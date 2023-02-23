Уильям Браудер: Если Саакашвили умрет в тюрьме, санкции коснутся первых лиц Грузии

В случае смерти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, международные санкции могут ударить по первым лицам государства. Об этом в интервью SOVA заявил американский финансист, автор «Акта Магнитского» Уильям (Билл) Браудер.

«Я не хочу делать никаких прогнозов, пока не получу доказательств [отравления Саакашвили]. Все зависит от того, что мы получим. Первая волна санкций коснется среднего или нижнего эшелона. Если же Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, то санкции коснутся высокопоставленный лиц, первых лиц. Думаю, Запад примет очень жесткие меры против грузинского правительства, если он умрет в заключении», - сказал Браудер.

Он также добавил, что когда кто-то попадает в «Список Магнитского», это имеет разрушительный эффект. «Это рушит их жизни. Любой, кого мы добавили в список, больше не может вести бизнес ни в одной стране мира. Невозможно или почти невозможно путешествовать в другие страны. Открывать банковские счета. Активы больше не находятся в их расположении. Они испытывают своего рода фискальную смерть. Все, чем они обладали когда-либо, больше им не принадлежит», - предостерег автор «Акта Магнитского».

По словам Браудера, такие санкции – очень мощный рычаг, и многие люди этого не понимают, «пока не проснуться в один день и не обнаружат свое имя в санкционном списке».