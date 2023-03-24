Грузии необходимо преодолеть поляризацию – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили прокомментировала протесты в Тбилиси, связанные с законопроектом об «иноагентах», и отзыв документа из парламента страны.

«Я была под большим впечатлением, когда грузинские мужчины и женщины размахивали флагами ЕС на улицах Тбилиси, и это способствовало развитию гражданского общества. Гражданское общество состоялось. Есть вера и стремление к европейским ценностям...

После отзыва законопроекта об «агентах» теперь основная задача политиков состоит в преодолении поляризации, восстановлении доверия и проведении убедительных реформ. Их реализация необходима, чтобы Грузия смогла вступить в Европейский союз.

Правительство в одиночку, без поддержки гражданского общества, не сможет ввести Грузию в Европейский Союз, и наоборот, гражданское общество не может стать членом Европейского Союза без поддержки правительства. Только сообща.

Это и есть движущая сила ЕС. Этому Союзу характерен очень пестрый состав, но это не слабость, а сила, поэтому неофициальный девиз союза звучит так: «Единство в многообразии». В будущем мы хотим реализовать это совместно с Грузией, поэтому необходимо не терять времени, это тот исторический момент, когда мы не должны отступать», – заявила она.

Она добавила, что Германия поддерживает Грузию, а для получения статуса кандидата на вступление в ЕС стране необходимо выполнить 12 рекомендаций.