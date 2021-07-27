Кремль не расстается с «Мечтой»

Россия будет противостоять растущему влиянию Запада на постсоветском пространстве. Заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева не вызвало в Грузии реакции власти, но встревожило экспертное сообщество.

«Действия некоторых стран на пространстве СНГ направлены на стимулирование дезинтеграционных процессов в целях отрыва от России ее традиционных союзников», – это слова Рашида Нургалиева, заместителя секретаря Совета национальной безопасности Российской Федерации. Чиновник в интервью «Российской газете», официальному изданию правительства, дал понять: новая стратегия национальной безопасности, утвержденная президентом Путиным, как раз направлена на то, чтобы нивелировать эти «угрозы»:

«США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед. Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт».

Слова Нургалиева для многих в Грузии остались незамеченными, однако упоминание Грузии и Украины в контексте запланированного противодействия «разрыву связей» с Россией очень напоминает мартовское заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Тогда руководитель СВР тоже обвинял США в давлении на грузинские власти:

«США еще со времен Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию».

Правительство Грузии хранит стратегическое молчание. Как отмечают наблюдатели, это излюбленный прием правящей партии – не реагировать на подобные заявления до тех пор, пока не будет ясно, какой резонанс вызовет очередной выпад со стороны России.

При этом в экспертном сообществе считают, что оба заявления – как Нургалиева, так и Нарышкина – преследуют одну и ту же цель: Москва пытается внести раскол в грузинское общество, играя на антизападных настроениях части населения и фактически подставляя «Грузинскую мечту». Партия власти оказывается в ситуации, когда вынуждена, с одной стороны, декларировать приверженность евроатлантическим ценностям, а с другой – фактически поощрять пророссийские силы в стране.

Основатель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе считает, что подобные вбросы со стороны Москвы направлены на то, чтобы, с одной стороны, поселить в гражданах Грузии чувство безысходности, а с другой – дать понять, что нынешнее положение дел и тенденции ее устраивают:

«Это прямо подтверждает, что Россию устраивает нахождение «Грузинской мечты» у власти в Грузии, что для них это комфортно. И второе – это подтверждает, что «Грузинская мечта» не собирается до конца следовать курсу на евроатлантическую интеграцию».

С ним согласна политолог Хатуна Лагазидзе. По ее мнению, Москва последовательно торпедирует евроатлантический курс Грузии, причем действует последовательно на протяжении последних лет:

«Работа идет по трем направлениям. Первое – последовательная дискредитация Запада как в качестве курса страны, так и в качестве медиатора. Создание хаоса и противостояния в стране, что мы наблюдаем с подачи России руками «Грузинской мечты». А также создание фундамента для того, чтобы правящая партия сумела каким-то образом удержаться у власти».

В экспертном сообществе высказывают опасения, что участившиеся упоминания Грузии в контексте намерения России противостоять влиянию Запада на постсоветском пространстве несут для Тбилиси серьезную угрозу. И молчание «Грузинской мечты» в этих вопросах лишь подтверждает нежелание правящей партии четко зафиксировать позицию относительно внешнеполитического курса страны.