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19-летняя ковидинфицированная девушка умерла в Тбилиси после родов
В Тбилиси, в университетском госпитале им. И. Бокерия после родов умерла 19-летняя ковидинфицированная девушка.
Как сообщил агентству «Интерпрессньюс» клинический директор госпиталя Алекси Вачадзе, случай произошел поздно ночью. По его словам, состояние здоровья новорожденного удовлетворительное, его жизни опасность не угрожает.
«Случай произошел вчера, поздно ночью скончалась девушка, которая поступила в нашу клинику 30 июля с подтвержденной ковид-инфекцией. При поступлении в госпиталь у нее уже были остро выраженные проблемы, связанные с дыхательной системой. 1 августа потребовалось провести кесарево сечение. Ухудшение состояния затронуло другие системы органов, и, к сожалению, вчера она умерла. Состояние ребенка стабильное, проблем со здоровьем у него не отмечается, уже идет речь о выписке», – отметил Алекси Вачадзе.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за минувшие сутки скончались еще 73 пациента.
Другие новости дня
Пять человек погибли, 66 ранены в результате взрыва на складе боеприпасов на юге Казахстана
В воинской части на месте пожара и взрывов боеприпасов в Жамбылской области Казахстана найдено тело пятого погибшего, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
На утро пятницы в больницах продолжают находиться 28 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областного акимата. Всего в больницы поступили с ранениями 66 человек. В пресс-службе добавили, что пунктах временной эвакуации находится 171 человек.
Вечером 26 августа загорелся склад боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области Казахстана, за пожаром последовали взрывы. В Минобороны республики заявили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.
На опубликованных в Сети видеозаписях видно, что взрыв произошел недалеко от трассы, соединяющей областной центр Тараз с крупнейшим городом страны Алматы.
Из близлежащих населенных пунктов областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тысячи человек.
В Минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, а длительный пожар связывали с горением тротила.
"Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов", – говорится в сообщении Минобороны республики.
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в серии твитов, что среди раненых было не менее 30 военнослужащих и сотрудников служб экстренного реагирования. Он добавил, что по факту пожара и взрывов ведется расследование.
О готовности уйти в отставку после взрывов на складе заявил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Отвечая на вопрос корреспондента казахского бюро Радио Свобода, он сказал, что "в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", добавив, что окончательное решение примет руководство страны.
Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
Депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначат послом России в республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса. Ее кандидатуру могут одобрить в ближайшее время, документы уже подготовлены, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что комитет обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде "в ближайшее время".
Ранее власти консультировались с Поклонской относительно ее дальнейшего трудоустройства, и депутат предпочла работу дипломатом, рассказали два источника, близкие к Кремлю.
Сама Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
Ранее Поклонская опровергла данные о своем назначении главой Минприроды Крыма. Она подчеркнула, что не станет преждевременно называть свое новое место работы. Депутат отказалась от участия в предстоящих выборах в Госдуму, связав это решение с переходом на другую интересную должность.
Кандидатуры на должность послов России рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Затем президент назначает дипломатов по согласованию с обеими палатами парламента. Также предварительное согласие на назначение посла должна дать принимающая сторона.
Сейчас послом России в Кабо-Верде работает 68-летний Владимир Соколенко, он занимает эту должность с 2018 года.
Кабо-Верде – небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Независимость бывшая колония Португалии получила лишь в 70-х годах ХХ века. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.
За минувшие сутки в Грузии от COVID-19 скончались 73 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 73 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7101.
За сутки в стране выявили 4031 новый случай коронавируса. Накануне провели 42 744 теста: PCR-тестов – 17 386, экспресс–тестов на антиген – 25 358.
Выздоровели еще 4585 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 536 202, выздоровевших – 473 502.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,43%, за последние 14 дней составляет 10,7%, за неделю – 10,4%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 26 418 человек, всего в Грузии использовано 1 095 069 вакцин.
СГБ Грузии опровергает информацию о связи предполагаемых членов ИГ с делом журналиста Габуния
Дело журналиста Георгия Габания никак не связано с пятерыми жителями Грузии, вступившими в ряды террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Оппозиционный телеканал «Мтавари» ранее сообщил, что «дело о ликвидации Габуния» упоминается в материалах следствия, начатого против пяти человек из-за связей с ИГ. Ни прокурор, ни адвокаты задержанных не смогли однозначно ответить на соответствующий вопрос, сославшись на то, что они не могут разглашать детали.
