Грузия вслед за Брюсселем продлила антироссийские санкции по Крыму

Грузия, Украина, Албания, Македония и Норвегия присоединились к решению о продлении санкций ЕС в отношении России из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«(Эти страны-партнеры) обеспечат соответствие своей национальной политики Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – сказано в сообщении.

Ранее Совет ЕС решил продлить антироссийские санкции на еще один год – до 23 июня 2022 года. Действующие меры ограничивают целевой импорт в ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Страны–партнеры ЕС присоединились к европейскому санкционному режиму против России с момента его формирования в 2014 году и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение.