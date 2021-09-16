Доклад Европарламента: Россия должна вывести войска с оккупированных территорий Грузии

Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий Евросоюзу ужесточить свою политику в отношении России.

Отдельные положения документа касаются Грузии. К примеру, евродепутаты призывают ЕС оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы Москва безоговорочно выполнила все положения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года – в частности, обязательство вывести все свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.

«Неспособность ЕС адекватно отреагировать на различные российские агрессии, начиная с агрессии против Грузии в 2008 году, побудила Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, как в соседних странах, так и за их пределами, тем самым ослабляя и подрывая основанный на правилах международный порядок и стабильность – в Европе и не только», – сказано в документе.

В Европарламенте также считают, что ЕС должен продолжить поддержку выполнения Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Азербайджаном и Беларусью политических, демократических, социальных и правовых критериев ЕС, на которых основываются Договоры ЕС и «Хартия основных прав Европейского Союза».

В документе евродепутаты призывают ЕС расширить антироссийские санкции, проводить политику «сдерживания» Москвы, выработать стратегию максимального снижения зависимости объединения от российских энергоресурсов и поставок металлов. Документ также содержит призыв к Европарламенту быть готовым к непризнанию нового состава Госдумы.

Предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией поддержали 494 депутата, против выступили 103, воздержались – 72.