«Информация о том, что на электронных носителях, переданных адвокатам, якобы были записаны кадры брифинга Ники Гварамия, связанные с фактом подготовки убийства журналиста Георгия Габуния, не соответствует действительности. Это никак не связано с нынешним делом, и в электронных материалах, выданных адвокатам, записаны были только доказательства, связанные с обвиняемыми в терроризме», – говорится в заявлении СГБ.
Одновременно в ведомстве подчеркнули, что на момент передачи материалов адвокатов дело не содержало засекреченной информации. Таким образом, юристы свободно могли рассказать о деталях заинтересованным лицам или СМИ.
«Хотим еще раз подчеркнуть, что целенаправленная дезинформация вокруг вопросов государственной безопасности, включая мероприятия по борьбе с терроризмом и продолжающееся расследование уголовного дела, с одной стороны вредит имиджу СГБ и служит снижению общественного доверия к ведомству, а с другой – наносит серьезный ущерб безопасности страны», – заявляют в СГБ.
Во вторник СГБ Грузии сообщила о задержании пяти жителей Панкиссого ущелья, которые стали членами «Исламского государства» и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов. По данным СГБ, обвиняемые присягнули на верность нынешнему лидеру ИГ и распространили соответствующее видео среди экстремистов. Как утверждается, они открыто передвигались по улицам и демонстрировали запрещенную террористическую символику. Силовики также заявляют, что выявили лидера группы, который называл себя представителем ИГ и эмиром в Грузии.
Накануне Тбилисский городской суд принял решение оставить всех пятерых обвиняемых в заключении до окончания следствия.
О подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния летом 2020 года заявил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
Тогда он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков действует по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желает отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.
Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова.
После этого в СГБ заявили, что настоящее имя мужчины – Магомед Гуциев. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем.
В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы, признав его виновным по статьям «посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные», «преследование», «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», «незаконное пересечение государственной границы Грузии».
Гендиректор «Дождя» намерена отстаивать интересы всех «иноагентов»
Генеральный директор и совладелица телеканала "Дождь" Наталья Синдеева опубликовала на своей странице в фейсбуке большой комментарий относительно решения российских властей признать СМИ, которым она руководит, "иностранным агентом".
Синдеева отметила, что не считает таковым свой телеканал, а закон, который позволяет объявить журналистов и целые редакции "иноагентами", назвала "подлым" и "абсурдным".
"Иноагент, по сути, это человек или организация, которые действуют в интересах другого государства. Ни у меня, ни у нас нет никакого другого государства. Мы живём, работаем и зарабатываем на то, чтобы продолжать своё дело только в России. Мы действуем в интересах наших граждан, россиян, которые, согласно Конституции, имеют право на свободу слова", - подчеркнула гендиректор "Дождя", добавив, что будет отстаивать интересы всех СМИ, признанных "иностранными агентами".
В августе Минюст России внёс телеканал "Дождь" в реестр "иностранных агентов" поскольку он цитировал материалы, подготовленные другими СМИ – "иностранными агентами".
До этого в реестр "иноагентов" были внесены множество неподконтрольных Кремлю СМИ, среди них – издания "Медуза", "МБХ медиа", "Открытые медиа", "Важные истории", "Проект" и другие. Также "иноагентами" объявлены несколько журналистов. После этого "МБХ медиа" и "Открытые медиа" прекратили свою работу. Радио Свобода и другие русскоязычные проекты медиакорпорации РСЕ/РC включены Министерством юстиции в список "иностранных агентов" в 2017 году. РСЕ/РС многократно заявляло о своём несогласии с этим решением.
Число жертв взрывов в Афганистане превысило 100 человек
В результате взрывов у ворот аэропорта в Кабуле погибли 103 человека, сообщает The Wall Street Journal. Также сообщается, что 150 человек получили ранения.
