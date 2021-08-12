COVID-19 в Грузии: 5128 новых случаев, 49 пациентов скончались

Американские военные пересмотрели недавний прогноз о возможном поражении правительственных войск в Афганистане после вывода западных войск. Теперь Пентагон допускает, что столица страны Кабул может быть захвачена талибами в течение 90 дней. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The Washington Post.

В течение нескольких последних дней талибы захватили семь из 34 столиц афганских провинций. Это сильно отличается от предыдущих лет войны в Афганистане, когда радикалам удавалось держать под контролем только слабонаселённые районы. Ещё в конце июня военная разведка США допускала окончательную победу Талибана* в срок от полугода до года, передавала The Washington Post. Один из источников газеты отметил, что ситуация в Афганистане "движется в неправильном направлении".

Вывод американских войск из Афганистана начался при предыдущем президенте США Дональде Трампе, действующий президент Байден установил крайним сроком для завершения операции 11 сентября. На фоне сокращения американского контингента Талибан ускорил наступление на позиции правительственных войск.

Во вторник, общаясь с журналистами в Белом доме, Байден заявил, что не сожалеет о своём решении. "За 20 лет там мы потратили больше триллиона долларов, — отметил президент. — Мы обучили и экипировали больше 300 тысяч афганских военных. Афганским лидерам стоит объединиться и бороться за себя и свою страну".

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился за помощью к региональным военизированным группировкам, с которыми конфликтовал в течение многих лет. Он призвал мирных жителей защитить демократию, — передаёт Голос Америки.

Как сообщает Афганская служба Радио Свобода, 10 августа в Катаре начались мирные переговоры с участием афганского правительства и талибов. На них представитель правительства заявил, что недавние атаки "Талибана" на города вызывают недоверие между сторонами переговоров, а представители движения до сих пор не представили своё видение общего политического будущего в стране.

* — Движение "Талибан" в России внесено в список террористических организаций и запрещено. Российское законодательство обязывает СМИ сообщать об этом читателям.