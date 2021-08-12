Грузия, остров Мэн, Ботсвана – лидеры по темпам распространения COVID-19 в мире

В море у Новороссийска образовалось огромное пятно нефти. Выброс нефтепродуктов произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Терминал находился в пяти километрах от берега.

В Каспийском трубопроводном консорциуме, которому принадлежит погрузчик, 9 августа заявили, что площадь разлива составила лишь 200 квадратных метров, а объем – порядка 12 кубометров. В компании тогда заявили, что разлив был ликвидирован уже к 22:42 7 августа. Одиннадцатого августа компания снова сообщила, что последствия разлива "ликвидированы", но отметила, что "в акватории Черного моря наблюдаются остаточные явления в форме пленки на поверхности моря". По уточненной информации КТК, объем выброса нефти составил примерно 12 км.

Однако эта информация оказалась неверной. Институт космических исследований РАН 11 августа сообщил со ссылкой на данные спутниковой съемки, что площадь нефтяного пятна в реальности составила 80 квадратных километров. Это в 400 тысяч раз больше, чем изначально утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", – говорится в сообщении института. Ученые проиллюстрировали свои выводы спутниковым снимком:

Представители Всемирного фонда дикой природы подтвердили разлив. Следы нефтепродуктов после разлива в Черном море в районе Новороссийска наблюдаются у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо и могут в скором времени попасть в прибрежную зону Утришского заповедника, сообщил "Интерфаксу" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

"Поскольку вовремя не удалось локализовать разлив нефти, то она проникла в водную толщу и продолжает движение в том числе в сторону побережья. По нашим оценкам и по оценкам некоторых очевидцев, нефтяное загрязнение фиксируется уже около береговой зоны в районе рекреационной зоны Абрау-Дюрсо и движется на север", – сказал Книжников.

По оценкам экологов, в настоящее время около семи километров побережья в этом районе загрязнено нефтепродуктами.

В то же время мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что "специалисты обследовали пляжи" города, и "загрязнений нет нигде".

"Широкая Балка, Южная Озереевка, центральный пляж - все обследовали, мониторили, все пляжи работают", - сказал Дяченко.

Вице-премьер Виктория Абрамченко 11 августа поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефтепродуктов под Новороссийском и проверить информацию Российской академии наук о том, что реальная площадь разлива оказалась в 400 тысяч раз больше, чем признал Каспийский трубопроводный консорциум.

Руководству Росприроднадзора она поручила взять на личный контроль ликвидацию последствий аварии и восстановление водной среды, сообщили в аппарате вице-премьера.