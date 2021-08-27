На фоне успешной вакцинации Дания отказывается от всех ковид-ограничений

Власти Дании объявили об отмене всех коронавирусных ограничений с 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

Правительство больше не считает COVID-19 «опасной для общества инфекцией». Такое решение принято в связи с «рекордно высоким» уровнем вакцинации. По словам главы минздрава Магнуса Хойнике, пандемия в Дании находится «под контролем», пишет «Новая газета».

«Правительство без колебаний быстро примет необходимые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные сферы общества», – добавил Хойнике, отметив, что коронавирусные ограничения длились «дольше, чем необходимо».

Согласно официальной статистике, в Дании полностью вакцинировано более 79% граждан (более 4,1 млн человек). В стране прививают препаратами от Pfizer (эту вакцину получили 83,2% вакцинированных), Moderna (12,2%), AstraZeneca (3,5%) и Janssen (1,1%).

Всего в Дании за все время пандемии выявили более 340 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались в результате COVID-19 свыше 2,5 тысяч человек.

Ранее, как следует из списка ограничений, введенных Минздравом страны, для посещения общественных мест было необходимо иметь сертификат о вакцинации или справку о наличии антител, тажке действовал запрет на нахождение в одном помещении более 100 человек и на продажу алкоголя после полуночи. Помимо этого, гражданам Дании предписывалось носить медицинские маски в общественном транспорте.