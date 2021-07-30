Диджей из Германии говорит, что подвергся нападению в Батуми на почве гомофобии

Резидент берлинского клуба Berghain и тбилисского Khidi, выступающий под псевдонимом Phase Fatale, заявил, что подвергся нападению на почве гомофобии в Батуми.

Артист, который должен был выступить сегодня в клубе Sphere, говорит, что нападавший связан с сотрудниками службы охраны этого клуба.

Об инциденте рассказал и друг Phase Fatale из Грузии. Лаша Габуния пишет в соцсети, что работал в баре клуба Sphere. Противостояние началось, когда один из посетителей не оплатил напиток. Бармен призвал его покинуть территорию клуба, после чего посетитель оскорбил его. При этом охранники и организаторы не вывели гостя с территории. Именно этот человек, вместе с двумя другими, напал на бармена и диджея после того, как они покинули клуб.

В самом батумском клубе, а также в МВД Грузии инцидент пока не комментируют.