Еврокомиссия склоняется к предоставлению Грузии статуса кандидата – источники

Еврокомиссия склоняется к принятию решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщили источники Радио Свобода в Брюсселе.

Рекомендация о предоставлении Грузии статуса кандидата будет принята в том случае, если в течение ближайших месяцев Тбилиси не предпримет очередных шагов, которые отдалят страну от Евросоюза, говорят источники.

Утверждается, что в октябре, опубликовав очередные доклады о странах Ассоциированного трио, Еврокомиссией будет дана рекомендация начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в ЕС. Таким образом, в процессе евроинтеграции Тбилиси все еще будет отставать от Киева и Кишинева.

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк говорит, что необходимо учесть два важных момента. Во-первых, до опубликования отчетов в октябре остается довольно продолжительное время. Кроме того, даже если Еврокомиссия выступит с положительной рекомендацией о предоставлении Тбилиси статуса, окончательное решение должны принять 27 стран-членов объединения – предположительно, в декабре текущего года.

Йозвяк говорит, что спешка Брюсселя связана в том числе с тем, что в 2024 году пройдут выборы в Европейский парламент.

Отметим также, что в октябре будет опубликован окончательный отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии, а промежуточную оценку Брюссель представит Тбилиси в мае, но устно и в закрытом формате.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции во время визита в Молдову, что в ближайшие месяцы ожидаются «важные моменты», связанные с евроинтеграцией Украины, Молдовы и Грузии.

Лидеры стран ЕС летом 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.