«Марионетка Путина» против защитников «сомнительной компании» 

Грузия не побоится жестко ответить американцам. Глава правительства и наиболее влиятельные представители «Грузинской мечты» обещают разобраться с «сомнительной компанией», лоббированием интересов которой занимаются американские конгрессмены.

Письма не действуют, конгрессмены меняют тактику. Представитель штата Техас в нижней палате американского парламента Пит Олсон присоединился к критике грузинского руководства, но эпистолярному жанру предпочел ораторское искусство. С трибуны Конгресса Олсон обратился с открытым призывом поддержать грузинскую оппозицию в борьбе, как он выразился, «с марионетками Владимира Путина». Причем, очевидно, для усиления эффекта проиллюстрировал свое выступление фотографией с акции протеста в Тбилиси.

«Марионетка Владимира Путина Бидзина Иванишвили напал на иностранные инвестиции в Грузии и ударил по основным правам человека. Техасская компания Frontera Resources уже много лет занимается буровыми работами в Грузии. Они создали лучшие рабочие места в Грузии и США. Они создали свободу. Так было до тех пор, пока правительство не запретило операционную деятельность и не конфисковало все оборудование. Теперь они больше не ведут буровые работы в Грузии. Конечно, Владимир Путин счастлив, потому что он контролирует грузинскую нефть. Эта марионетка, олигарх Иванишвили, обогащается за спиной грузинского народа. Сейчас самое время проснуться. Это фото показывает, что участники акции в Грузии нуждаются в нашей поддержке. Присоединяйтесь к нам и поднимите свой голос за свободу в Грузии», – заявил Олсон.

Чуть позже, уже в своем Twitter конгрессмен продолжил тему еще одним персональным выпадом в адрес отца-основателя «Грузинской мечты»:

«У меня вопрос: что общего у персонажа «Улицы Сезам» Оскара Грауча с грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили? Что у них общего? Ответ – они оба являются марионетками, которые загрязняют свои дома».

В Тбилиси в ответ провели параллели между конгрессменом, представляющим штат Техас, и компанией, чей головной офис находится именно в этом штате, указав на абсолютно явное лоббирование бизнес-интересов Frontera Resources. Премьер-министр Грузии нарушил обет молчания по этой теме, пообещав безоговорочную победу над недобросовестными игроками в суде:

«Это тот случай, когда заявление было сделано исходя из интересов одной недобросовестной компании. Это обычный лоббистский интерес, и, между прочим, надеюсь, скоро, по завершении всех соответствующих процедур, это подтвердит Стокгольмский арбитраж».

При этом премьер подчеркнул: на отношения с США недопонимание, возникшее с некоторыми конгрессменами, никак не повлияет. Более того, Георгий Гахария заверил, что не побоится жестко отвечать на необоснованные претензии. Даже если они исходят от стратегических партнеров:

«Какие бы острые вопросы ни возникали между стратегическими партнерами, мы всегда готовы сесть и обсудить их. Возможно, у наших коллег есть определенные вопросы, и никакой остроты в этих вопросах мы никогда не испугаемся. Так же, как не испугаемся и остро ответить как внутри страны, так и за ее пределами. Тихо, спокойно, без каких-либо эмоций. Отношения между стратегическими партнерами не должны строиться на переписке. Наша это ошибка или их, или всех, какое имеет значение? Главное то, что между двумя странами существуют стратегические отношения, исходящие из естественных интересов как Грузии, так и Соединенных Штатов. В конце концов, это решение 75% наших граждан».

В «Грузинской мечте», похоже, решили выбрать тактику нападения, объясняя собственную смелость тем, что заявление нескольких конгрессменов не тождественны официальной позиции Вашингтона. Генсек правящей партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что компания Frontera, ставшая камнем преткновения в споре с американскими законодателями, и в бытность его министром энергетики не отличалась добросовестностью. Правда, вдаваться в подробности, почему этот вопрос не был поднят тогда, Каладзе не стал:

«Заявления, которые мы слышим, выходят за пределы дружеских отношений. Вы знаете, что Америка – наш стратегический партнер, следовательно, законодатели, представляющие государство-партнера, не должны так говорить с дружественной страной. Тем более, когда дело касается репутации одной сомнительной компании. Еще в то время, когда я был министром, эта проблема существовала, и я очень хорошо знаю, что представляет собой эта компания. Я имею в виду Frontera. Мы начали производство арбитражного дела, и я убежден, что они хорошо знают, что обязательно проиграют это дело, поэтому-то и усилили свое лоббирование. Однако мы обязательно защитим интересы нашего государства и наших компаний. Именно поэтому дело в арбитраже, и я убежден, что Корпорация газа и нефти победит в этой тяжбе. Категорически неприемлемы этот тон и такого типа заявления».

Упоминание же Олсоном российского президента Владимира Путина в контексте разгоревшегося спора в «Грузинской мечте» назвали неприемлемым. Так как подобные заявления «служат лишь интересам Москвы».

В оппозиции, напротив, уверены, что причиной призыва конгрессмена Олсона к коллегам обратить внимание на связи Иванишвили и Путина послужила дерзость «мечтателей» в ответ на озабоченность друзей и партнеров Грузии. Такая позиция, считает лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе, может выйти боком всей стране:

«Конгрессмены и, в частности, г-н Пит Олсон были не первыми и, я убежден, не будут последними. Весной нас ждут заявления куда более грозные. Оценки же, данные Питом Олсоном властям, – это медицинский диагноз тех восьми лет, когда бразды правления находятся в их руках. Радует ли меня это? Категорически не радует, поскольку страдает моя родина и страдают интересы всех граждан Грузии. Нельзя, чтобы наш стратегический союзник был так разгневан».

Впрочем, однофамилец Вашадзе – Георгий уверен, что в целом с точки зрения развития демократии в Грузии то, что «Мечта» показала свое истинное лицо, будет даже полезным. Оппозиционный политик утверждает: Запад зачеркнул для себя «Грузинскую мечту» и Бидзину Иванишвили, и это шанс для прозападных сил. Настроив против себя влиятельных политиков в Вашингтоне, «Мечта» может не рассчитывать на то, что США закроют глаза, если правящая партия попытается сфальсифицировать результаты выборов, считают в оппозиции.