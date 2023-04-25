В Киеве заявили, что граждан Грузии из Судана эвакуировала Украина

Представители США, Великобритании, Японии и нескольких стран Евросоюза призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Это произошло в понедельник на заседании Совбеза в Нью-Йорке. В качестве председателя выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Открывая заседание, Лавров заявил, что мир, как и в годы холодной войны, подходит к опасной черте. Министр в своей речи отметил, в ООН слишком много представителей стран Запада и слишком мало представителей из других регионов. Это, по мнению Лаврова, подрывает принцип многосторонности международных отношений.

Лавров возложил ответственность за российское нападение на Украину на США и их союзников. Глава МИД в очередной раз заявил, что цель российских войск – «защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО».

Лавров напомнил, что российские журналисты, которые должны были лететь на заседание Совбеза ООН, так и не смогли этого сделать. По словам министра, посольство США сообщило о готовности выдать визы представителям СМИ уже после того, как самолет с делегацией поднялся в воздух.

Представитель США в Совбезе Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия, которая в этом месяце председательствует в ООН, грубо нарушает принципы устава организации, начав захватническую войну, тормозя зерновую сделку и выйдя из договора об СНВ.

Томас-Гринфилд упомянула об арестованных в России американских гражданах – осужденном по делу о шпионаже Поле Уилане и журналисте Эване Гершковиче. Дипломат призвала к их немедленному освобождению.

Представитель США считает, что ООН оказалась в условиях кризиса доверия. «Агрессия и захват территорий недопустимы с точки зрения международного права», – сказала она.

Томас-Гринфилд призвала к реформам ООН. С ней согласились представители Великобритании и Франции.

«Российское вторжение в Украину принесло невообразимые страдания украинцам и стало катастрофой для самой России. Российское поколение потеряло будущее, а правительство даже не объясняет зачем», – сказала представитель Великобритании Барбара Вудворд.

Представитель Франции Николя де Ривьер напомнил, что Россия и ранее нарушала верховенство международного права. Он привел в пример вторжение российских войск в Грузию в 2008 году, поддержку сепаратистов в Донбассе начиная с 2014 года и нарушение оружейного эмбарго с Ираном.

Ривьер упомянул, что Франция и Мексика выступили с инициативой, рекомендующей постоянным членам Совбеза воздерживаться от применения права вето в случаях, когда речь идет о массовых зверствах, и призвал другие страны присоединяться к ней.

Представитель Японии Исикане Кимихиро также обвинил Россию в том, что применением права вето она парализует решения Совбеза, и выступил за реформу.

Глава делегации ЕС при ООН Олаф Скуг заявил: «Россия пытается представить себя защитником Устава ООН и мультилатерализма. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично».

Представитель Китая Чжан Цзюнь не одобрил курс на реформу Совета безопасности. По его мнению, необходимо не реформировать устав, а «начать с себя». «Мы против того, чтобы некоторые страны навязывали свою волю международному сообществу», – сказал он, не уточнив, какие страны имеет в виду. Он также призвал США и другие страны отказаться от односторонних санкций, назвав их незаконными.