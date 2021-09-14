15 друзей Москвы в ГПЦ

Скандал вокруг слитых в интернет файлов с компроматом на представителей Грузинской православной церкви разгорается. Пока политики обвиняют друг друга, подробности внутренней кухни самого влиятельного института в стране становятся предметом кухонных разговоров. При этом если подробности личной жизни и сексуальной ориентации ряда священнослужителей могут восприниматься как сугубо частное дело, то содержимое папки с названием «Российская ориентация» вполне может затрагивать вопросы государственной безопасности.

Содержимое папки с говорящим названием «Русская ориентация» – дела 15-ти высокопоставленных священнослужителей. Это гораздо меньше по объему, чем содержимое других разделов – «Прелюбодеяние» или «Педофилия», но герои этих материалов – самая что ни на есть верхушка Грузинской православной церкви.

Возглавляет список Католикос-Патриарх Илия Второй. Впрочем, по предстоятелю ГПЦ информации очень немного. Единственное указание на связь со спецслужбами – упоминание, что в прошлом патриарх сотрудничал с КГБ СССР и имел псевдоним «Иверийский». При этом самое интересное в документе – это дата его создания: 2 декабря 2014 года.

Следующая по списку – скандально-известная по «Делу о цианиде» секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили. В характеристике самой влиятельной женщины в Грузинской православной церкви указывается:

«Контролирует все текущие процессы в патриархии. Избегает личного использования всех средств связи, не владеет мобильным и стационарным телефонами».

Что касается связей с Россией, то в документе отмечается, что прямых сведений о связи Шорены Тетруашвили с Русской православной церковью или теми или иными политическими силами нет, но связанное с ней духовенство активно сотрудничает с российскими церковными и политическими кругами. Документ составлен в тот же день, что и досье на патриарха.

Большинство фигурантов «российского списка» – члены Священного синода или приближенные к ним иерархи. В частности, в поле зрения СГБ, если верить распространенным данным, уже давно находится Спиридон Абуладзе, «прославившийся» из-за скандала с детским интернатом в Ниноцминда. Тогда аппарат Народного защитника настаивал на проверке фактов предполагаемого насилия над детьми в стенах вверенного ему учреждения. Теперь же, согласно распространенной информации, Абуладзе уже привлекался по схожим эпизодам и находился под стражей с 1984 по 1987 год:

«По его собственному объяснению – за антигосударственную деятельность, по распространенной в церкви информации – из-за полового акта с несовершеннолетней», – говорится в документе.

При этом также отмечается:

«Он воздерживается от политической активности, но открыто выражает свое позитивное отношение к Российской Федерации. Его пророссийское отношение в основном связано с турецко-исламской экспансией в регионе Аджария».

Еще один фигурант – митрополит Зугдиди и Цаиши Герасиме Шарашенидзе, согласно документам, «имеет доверительные отношения с Константином Рогава, через которого он поддерживает связи с российским бизнесменом Михаилом Хубутия».

Про главу Руис-Урбинсской епархии Иова Акиашвили сказано, что тот открыто заявляет о своей пророссийской ориентации и «принадлежит к кругу духовенства, признающего ведущую роль России в спасении православного мира». При этом отмечаются близкие отношения иерарха с бывшим главой Аджарии Асланом Абашидзе.

Выделяются в досье два митрополита – Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили) и Ванский – Антон (Булухия). Оба, как отмечается в опубликованных документах, имеют криминальное прошлое и отбывали наказание на территории России. При этом Бербичашвили «четыре раза был осужден за мошенничество, кражу и подделку документов». Известный в церковных кругах как активный член группы либерально настроенных священников, он характеризуется авторами документа так:

«Нет противостояний и конфликтов с другими первосвященниками. С весны 2013 года проявляется желание углубить отношения с митрополитом Петре Цаава (бывший глава Чкондидской епархии). Есть вероятность того, что Бербичашвили может принять активное участие в реваншистских планах «Национального движения»… Открыто не поддерживает политику России, но может иметь тайные отношения с российскими спецслужбами».

Что касается преподобного Антона (Булухия), то, если файлы являются подлинными, СГБ подозревает митрополита Вани в связях с руководителями «Института свободы». В документе говорится, что после того, как он возглавил епархию, отмечается рукоположение в священники лиц, имевших близкие отношения с указанной организацией. При этом отмечаются продолжающиеся связи митрополита с его собственным криминальным прошлым.

«По оперативным данным, он имел тесные связи с криминальными авторитетами грузинского происхождения, действующими в России (Тариэл Ониани, Тариел Потсхверия, Мераб Гогия), при их финансировании занимался строительным бизнесом в престижных районах Тбилиси. Рестораны и магазины», – говорится в документах.

В файлах также представлены досье на других членов Священного синода ГПЦ. Кроме того, есть список священнослужителей, которые в прошлом сотрудничали с КГБ. Часть информации в этом подразделе не датирована, а часть написана в 2014 году.

Теолог Васил Кобахидзе считает, что никаких «сливов» не требуется, чтобы понять, из кого состоит нынешний тандем власти и церкви, но само появление документов может помочь раскрыть глаза общественности:

«Я считаю, что власти и церковь пытаются создать православно-фашистскую диктатуру, которую прямо провозгласил Гарибашвили (премьер-министр Грузии) 5 июля. И если с властью все и так понятно, то документы СГБ лишь подтверждают всю ту грязь, в которую превратил Грузинскую православную церковь Католикос-Патриарх Илия Второй. Об этом говорят священнослужители, когда собираются вместе. Для этого не нужно никаких особенных документов. Просто теперь общественность должна открыть глаза и наконец увидеть, в каком положении находится их церковь. Какими кадрами укомплектована. И что здесь не только коррупция, воровство и криминал, но и российские спецслужбы».

СГБ пока не подтверждает подлинность слитых в сеть файлов, но многие упоминающиеся в документах деятели, с которыми священнослужители имели разговоры, утверждают, что все изложенное в материалах имело место. В самой патриархии воздерживаются от оценок, предлагая дождаться результатов начатого прокуратурой расследования.