В числе жертв атаки – 13 американских военных, число пострадавших достигло 18, сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство". Ее заявление процитировали несколько журналистов-расследователей, которые отслеживают деятельность "ИГИЛ", а также телеканал Sky News.
The Wall Street Journal передает, что один из взрывов произошел у расположенного напротив аэропорта отеля Baron, где остановились в основном граждане Великобритании, которые ожидали эвакуацию из Афганистана.
CNN со ссылкой на источник сообщает, что есть пострадавшие среди жителей Афганистана. Официальный представитель талибов сообщил Al Jazeera, что среди погибших в результате взрыва есть иностранцы и дети.
Журналистка Fox News со ссылкой на источники пишет, что взрыв совершил смертник.
Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи на брифинге, посвященном ситуации в Кабуле, назвал угрозу "Исламского государства" в Афганистане "реальной" и предположил, что группировка может пойти на атаки с использованием смертников, автомобилей и ракет. По словам Маккензи, США уже эвакуировали из Кабула 104 тысячи человек, планируется вывезти еще 5 тысяч.
Президент США Джо Байден выступил с заявлением после теракта у ворот аэропорта в Кабуле. Он поручил Пентагону подготовить удары по руководству и объектам взявшей на себя ответственность за теракты группировки "ИГИЛ", где бы они ни находились.
"Тем, кто осуществил это нападение, а также всем, кто желает Америке зла, знайте: мы этого не простим. Мы этого не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", – сказал Байден.
По его словам, теракты устроила ячейка террористической группировки "Исламское государство", действующая в Афганистане и Пакистане. Он отметил, что пока нет доказательств, указывающих на сговор боевиков "Талибана" и "ИГ" для проведения этой атаки.
"Мы ответим мощно и прицельно в то время и в том месте, которые мы определим сами", – сказал президент, не вдаваясь в подробности.
"Эти террористы из "ИГИЛ" не победят нас. Мы спасем американцев. Мы вывезем наших афганских союзников. И наша миссия будет продолжена, – заверил Байден. – Америку не запугать".
Президент США также назвал героями погибших в результате взрывов американских военных и почтил их минутой молчания.
Байден взял на себя ответственность за последние события в Афганистане, отметив, что американцев не убивали до этого времени только из-за того, что президент Дональд Трамп заключил сделку с талибами. По этому соглашению эвакуация должна была завершиться еще к 1 мая.
"Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться создать демократическую власть в Афганистане – стране, которая никогда за всю свою историю не была единым государством", – сказал он, добавив, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.
Грузия принимает эвакуирующихся из Афганистана сотрудников международных организаций
Правительство Грузии примет в Тбилиси эвакуированных из Афганистана на самолетах НАТО сотрудников международных организаций и норвежского военного госпиталя в Кабуле. Об этом говорится в заявлении на сайте администрации правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как многолетний участник текущей миссии НАТО в Афганистане, Грузия по-прежнему включена в управление гуманитарными и эвакуационными процессами, отмечают в правительстве. Через Тбилисский международный аэропорт уже осуществляются чартерные эвакуационные рейсы из Афганистана. Так как различные международные организации и государства-партнеры осуществляют экстренную гуманитарную эвакуацию сотрудников и членов их семей из Афганистана, «Грузия, как достойный член международного сообщества, решила подключиться к этому процессу, на основании консультаций со своими партнерами», сказано в сообщении.
Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. При их ввозе и размещении учитываются правила ковид-безопасности.
Конкретно в Грузию эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (ADB) и Всемирного банка (WB).
«В тбилисском аэропорту дислоцированы грузовые самолеты Военно-транспортной организации НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Перевозка пассажиров, эвакуированных из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами (на данный момент эвакуировано до 2 тысяч пассажиров). В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран-членов НАТО.
Также на территории военной базы Вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле», - сказано в сообщении на сайте администрации правительства.
Ранее представитель МИД Грузии заявил, что Грузия не собирается принимать в качестве беженцев жителей Афганистана и даже не обсуждает этот вопрос.
На прошлой неделе в Тбилиси из Кабула с помощью международных партнеров были доставлены 23 гражданина Грузии, которые работали в Афганистане по контракту в американских и канадских организациях.
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы у аэропорта в Кабуле
В результате двух взрывов, прогремевших в четверг у международного аэропорта Кабула, погибло по разным данным от 11 до 60 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена) .
