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Уильям Браудер: Если Саакашвили умрет в тюрьме, санкции коснутся первых лиц Грузии
В случае смерти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, международные санкции могут ударить по первым лицам государства. Об этом в интервью SOVA заявил американский финансист, автор «Акта Магнитского» Уильям (Билл) Браудер.
«Я не хочу делать никаких прогнозов, пока не получу доказательств [отравления Саакашвили]. Все зависит от того, что мы получим. Первая волна санкций коснется среднего или нижнего эшелона. Если же Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, то санкции коснутся высокопоставленный лиц, первых лиц. Думаю, Запад примет очень жесткие меры против грузинского правительства, если он умрет в заключении», - сказал Браудер.
Он также добавил, что когда кто-то попадает в «Список Магнитского», это имеет разрушительный эффект. «Это рушит их жизни. Любой, кого мы добавили в список, больше не может вести бизнес ни в одной стране мира. Невозможно или почти невозможно путешествовать в другие страны. Открывать банковские счета. Активы больше не находятся в их расположении. Они испытывают своего рода фискальную смерть. Все, чем они обладали когда-либо, больше им не принадлежит», - предостерег автор «Акта Магнитского».
По словам Браудера, такие санкции – очень мощный рычаг, и многие люди этого не понимают, «пока не проснуться в один день и не обнаружат свое имя в санкционном списке».
- Уильям Браудер – основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, на который работал российский аудитор Сергей Магнитский. Тот раскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств, но сам оказался под следствием – аудитора обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев ареста.
- Браудер выступил инициатором принятия в США «Закона Магнитского». Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Другие новости дня
Президент Грузии наложила вето на поправки в закон «О Национальном банке» после критики МВФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что накладывает вето на поправки в закон «О Национальном банке», сообщает агентство «Новости-Грузия». «Я налагаю вето на поправки, потому что они не нужны, не актуальны и не аргументированы!» - заявила Зурабишвили.
Она отмечает, что ей непонятно, зачем было нужно в ускоренном порядке менять структуру управления банков и вводить должность дополнительного вице-президента.
Ранее с критикой изменений структуры совета Нацбанка Грузии выступил Международный валютный фонд.
«Изменение структуры Нацбанка требует наблюдения и консультаций, чтобы не мешать его доверию и независимости», - говорится в отчете миссии МВФ.
Сам Национальный банк Грузии не считал целесообразным ускоренное принятие поправок, отмечая, что такие важные изменения должны были быть предварительно согласованы, и предупреждал о проблемах, которые могут возникнуть с программой, поддерживаемой МВФ.
Нуланд: в США обсуждают возможные поставки истребителей Киеву
В Вашингтоне обсуждают вопросы предоставления Украине истребителей четвертого или пятого поколений. Об этом в интервью изданию The Washington Post рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Дипломат уточнила, решение о вероятных поставках будет принято после оценки потребностей Киева.
Кроме того, Нуланд сообщила, что Вашингтон хотел бы возобновить двусторонние инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Ранее Москва приостановила в нем участие. Кремль объяснил свое решение причастностью Запада к ударам ВСУ по российской стратегической авиации. По мнению Нуланд, эти слова были рассчитаны на российскую внутреннюю аудиторию.
Нуланд также прокомментировала встречу главы Госдепартамента Энтони Блинкена с главным советником главы КНР по внешней политике Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе. Там Блинкен высказал опасения, что Китай поставляет России оружие для использования в войне с Украиной.
Нуланд напомнила про заявление Пекина о нейтралитете в конфликте и предложении посредничества в переговорах между Москвой и Киевом. Вместе с тем, по словам дипломата, если поставки оружия России подтвердятся, то Вашингтон будет готов ввести новые санкции в отношение китайских компаний в дополнение к тем, что уже имеются.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве сообщил, что украинские власти направили Пекину запрос о встрече. Зеленский рассказал, что он еще не видел мирного плана по Украине, о котором на днях сообщил Ван И, но осведомлен о нем. «В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо», – подчеркнул Зеленский, уточнив что оценивать документ еще крайне рано.
Чеченская диаспора подала резолюцию о депортации в совет безопасности ООН
23 февраля перед офисом ООН в Вене прошла публичная акция чеченской диаспоры, посвященная годовщине сталинской депортации. Ее организатором стало представительство непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии.
Как рассказала Кавказ.Реалии представительница Ичкерии в этой стране Роза Дунаева, участники митинга держали баннеры и плакаты, рассказывающие о депортации вайнахов, а также нападениях современной России на территории соседей. Кроме того, на акции были флаги Ичкерии и Украины, где сегодня продолжается война.
«Эта боль, наша память об утрате, о спланированном уничтожении более ста тысяч вайнахов и страданиях целых поколений, также является источником нашей силы. Потому, отдавая дань уважения жертвам депортации, важно видеть целостную, сущностную природу того безграничного зла, с которым наш народ столкнулся 79 лет назад. Того самого зла, с которым столетиями боролись наши предки», - говорилось в итоговой декларации, которую зачитали Дунаева и представитель Ичкерии в Швейцарии Лачин Мамишов. Также с обращением выступил Висита Ибрагимов.
В день памяти жертв депортации представители чеченской диаспоры проводят публичные мероприятия во Франции, Австрии и других странах Евросоюза – их организаторами стали как представители Чеченской республики Ичкерия, так и чеченского движения «Единая сила».
- 21 февраля 1944 года народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия под руководством Иосифа Сталина издал приказ о депортации чеченцев и ингушей с Северного Кавказа в Казахстан, а через два дня началась операция «Чечевица». Свои дома были вынуждены покинуть почти полмиллиона человек. День памяти жертв депортации отмечается 23 февраля.
- Верховный суд Дагестана отказал в удовлетворении иска местного жителя Сурупаши Хакиева к управлению правительства республики по вопросам переселения лакского населения. Мужчина добивался компенсации за изъятый в 1944 году во время депортации дом. Власти заявили об отсутствии средств на 2022-2023 годы по этой программе.
- В Советском Союзе были частично депортированы миллионы людей, однако тотальному выселению по этническому признаку подверглись 11 этносов: немцы, поляки, финны-ингерманландцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, калмыки и корейцы.
- Родившаяся в депортации жительница Чечни Салисат Шамсуева добилась права на реабилитацию. Заводской районный суд Грозного удовлетворил ее иск о получении справки о реабилитации как подвергшейся политическим репрессиям. Ранее МВД по Чечне отказывало ей в этом несмотря на то, что Шамсуева родилась в спецпоселении депортированных.
- 23 февраля у Мемориала памяти и славы в Назрани прошли траурные мероприятия, посвященные депортации народа в 1944 году.
Улицу у посольства России в Лондоне покрасили в цвета украинского флага
Активисты британской организации Led By Donkeys 23 февраля покрасили улицу перед консульским отделом посольства России в Лондоне в цвета украинского флага.
По словам инициаторов акции, так они выразили солидарность с Украиной в годовщину российского вооруженного вторжения. Во время нанесения краски участники остановили движение транспорта и предупредили водителей и велосипедистов том, что они должны ехать медленнее.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала акцию бездарной психоделикой. «Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», – написала она в телеграме.
Группа Led By Donkeys создана в 2018 году. Она объединяет противников Брекзита и критиков Консервативной партии Великобритании.
Премьер Грузии Гарибашвили встретился с президентом Турции Эрдоганом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в столице страны Анкаре, пишет SOVA.
В ходе встречи глава грузинского правительства выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью тысяч людей в результате мощного землетрясения. Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает дружественный турецкий народ и готова оказать любую необходимую помощь. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече было отмечено, что грузинские спасатели участвуют в ликвидации последствий стихии, а власти отправили в зону бедствия гуманитарный груз.
