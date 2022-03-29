Министерство обороны отсудило пять миллионов и пять лет

Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Давиду Кезерашвили. Он также обязал основателя и владельца телеканала «Формула» выплатить пять миллионов евро в пользу Министерства обороны.

Давид Кезерашвили осужден заочно, обвинения по делу были выдвинуты в далеком 2014 году, и, несмотря на неоднократные попытки грузинской Фемиды, все попытки экстрадиции обвиняемого окончились неудачей. А в 2015 году Интерпол прекратил поиски, сочтя дело политическим преследованием.

Сегодняшним решением суд полностью удовлетворил иск Минобороны Грузии. Генеральная прокуратура обвинила Давида Кезерашвили и его заместителя Александра Нинуа в злоупотреблении служебным положением и присвоении и растрате крупных сумм денег у государства. По версии прокуратуры, дело касалось перечисления крупной суммы денег за содействие в проведении военных учений в пользу зарегистрированной в офшорной зоне компании, хотя эти учения, по утверждению обвинения, не проводились. Суд вынес вердикт, несмотря на представленные адвокатами Кезерашвили видеозаписи и свидетельские показания, подтверждающие факт проведения учений.

После оправдательного приговора в двух инстанциях дело пролежало на полке несколько лет и теперь вновь было актуализировано в угоду властям, напоминает Ника Симонишвили, председатель Ассоциации молодых юристов, комментируя решение Тбилисского городского суда.

«Вопросы возникают. Главный из них – заявление премьер-министра перед вынесением вердикта. Мы знаем, что Давид Кезерашвили был оправдан в двух нижестоящих инстанциях, а затем очень долго это дело лежало на полке. Когда премьер-министр сказал, что рассмотрит это дело, и публично заявил об этом в парламенте, оно было просто снято с полки, и Верховный суд вынес обвинительный приговор».

Напомним, в 2016 году сначала городской суд, а в 2017 году апелляционный суд оправдали Давида Кезерашвили. Этот факт после возвращения в кресло премьера вызвал недовольство премьера Ираклия Гарибашвили: «Как я ушел в отставку (в 2015 году), вы его сразу оправдали, теперь посмотрим», – заявил он 25 июня 2021 года с трибуны парламента.

После этого в сентябре прошлого года Верховный суд приговорил Кезерашвили к пяти годам лишения свободы, изменив таким образом оправдательный приговор двух предыдущих инстанций.

Это не первый случай, когда власти в угоду конъюнктуре возвращают к жизни уголовные дела, считает Симонишвили. Кроме того, сегодняшний приговор является дополнением к предыдущему и выражается в денежном эквиваленте, что порождает дополнительные вопросы.

В свою очередь, представители правящей партии с удовлетворением отреагировали на сегодняшнее решение судебной инстанции. Вот заявление видного члена «Грузинской мечты» Созара Субари:

«Давид Кезерашвили неоднократно признавался грузинским судом виновным, в том числе в прошлом году, и теперь его обязали выплатить более пяти миллионов евро в пользу Министерства обороны. Ему придется заплатить эту сумму. Это человек, которого в грузинской армии называли позорным именем и который действительно проглотил бюджет, выделенный на армию и грузинских солдат».

По данным грузинского отделения «Международной прозрачности», в последнее время значительно возросло количество судебных исков, поданных против владельцев критических СМИ.

«По собранной нами информации, за последние месяцы было подано 28 исков против трех основных критически настроенных телеканалов: «Мтавари», «Формулы» и ТВ «Пирвели». Большинство заявителей – представители правящей партии и их приближенные. Обилие судебных исков против оппозиционных СМИ за короткий промежуток времени свидетельствует о четко скоординированной тенденции, направленной на ограничение и запугивание деятельности СМИ», – говорится в заявлении организации.

В целом, по утверждению профильных НПО, сегодняшний вердикт против основателя «Формулы» можно квалифицировать как прямое финансовое воздействие на неподконтрольный властям телеканал.