Первый взрыв прогремел у въезда в международный аэропорт, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Второй – у отеля Barron, расположенного также недалеко от аэропорта.
Среди погибших есть американские военные: Bloomberg сообщает о двенадцати морских пехотинцах США, Fox News – o десяти. Ранения получили около 140 человек.
Взрыв у входа в аэропорт осуществил террорист-смертник. Точное количество жертв террористической атаки пока не названо.
16 августа в ответ на критику решения вывести американские войска из Афганистана Джо Байден сказал, что США ответят на гибель своих граждан или военных в Афганистане «разрушительно» и быстро. Теперь конгрессмен Даг Коллинз, единственный военный священник в Палате представителей США, призывает Байдена к действию.
«Мы дали ясно понять «Талибану», что любая атака, любое нападение на наши силы или вмешательство в нашу работу в аэропорту будет встречено быстрым применением силы», - президент Байден, одну неделю назад», - написал Коллинз в «Твиттере».
На подступах к аэропорту находились тысячи афганцев, которые пытались попасть на эвакуационные рейсы из Кабула.
«Эти люди хотели безопасности и свободы. Это совершенно отвратительное нападение в чрезвычайно напряженной ситуации», – прокомментировала произошедшее канцлер Германии Ангела Меркель.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде заявила, что временно прекращает вывоз людей из-за того, что в аэропорт невозможно зайти.
- В середине августа контроль над Афганистаном установило запрещенное в России (признано в РФ террористическим) движение «Талибан». С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из страны около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов. Россия присоединилась к эвакуационным рейсам 25 августа. К 31 августа, как ожидается, американские военные покинут Афганистан, что, по всей вероятности, будет означать окончание эвакуационных рейсов.
С 27 августа регистрация на первую дозу Sinopharm в Грузии временно будет ограничена
«С 27 августа 2021 года администрирование первой дозы вакцины Sinopharm будет ограничено (как по предварительному бронированию, так и в порядке живой очереди) до получения государством дополнительной партии данного препарата», - информацию об этом распространяет Центр по контролю заболеваний.
По их сообщению, ограничение не распространяется на тех лиц, которые уже забронировали первую дозу до 27 августа этого года.
«Процесс вакцинации граждан второй дозой вакцины Sinopharm проходит без задержек. Желающие пройти вакцинацию должны будут забронировать первую дозу вакцин Pfizer, Astrazeneca и Sinovac», - отмечается в информации NCDC.
Представители грузинской оппозиции встретились с членами офиса Шарля Мишеля
Представители грузинской оппозиции провели встречу с членами офиса Шарля Мишеля посредством телемоста из представительства ЕС в Тбилиси.
Оппозиция заявляет, что на встрече обсуждались текущие события в стране и соглашение от 19 апреля. Как заявили после встречи представители оппозиции, в случае отказа власти выполнить основные пункты, изложенные в соглашении от 19 апреля, ЕС пересмотрит вопрос финансирования.
По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, посыл ЕС очень четкий - не будет прогресса в выполнении соглашения, к сожалению, Грузия не получит макрофинансовую помощь, особенно в сфере правосудия, которая напрямую указана в документе.
По словам представителя партии «Для Грузии» Натии Мезвришвили, во время встречи шел разговор о том, что невыполнение условий вызовет определенную реакцию со стороны Евросоюза, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Пашинян: Трехсторонний документ по 21-километровому участку Горис-Воротан-Шурнух не был подписан
У Армении нет трехстороннего документа по 21-километровому участку Горис-Воротан-Шурнуху, сегодня в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что предпринимается попытка представить, что правительство Армении сделало что-то за спиной у народа.
Премьер напомнил о своем послании от 19 декабря 2020 года, отметив, что он говорил о проблемах на участке Горис-Капан и сказал, что там есть проблема, они приняли политическое решение, и он несет полную ответственность за это решение.