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Ираклия Гарибашвили за немедленную помощь в трудную минуту. В свою очередь Ираклий Гарибашвили пожелал терпения турецкому народу и скорейшего выздоровления пострадавшим, передает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в рамках визита в Турцию премьер-министр посетит город Антакья в провинции Хатай, значительно пострадавший от землетрясения. Там вместе с коллегами из других стран работают и грузинские спасатели.
Иностранные инвесторы не могут вывести из России миллиарды
В России на счетах иностранных инвесторов находятся миллиарды долларов, которые компании не могут вывести из страны из-за санкций, утверждает Bloomberg.
В частности, речь идет о дивидендах по акциям и процентам по облигациям, которые иностранные компании не успели продать до начала российского вторжения в Украину. Деньги хранятся на специальных рублевых банковских счетах для нерезидентов, известных как тип «С». С этих счетов невозможно вывести средства, можно только направить их на ограниченный круг целей, например, уплату налогов.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась раскрыть, сколько денег хранятся на счетах типа «С», однако отметила, что объем средств продолжает расти. В ноябре прошлого года «Интерфакс» сообщил, что совокупный объем средств на этих счетах превысил 280 миллиардов рублей.
Как отмечает Bloomberg, юридически деньги принадлежат нескольким крупным компаниям, таким как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, однако большинство представителей компаний признают, что надежды на возвращение средств нет.
«Рынок все еще существует, но когда кто-то говорит о репатриации дивидендов или доступе к базовым ценным бумагам, все сводится к вопросу санкций», - рассказал директор по инвестициям в GAM Investment Management Тим Лав.
В компании по управлению активами East Capital заявили, что по состоянию на февраль на специальных счетах у организации было 13 миллионов евро. В JPMorgan Asset Management Emerging EMEA сообщили клиентам, что около 7,6 миллионов долларов заморожены на счетах «C» по состоянию на 4 января.
По данным Московской биржи и Центробанка, перед началом войны в Украине общий объем иностранных инвестиций в Россию составил около 150 миллиардов, вложенных в акции и государственные облигации.
Специальные рублевые счета типа «С» были введены президентским указом в марте 2022 года в ответ на санкции против России, введенные после ее вторжения в Украину. На этих счетах блокируются доходы по ценным бумагам, которые принадлежат нерезидентам из «недружественных стран». Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей.
Югоосетинский лидер будет лечиться от коронавируса в Москве
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев пройдет курс лечения от коронавируса в Москве. Как сообщалось ранее, ковид у Гаглоева выявили перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
«Чтобы не подвергать опасности здоровье других людей, президент принял решение о самоизоляции в связи с положительным анализом на ковид. Все это время он будет находиться в Москве под наблюдением врачей», – рассказала пресс-секретарь югоосетинского президента Наталья Босикова.
На вопрос, сколько должна продлиться самоизоляция Гаглоева, Босикова ответила, что все зависит от заключения медиков.
«На данный момент его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. В случае ухудшения состояния здоровья президент будет переведен в одну из клиник Москвы», - сказала она.
Как пишет агентство «Рес», Босикова добавила, что на период лечения Гаглоев будет работать удаленно.
Еврокомиссия обязала своих сотрудников удалить TikTok
Еврокомиссия запретила сотрудникам своего аппарата использовать китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, сославшись на соображения безопасности. Об этом пишет издание Politico.
В публикации говорится, что западные правительства всё больше тревожат свидетельства того, что китайские технологические компании помогают правящей Коммунистической партии и её разведслужбам собирать огромные объёмы данных по всему миру – с фокусировкой на политической тематике и сведениях, связанных со сферой безопасности.
Как рассказал Politico один из высокопоставленных официальных лиц, аппарат Еврокомиссии в четверг утром получил распоряжение убрать TikTok со всех рабочих устройств, а также со своих личных устройств, если на них установлены связанные с работой приложения. В противном случае - если они настаивают на сохранении TikTok в персональных телефонах и другой технике – их просят удалить общие корпоративные сервисы.
