных сумм государственных денег.

Дело касалось перевода крупной суммы денег компании, зарегистрированной в офшорной зоне «GIRWOOD BUSINESS CORP». Сумма была перечислена для организации учений. Как утверждается, министерство так и не получило оплаченную услугу, то есть учения не были проведены.

По словам адвоката Георгия Мшвениерадзе, непонятно, чем руководствовался суд, так как «сторона защиты представила неопровержимые доказательства, подтверждающие проведение учений и участие людей в этих учениях, что само по себе исключает причинение ущерба».

Давид Кезерашвили сейчас находится за пределами Грузии. Он был начальником Финансовой полиции в 2004-2006 годах, а затем до 2008 года занимал пост министра обороны. Позже он перешел в частный бизнес. В 2012 году, после смены власти, против него было возбуждено несколько уголовных дел. В 2014 году суды Франции и в 2016 году суд Лондона отказали в его экстрадиции в Грузию.

Адвокат Кезерашвили вновь заявил, что судебное преследование Кезерашвили «явно связано с редакционной политикой принадлежащей ему телекомпании «Формула».

«Единственное ценное имущество — это контрольный пакет, 51-процентная доля в ТВ «Формула»... Атака государства направлена на эту долю, отчуждение этой доли напрямую окажет существенное влияние на редакционную политику телекомпании «Формула», – заявил Мшвениерадзе.

Правящая партия Грузии называет Давида Кезерашвили «олигархом» и заявляет, что он из-за границы пытается управлять процессами в Грузии и попадает под будущий закон «О деолигархизации».