Пашинян также процитировал отрывок из своего послания: «Сегодня уже российские пограничные войска и другие силы полноценно представлены в Сюнике, речь идет об участке Горис-Воротан-Шурнух, и с точки зрения безопасности это совершенно новая ситуация. Конечно, в результате всего этого могут возникнуть транспортно-логистические сложности, бесперебойная работа некоторых наших дорог может быть затруднена, но они разрешимы, и мы прилагаем усилия в этом направлении, в том числе посредством наличия трехстороннего документа. В результате у нас появился трехсторонний документ? Нет, у нас нет трехстороннего документа».
Пашинян процитировал заявление Министерства обороны от 19 декабря 2020 года: «Минобороны 19 декабря 2020 года выступило с заявлением, в котором говорится: «21-километровый участок автодороги Горис-Капан в Сюникской области в некоторых местах проходит по спорной территории. Согласно достигнутой договоренности, с целью организации бесперебойного движения на участке Горис-Давид Бек дислоцируются российские пограничники. Безопасность этого участка дороги будут обеспечивать российские пограничники, по одну сторону линии соприкосновения, со стороны Армении, будут находиться пограничные войска Армении, по другую сторону, со стороны Азербайджана, - пограничные войска Азербайджана. Мы не предоставили информацию только о тех участках, которые могут вызвать дополнительные риски для нашей национальной безопасности, в том числе во избежание сегодняшней подобной ситуации».
О том, что произошло минувшей ночью на Шурнухском участке межгосударственной дороги Горис-Капан, премьер сказал: «Речь идет о 21-километровом участке, который, согласно картам Советского Союза, находился за пределами территории Советской Армении. Азербайджанцы пришли в эти места и перекрыли дорогу, в качестве причины сославшись на то, что предыдущей ночью произошел инцидент, с армянской стороны вошли люди и нанесли ножевые ранения азербайджанским пограничникам. Мы официально заявляем, что эта информация о нанесении ножевых ранений не соответствует действительности, и призываем, если у азербайджанской стороны есть обоснования, что такое имело место, призываем, пусть передадут нам, чтобы мы тоже поняли, что произошло, но то, что имело место, противоречит тому, что написано в заявлении Министерства обороны от 19 декабря 2020 года, договоренности, достигнутой между Арменией и Россией, но трехстороннее заявление, о подготовке которого я говорил, подписано не было».
Вчера поздно вечером Министерство обороны Армении сообщило, что Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию о том, что якобы двое армянских военнослужащих на армяно-азербайджанской границе на юго-востоке Армении напали на азербайджанского военнослужащего и ранили штык-ножом. «Указанная информация является абсолютной ложью и очередной дезинформацией азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием армянских военнослужащих не было», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.
Сегодня утром Служба национальной безопасности Армении сообщила, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Находившиеся в этом районе транспортные средства были эвакуированы.
Уроженец Нигерии зарегистрирован кандидатом в мэры Тбилиси
Кандидатом в мэры Тбилиси зарегистрирован уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу, сообщает агентство «Новости-Грузия». Его кандидатуру представил избирательный субъект «Наша объединенная Грузия». Информация о присвоении номера необычному кандидату представлена на веб-странице Центральной избирательной комиссии.
Избирательный номер Огбунуджу - 23.
Выборы мэров городов и органов местной власти - сакребуло, состоятся в Грузии 2 октября.
Аринзе Ричард Огбунуджу приехал в Грузию из Нигерии 20 лет назад. Он женат на грузинке, хорошо знает грузинский язык и является гражданином Грузии. Согласно сведениям в сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.
«В Грузии я не живу по-царски, я такой же человек, как все, с ежедневными проблемами, радостями и болью. Грузинский язык я также выучил на улицах Тбилиси. Я не «коренной», но тбилисец, приезжий тбилисец», – рассказал Огбунуджу несколько лет назад в интервью изданию «Тбилиселеби».
Минздрав Грузии пока не ожидает снижения смертности от коронавируса
Показатель смертности от коронавируса в Грузии составляет 1.3%, и учитывая тяжелое эпидположение в стране, снижение числа жертв инфекции пока не ожидается. Об этом журналистам заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Она отметила важность своевременного выявления сложных случаев и перевода таких пациентов в больницу.
«Пока снижение смертности не ожидается. Ожидается, что количество смертельных случаев будет пропорционально 1.3% [от зараженных], этого мы должны ожидать. Медицина не смогла найти больше никакого выхода, чтобы смертность снизилась», — сказала Габуния.
