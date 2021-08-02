Арбитраж оказался на стороне Грузии в споре с Frontera – журналистское расследование

openDemocracy и OC Media сообщают, что американская нефтегазовая компания Frontera Resources проиграла громкое арбитражное дело против Грузии, несмотря на потраченный миллион долларов на лоббистскую кампанию и давление на грузинское правительство.

В конфиденциальном решении международного арбитра указывается, что Frontera ввела общественность в заблуждение относительно резонансного судебного противостояния компании и правительства Грузии.

Для оказания давления на правительство Грузии Frontera использовала свои политические связи, в частности, через Стива Никандроса – известного политического донора. Между 2017 и 2020 годами Никандрос потратил $182,950 в качестве пожертвований на избирательные кампании конгрессменов и сенаторов США.

Как сообщалось ранее, 16 из числа данных политиков выступили в поддержку проектов законодательных инициатив или активно вели общественную деятельность от имени техасской корпорации. В рамках этой лоббистской кампании угроза интересам Frontera была представлена как центральная часть более обширного демократического кризиса в Грузии в 2019-2020 годах и включала законопроекты, направленные на введение санкций против грузинских чиновников в связи с предполагаемым вмешательством в деятельность американских компаний.

С целью координации данной работы Frontera предоставила $850,000 вашингтонской компании по связям с общественностью Cornerstone Government Affairs в качестве платы за оказание лоббистских услуг.

В период с 2014 по 2017 год Frontera также пожертвовала $359,000 влиятельному американскому аналитическому центру Atlantic Council, который занимается вопросами энергетики, политики и безопасности.

Тем временем Frontera, акции которой торговались на лондонском Альтернативном инвестиционном рынке (AIM) до делистинга компании в 2019 году, оставила без зарплат своих бывших сотрудников, а акционеров практически без возможности вернуть свои вложения.