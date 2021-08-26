Беременные и «Дельта»: как защититься от агрессора?

В Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 79 человек. Это новый «рекорд» – самый высокий суточный показатель смертности с начала пандемии. Среди погибших – 24-летняя женщина, заразившаяся ковидом во время беременности.

36-летняя Магда Небиеридзе – пациентка с онкологией, она готовится скоро стать матерью второго ребенка. Всю пандемию она старалась максимально следовать всем правилам коронавирусной эпохи. Еще весной хотела вакцинироваться, но не смогла. Врачи посоветовали ей сделать это после родов. До недавнего времени – а именно до поступления крупной партии препарата Pfizer в Грузию в июле – беременных женщин в стране не прививали.

«На прошлой неделе я слушала выступление Амирана Гамкрелидзе. Он призвал беременных привиться. Я собиралась выехать за город и очень опасалась. Решила позвонить своим врачам и еще раз поговорить с ними. И онколог, и гинеколог однозначно сказали, что надо привиться. Я полагалась и на опыт друзей, живущих за границей. Они сказали, что там давно прививают беременных препаратом Pfizer и ни у кого никаких проблем не возникло, ни у беременных, ни у детей (впоследствии). Думаю, я приняла правильное решение».

Никаких побочных эффектов, говорит Магда Небиеридзе, у нее не проявилось. Лишь немного болела рука, в которую сделали укол. Следующую, вторую дозу вакцины она получит за три недели до родов.

Магда – не единственная, кто публично рассказал о своем решении. В социальных сетях беременные женщины, привившись, рассказывают о своем опыте и призывают других последовать их примеру.

В Минздраве не уточняют, сколько именно беременных болеют в настоящее время или переболели ковидом. Впрочем, по словам замглавы ведомства Тамар Габуния, штамм «Дельта», по сравнению с предыдущими версиями коронавируса, ведет себя более агрессивно по отношению к ним:

«Штамм «Дельта» быстрее распространяется среди беременных, исходя из их иммунного статуса. Также он может вызывать сравнительно более тяжелое течение (болезни) у них. Именно поэтому важны превентивные механизмы, чтобы, если инфицирование произошло, соответствующее реагирование было бы осуществлено как можно быстрее (…) Оригинальный, первичный штамм не вызывал таких реакций, инфицирование и смертность среди беременных были минимальными».

По словам Тамар Габуния, для ковид-инфицированных беременных женщин, лечащихся на дому, в ближайшие дни заработает специализированная телефонная линия. Они смогут получить консультацию, позвонив по номеру 1522. Также Минздрав проводит мобилизацию дополнительных коек для беременных в госпитальном секторе.

Среди скончавшихся накануне 79 человек – 24-летняя женщина, заразившаяся ковидом во время беременности. Родные в беседе со СМИ предполагают, что инфицирование могло произойти на свадебном торжестве. По словам Мамия Кипиани, клинического менеджера кутаисской клиники «Бомонди», в Кутаиси молодую женщину перевели из Батуми:

«Бригада катастроф доставила 24-летнюю женщину на 36-й неделе беременности 20 августа из Батуми. Двухсторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, проведенная компьютерная томограмма показала 17-балльное повреждение легких. Исходя из неотложной необходимости, было проведено кесарево сечение. Новорожденная была помещена в блок терапии, состояние ее здоровья удовлетворительное. Роженица была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где продолжала лечение. К сожалению, после ухудшения состояния вчера она скончалась».

Только за август в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1208 человек. Общее число погибших превышает семь тысяч.

За минувшие сутки было проведено около 44 тысяч тестов, из них 4128 оказались положительными.

В настоящее время в Грузии 56 200 активных случаев инфицирования, 1 563 человека находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственного дыхания – 361 человек.