По словам чиновницы, есть ожидание того, что высокий уровень распространения инфекции сохранится и снижение этого показателя также будет очень медленным. В условиях сложной эпидситуации Габуния считает «очень низким» количество сделанных 25 августа в Грузии прививок — 26 тысяч.
За минувшие сутки в Грузии от последствий ковид-инфекции скончались 79 человек – это новый рекорд дневного показателя смертности.
В Грузии за последние сутки выявили 4 128 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 532 тысяч случаев инфицирования, более 468 тысяч из них выздоровели, 7028 скончались. При этом только в августе, в период «четвертой волны» распространения вируса, в Грузии умерло 1208 ковид-пациентов.
В России новый максимум cуточной смертности от COVID-19
В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа умерли 820 человек – это максимум за всю пандемию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В августе несколько дней подряд в России за сутки умирали более 800 пациентов с диагнозом COVID-19. Прошлый максимум был зарегистрирован 14 августа. Тогда умерли 819 заболевших.
С начала июня в России росли заболеваемость и смертность от COVID-19 на фоне распространения штамма дельта, на который приходится более 95 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
По данным Росстата, к июлю в России скончались более 316 тысяч человек с коронавирусом. Разница со статистикой оперативного штаба объясняется тем, что Росстат также учитывает случаи, когда COVID-19 не был основной причиной летального исхода, но привёл к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен уже после смерти.
Общее число смертей от COVID-19 в России согласно официальным данным превысило 179 тысяч. Независимые демографы и исследователи статистики, на основе данных Росстата, дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила показатель в 600 тысяч.
Недалеко от аэропорта Кабула произошли взрывы, есть данные о погибших и раненных
Недалеко от аэропорта Кабула произошли взрывы. О первом взрыве сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Информацию подтвердил и представитель Пентагона Джон Кирби.
Fox News сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник. По информации канала, трое американских военных получили ранения.
The Wall Street Journal передает, что взрыв также произошел у расположенного напротив аэропорта отеля Baron, где остановились в основном граждане Великобритании, которые ожидали эвакуацию из Афганистана. Эту информацию подтвердил Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить, что взрыв у Abbey Gate был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько жителей США и гражданского населения. Мы также можем подтвердить, что по крайней мере еще один взрыв произошел в отеле Baron или рядом с ним, недалеко от Abbey Gate", - написал Кирби в Twitter.
Al Jazeera сообщает со ссылкой на представителя Талибана, что по меньшей мере 11 человек были убиты в атака на аэропорт Кабула. Sky News Arabia пишет о 13 погибших со ссылкой на официального представителя талибанов.
На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.
Ранее Соединенные Штаты и ряд других стран Запада призвали людей покинуть аэропорт Кабула и близлежащие улицы из-за угрозы теракта. В частности, в заявлении, опубликованном вечером 25 августа, посольство США в Афганистане рекомендовало гражданам США избегать поездок в аэропорт Кабула и не находиться возле входов в воздушную гавань «из-за наличия угроз безопасности».
Страны Запада пытаются эвакуировать своих граждан и афганцев, которые работали вместе с ними, а также других лиц, которые могут оказаться в уязвимом положении с приходом «Талибана». Огромные толпы собрались в аэропорту и вокруг него, отчаянно ожидая возможности улетать за границу до истечения крайнего срока эвакуации из Афганистана — 31 августа.
Президент США Джо Байден ранее назвал причиной сохранения жестких сроков наличие угрозы террористического нападения со стороны регионального отделения экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ).
Грузинского вора в законе Синкара лишили криминального титула
24 августа в турецком Трабзоне на встрече "воров в законе" был "раскоронован" вор в законе Георгий Поладишвили, известный как Синкар.
Причиной для принятия решения стали слова живущего во Франции грузинского "вора в законе" Нодара Гамисония о том, что Синкар отрекся от титула на суде, сообщает "Прайм Крайм".
Георгий Поладишвили был задержан в Париже в ноябре 2017 года. На суде он отрекся от воровского титула и заявил, что не занимал высшую должность в преступной иерархии.