TikTok просят удалить «при первой же возможности» не позднее 15 марта. С середины будущего месяца устройства с установленным китайским приложением будут считаться несовместимыми с корпоративной средой, говорится в разосланном сотрудникам Еврокомиссии электронном письме.
Другие структуры Европейского Союза, включая Евросовет и Европарламент впоследствии, возможно, введут аналогичный запрет, отмечает Politico.
В комментарии журналистам пресс-служба TikTok назвала решение «ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях».
«Мы связались с Еврокомиссией, чтобы внести ясность и рассказать, как мы защищаем данные 125 миллионов пользователей по всему Евросоюзу, которые ежемесячно заходят в TikTok», - сообщили представители компании.
Запрет приложения – еще один из примеров растущей напряжённости в отношениях между Пекином и Западом, говорится в публикации Politico.
Лидер Карабаха уволил госминистра Рубена Варданяна
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил от должности госминистра Рубена Варданяна.
Варданян – российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ. Он переехал в Карабах в сентябре прошлого года, в ноябре был назначен госминистром. Араик Арутюнян пообещал предоставить ему широкие полномочия для принятия решений и действий.
При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил условие: он готов вести переговоры с армянским населением Карабаха при условии, что Рубен Варданян «покинет их землю».
Как пишет агентство «Арминфо», Араик Арутюнян предложил пост госминистра НКР генеральному прокурору Гургену Нерсисяну.
«Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе (Нагорный Карабах – ред.), так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации. Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы», – сказал Араик Арутюнян.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября 2020 года Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль все районы вокруг Карабаха и часть территории республики, которую не признаёт ни одно государство мира.
Испортился принтер – на востоке Абхазии жителям не выдают документы
В восточных районах Абхазии жителям не выдают документы в установленный законом срок из-за неисправности принтера. Об этом говорится в письме, направленном Уполномоченной по правам человека Асидой Шакрыл правительству самопровозглашенной республики Абхазия.
«В данном письме мы обращаем Ваше внимание на проблему приостановления процесса выдачи документов в связи с неисправностью принтера, на котором распечатываются паспорта и ВНЖ. Нам известно, что ранее также была на длительное время приостановлена выдача паспортов и ВНЖ из-за отсутствия картриджа к данному принтеру», – говорится в письме омбудсмена.
По словам Асиды Шакрыл, начальник паспортного управления МВД подтвердил, что выдача документов прекращена «в связи с тем, что печатающий паспорта и ВНЖ принтер вышел из строя».
Также отмечается, что проблема документирования населения восточных районов Абхазии, которая остро стоит на протяжении десятилетий, до сих пор остается нерешенной.
По информации Асиды Шакрыл, люди сталкиваются с необоснованными преградами, которые выражаются в незаконном требовании паспортных отделов предоставить не предусмотренные законом и другими нормативными актами дополнительные справки, в незаконном решении паспортных отделов об отказе выдачи паспорта паспортными отделами разных районов. Все это в числе прочего является причинами длительных задержек в получении паспорта, указывает она.
«Задержки в выдаче документов по техническим причинам усугубляют и без того тяжелую ситуацию в восточных районах Абхазии. К примеру, жители приграничных сел Галского района лишены возможности передвигаться даже по селу, в котором они проживают, так как у них отсутствует какой-либо документ, удостоверяющий их личность, или же документ, предоставляющий им право законного проживания в Республике Абхазия, что не может не влиять на их жизнь и безопасность. Все это приводит к серьезным нарушениям прав и свобод лиц, лишенных возможности полноценно реализовать свои законные права и свободы из-за отсутствия у них паспорта гражданина Республики Абхазия и, соответственно, вида на жительство в Республике Абхазия – документа, подтверждающего законное пребывание лица на территории Республики Абхазия», – отмечается в письме.
Омбудсмен считает, что абхазскому правительству необходимо принять безотлагательные меры по устранению технических проблем и возобновлению выдачи документов паспортным управлением МВД.
