ЕС выразил демарш Тбилиси из-за ситуации вокруг Саакашвили

Политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский умер в Москве на 72 году жизни. Об этом сообщил его друг, профессор ВШЭ Симон Кордонский, впоследствии информацию подтвердила семья Павловского.

Павловский был известен как ключевой политтехнолог Кремля во время первых сроков президента Владимира Путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию политика.

В начале — середине 2000-х Павловский был важным идеологом Кремля, участвовал в создании «Единой России», прокремлёвских молодёжных движений, популяризации неоимперской идеи. В 2011 году, незадолго до возвращения Путина на третий срок, попал в опалу. Активно комментировал политическую повестку в российских СМИ, осторожно критиковал власть.

***

Павловский — бывший участник советского диссидентского движения. В 1974 году он дал показания в КГБ на своего знакомого Вячеслава Игрунова по делу о распространении сведений, порочащих советский строй, во время суда отказался от них и их изъяли из обвинения.

Переехал в Москву, был редактором самиздатовского журнала «Поиски». В 1982 году был арестован, дал показания на других диссидентов — по собственным утверждениям, только на тех, что уехали из страны. Был отправлен жить в Коми, вернулся в столицу с началом перестройки. Жить в городе ему было нельзя, он добился отмены запрета, встретившись с руководителем Москвы, будущим президентом Борисом Ельциным, писала «Медуза».

В Москве в начале 1990-х познакомился с американским филантропом Джорджем Соросом. Стал директором программы «Гражданское общество», распространявшей по СССР современную оргтехнику — в том числе компьютеры и факсы. Вместе с бизнесменом Владимиром Яковлевым создал кооператив «Факт», из которого вышел один из крупнейших в 1990-х издательских домов в России — «Коммерсантъ». Был главой первого в России частного информационного агентства. Занялся политическими технологиями.

В 1996 году основанный Павловским Фонд эффективной политики принял участие в кампании по перевыборам президента Бориса Ельцина. В начале кампании глава государства обладал высоким антирейтингом и, по всем опросам, проигрывал выборы основному конкуренту — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Против победы коммуниста объединились все ключевые российские олигархи, центральные СМИ, представители силовых структур.

ФЭП занимался на выборах чёрным пиаром и компроматом. «Вся Москва была обклеена красными наклейками „Этот дом после июня подлежит национализации“, — вспоминал политолог в разговоре с «Медузой». — Вспоминать стыдно, но это было [редакция отметила, что вспоминал Павловский «с явным удовольствием» — РС]. После победы Ельцина начал работать с Кремлём, был участником создания партии «Единство» — будущей «Единой России».

После победы на выборах команда, сложившаяся вокруг Кремля, планировала сохранить власть, избрав президенту подходящего преемника. Выбор пал на директора ФСБ Владимира Путина. Павловский принял активное участие в его президентской кампании Путина, работал с будущим президентом, над его имиджем и речами.

Фонд Павловского был создателем нескольких интернет-СМИ в стране, в том числе Vesti.ru и Lenta.ru. Организация участвовала в разработке ключевых пунктов внутренней политики Кремля: Москва сокращала полномочия регионов, атаковала свободу прессы и активно противодействовала любой оппозиции. Фонд принял участие в атаке Кремля на нефтяную компанию ЮКОС, закончившуюся тюремным сроком для главы компании Михаила Ходорковского.

Постепенно Павловский был отстранён от принятия решений и занялся техническими функциями: мониторингом и пиар-сопровождением работы власти в интернете. В Украине ФЭП участвовал в неудачной кампании в Раду Социал-демократической партии, первым номером в предвыборном списке которой был политик Виктор Медведчук, после чего политтехнолог был отстранён от доступа к Путину.

В 2011 году Кремль разорвал с Павловским контракт — тот предлагал переизбрать на второй срок президента Дмитрия Медведева, но он уступил кресло Путину.

Павловский жил между Москвой и Австрией. Был гостем эфиров Радио Свобода. В последние годы болел раком. О времени и месте его похорон на момент публикации новости не сообщалось.