Дубль Хвичи Кварацхелия принес Грузии сенсационную победу в матче со Швецией

Сборная Грузии по футболу одержала сенсационную победу в матче со Швецией со счетом 2:0. Поединок девятого тура квалификации ЧМ-2022 состоялся на новом батумском стадионе «Батуми Арена».

Дублем в составе грузинской команды отметился форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия. Он открыл счёт на 61-й минуте, а ещё один мяч забил на 77-й минуте.

В стартовом составе сборной Швеции на этот матч вышел форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Но 40-летний бомбардир не смог отметиться результативными действиями.

Как пишет издание «Чемпионат», этот матч может негативно сказаться на перспективах сборной Швеции в квалификации ЧМ-2022.

Шведская сборная лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков. Второе место занимает сборная Испании, у которой 13 очков. Но испанцы провели на один матч меньше. Сборная Грузии набрала семь очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице.

Отметим, что сборная Швеции в рейтинге FIFA на 17-м месте в мире, сборная Грузии – на 93-м.

Ранее череду поражений грузинской сборной по футболу в отборочных матчах чемпионатов мира в октябрепрервал матч Грузия – Косово (2:1).