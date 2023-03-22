РФ и Грузия «находятся на пороге возобновления авиасообщения» – депутат

Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Я разговаривал со многими чиновниками самого высокого уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали. Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать – авиасообщение и отмена виз в России. Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений», – сказал депутат в ходе экономического форума «Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией».

Калашников отметил, что ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности, пишет ТАСС.

На форуме выступил и замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. Он сказал, что Россия стала основным торговым партнером Грузии в 2022 году, ее доля в объеме внешней торговли Грузии превысила 16%.

Вольвач рассказал, что в Грузии планируется создание лаборатории по сертификации вин по российским нормативам, «что позволит обучить персонал и устранить вторичную сертификацию грузинских вин на территории РФ».

Второй инициативой, по словам Вольвача, является подход «к задаче исключения из списка продукции, запрещенной к ввозу из Грузии в Россию коньячных спиртов».