Как отмечает издание, на встрече криминальных авторитетов дали слово и самому Поладишвили. Он был подключен по видеосвязи, но на вопросы отвечать отказался и все время молчал.
Поладишвили был "коронован" в 2013 году в Риме, последнее время живет во Франции.
ОБСЕ: За голосованием на местных выборах в Грузии будут следить 350 международных наблюдателей
По информации главы наблюдательской миссии ОБСЕ / БДИПЧ Альберта Джонсона, за процессом голосования в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии будут наблюдать 350 краткосрочных международных наблюдателей. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной открытию открытию Миссии по наблюдению за выборами местного самоуправления Грузии.
По словам Джонсона, такого количества наблюдателей абсолютно достаточно для выполнения целей, намеченных организацией.
«Перед развертыванием миссии по наблюдению в стране происходит оценка потребностей. Поскольку в последнее время наблюдательная активность осуществлялась на ноябрьских парламентских выборах, поэтому в оценке необходимости не было надобности. Думаю, 30 долгосрочных наблюдателей и 350 краткосрочных наблюдателей удовлетворят потребность и этого будет полностью достаточно. На этот раз мы попросили стран-членов ОБСЕ направить 350 наблюдателей и на данном этапе мы не видим никаких признаков того, что мы получим менее 350 наблюдателей. Мы просили 350 и ждем ответа», — сказал Джонсон.
По его словам, количество наблюдателей определяется опытом наблюдательной миссии в стране и заключениями экспертов.
СНБ Армении: Азербайджанские военнослужащие перекрыли участок дороги Капан-Горис
Служба национальной безопасности Армении сообщает, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис.
«Транспортные средства в этом районе эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги, по восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств», - говорится в сообщении, распространенном СНБ.
Азербайджанские военнослужащие также перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области Армении, сообщает омбудсмен Армении Арман Татоян.
«Это межгосударственная дорога, которая обеспечивает нормальное передвижение гражданского населения Армении, напрямую связана с нормальной жизнью людей, - отметил омбудсмен, подчеркнув: - Эти преступные действия вооруженных сил Азербайджана нарушают право людей на свободное передвижение и полностью нарушают нормальную жизнь людей. Само их присутствие на этих дорогах является нарушением права на жизнь и других жизненно важных прав, гарантированных международным сообществом».
Эрдоган: Если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция ответит адекватно
Если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция отреагирует адекватно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с аккредитованными в Турции иностранными послами.
«Турция провела двусторонние и многосторонние дипломатические переговоры для установления мира и стабильности в регионе», - сказал Эрдоган, добавив, что после последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении.
«Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги», - сказал президент Турции.
Франция заявила о невозможности продолжить эвакуацию из Афганистана после 27 августа
Франция не сможет продолжить эвакуацию людей из Кабула после вечера 27 августа, сообщил радиостанции RTL премьер-министр страны Жан Кастекс. Ранее представители французского МИДа выражали надежду, что всех желающих успеют вывезти из Афганистана к 27 августа.
Франция будет осуществлять вывозные рейсы до вечера пятницы.
Ограничения по срокам Кастекс связал с необходимостью завершения вывода войск США и союзников из Афганистана до конца августа. Представители "Талибана" предупреждали, что после 31 августа не разрешат западным военным продолжать эвакуацию и оставаться в стране.
Власти Дании, Польши и Бельгии объявили, что уже завершили эвакуацию. Глава Минобороны Дании Трине Брамсен заявила, что пребывание в аэропорту Кабула и полеты из него перестали быть безопасными, передает АР. На последнем датском самолете из Кабула вылетели 90 человек, включая военнослужащих и дипломатов.
Ранее США и Великобритания призвали людей избегать поездок в аэропорт Кабула из-за угрозы террористической атаки. Утром 26 августа замглавы британского Минобороны Джеймс Хеппи сообщил ВВС, что разведка предупреждает о серьезной угрозе теракта. Детали военные не раскрывают, предполагается, что угроза связана с "Исламским государством".
Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил количество американских граждан, ожидающих эвакуации из Афганистана, в 1500 человек, и назвал их вывоз приоритетом, передает АР. На 14 августа ожидающих было около 6000. Примерно 500 из остающихся уже дали по телефону инструкции, как добраться до аэропорта Кабула. Остальных обзванивают и выясняют, хотят ли они эвакуироваться.
В Абхазии и Южной Осетии отмечают день признания независимости Россией
Сегодня в Абхазии и Южной Осетии отмечается День международного признания. 13 лет назад, 26 августа 2008 года Российская Федерация объявила о признании двух самопровозглашенных республик независимыми государствами.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня опубликовал поздравление, в котором, частности, говорится:
"Признание Россией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в истории нашего государства, актом торжества справедливости. Наша страна обрела мир, безопасность и возможности для развития. Более того, наш союзник – Россия, с которой мы шли вместе многие века и которой мы всегда останемся благодарны".
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов также поздравил население, сделав упор на "неизменном историческом выборе – нерушимом союзе с Великой Россией":
«Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от курса на укрепление этого союза, продолжим развивать интеграцию во всех областях, опираясь на заветы предков и многократно подтвержденную волю народа Южной Осетии. Только с Россией наш народ видит свой завтрашний день, уверенность в безопасном будущем и процветании своей Родины, только с Россией наш народ связывает свою судьбу!», - заключил Бибилов.
После Августовской войны между Россией и Грузией Абхазия и Южная Осетия были признаны сначала Российской Федерацией, далее еще несколькими государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия и ЮО не получили. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию и ЮО, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. Южная Осетия не имеет статуса и называется в официальных документах Цхинвальским регионом.
В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия и Цхинвальский регион считаются оккупированными Российской Федерацией, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия и Южная Осетия признаются территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Китай обрушился с критикой на США в канун публикации отчета о происхождении COVID-19
Китай обвинил Соединенные Штаты в политизации исследования о происхождении коронавируса. Пекин перешел в наступление в преддверии публикации отчета американской разведки.
Фу Конг, глава департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел Китая, заявил на брифинге 25 августа, что попытки сделать из Китая козла отпущения не смогут обелить США. Он добавил, что Вашингтону, если тот хочет «безосновательно обвинить Китай», лучше быть готовым к контратаке.
Отчет американской разведки готовится по распоряжению президента Джо Байдена, который призвал в мае подготовить материалы, чтобы разрешить дискуссии относительно различных теорий происхождения вируса, в том числе версию об утечке из китайской лаборатории.
Байден получил копию отчета разведки, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она сказала, что для общественности готовится несекретная версия.
СМИ пишут, что официальные лица США говорят об отсутствии твердых однозначных выводов в отчете.
Китай заявил, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, бездоказательно предположив, что вирус ускользнул из американской военной лаборатории Форт-Детрик в Мэриленде.
В Кутаиси после кесарева сечения скончалась инфицированная коронавирусом 24-летняя женщина
В кутаисской клинике «Бомонд» после кесарева сечения скончалась 24-летняя женщина, инфицированная коронавирусом.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» менеджер ковид-отделения клиники Мамия Кипиани, 20 августа пациентка поступила из Батуми в тяжелом состоянии. Из-за неотложного положения женщине, находившейся на 36 неделе беременности, было проведено кесарево сечение, после чего она была помещена в реанимацию. Пациентка скончалась через четыре дня.
В клинике пояснили, что состояние пациентки было критическим, у нее было повреждено 70 процентов легких.
По информации врача, пациентка не была привита от коронавируса. Что касается новорожденного, то его состояние удовлетворительное.
За минувшие сутки в Грузии от COVID-19 скончались 79 человек
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 79 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Это самый высокий показатель дневной смертности от коронавируса в Грузии с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлую субботу, когда от COVID-19 умерли 74 человека.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии с начала пандемии составило 7 028 человек.
За минувшие сутки в стране было выявлено 4128 новых случаев коронавируса, выздоровели 5611 пациентов.
В настоящее время в Грузии 56 200 активных случаев инфицирования, 1 563 человека находится в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственного дыхания — 361 человек.
По данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 26 августа в Грузии было проведено 1 065 848 прививок. При этом 734 112 человек были вакцинированы одной дозой, 331 736 человек вакцинированы полностью.
Вчера были вакцинированы 26 700 тысяч человек.
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