- В 2021 году ветеранская организация «Аруаа» выразила удивление актуализацией темы статуса жителей Гальского района. В частности, организация прокомментировала репортаж «Гал ТВ» о совещании при участии уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. В «Аруаа» напоминают, что вопрос гражданства в этом районе вызвал в 2014 году широкий резонанс.
FT рассказала о протесте российской элиты против войны в Украине
Российские элиты выступали против вторжения России в Украину и не поддерживают войну, но не могут повлиять на президента Владимира Путина. Тот не даёт поводов считать, что готов остановить вторжение и проявляет всё больше решимости довести его до конца. Об этом рассказывается в материале газеты Financial Times.
Издание утверждает, что во время пандемии COVID-19 Путин изолировал себя от сравнительно либеральных советников. Первые месяцы он, как утверждается, провёл в своей резиденции на Валдае в компании своего старого друга Михаила Ковальчука, который «вдохновил президента на осмысление своей исторической миссии», что привело того к идее вторгнуться в Украину.
По утверждению издания, в подготовке вторжения Путин опирался на слова другого своего друга, лидера оппозиционной партии в Раде и бывшего высокопоставленного украинского чиновника Виктора Медведчука. Тот, как утверждается, убедил президента, что украинцы встретят российскую армию «с распростёртыми объятиями». Согласно плану, утверждает газета, Медведчук должен был управлять Украиной после вторжения, в его поддержку видеообращение должен был записать бывший президент страны Виктор Янукович.
Поддержку плану оказала Федеральная служба безопасности, против, как утверждается, выступали в Службе внешней разведки и Генеральный штаб. Против выступил даже секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, утверждает источник издания, но Путин сказал тому, что владеет темой лучше.
Большая часть администрации Путина и экономического блока правительства рассказали друзьям, что выступают против войны, но чувствуют себя бессильными, утверждает издание. Некоторые либеральные чиновники уже во время войны уговаривали президента остановить вторжение, но тот заявил, что он понимает, что Россия платит огромную цену, но она оправдана.
Путин рассчитывает, утверждают близкие к Кремлю источники британской газеты, что Россия больше привержена к победе в войне, чем Запад к поддержке Украины. Издание рассказывает историю, как один из российских олигархов спросил у министра иностранных дел Сергея Лаврова, почему Путин не слушал советников во время подготовки вторжения, рассказывает FT.
Лавров, утверждает газета, узнал о начале войны ночью 24 февраля, за несколько часов до начала ввода российских войск. «У Путина три советника, — ответил министр олигарху. — Иван Грозный. Пётр I. Екатерина II».
В Европарламенте призвали власти Чечни освободить Идриса Арсамикова
Члены форума Европейского парламента LGBTI Intergroup призвали власти Чечни освободить Идриса Арсамикова, которого задержали в московском аэропорту Домодедово и передали чеченской полиции. Арсамиков, которого преследовали в Чечне из-за его гомосексуальности, несколько лет назад получил убежище в Нидерландах.
В своем сообщении политики подчеркивают, что на родине ему грозит смертельная опасность из-за его ориентации. Особую обеспокоенность вызывает видеообращение с «признанием преступлений», которое, по мнению членов Европарламента, записано под давлением.
17 февраля Идрис Арсамиков опубликовал две видеозаписи. В них он заявляет, что в Чечне уважают его права, и что он собирается поехать воевать в Украину. Он также просит правозащитников «отстать» от него и «не поливать грязью» его и его семью. Он называет себя «патриотом и мужиком» и упоминает, что вскоре намерен жениться.
По словам правозащитников, видео записаны под давлением. «Риторика, выбор слов, предыстория и аналогичные случаи говорят о том, что его попросили записать видео из-за общественного резонанса», – прокомментировали видеозаписи в кризисной группе CK SOS, которая помогает ЛГБТ-людям и жертвам насилия на Северном Кавказе.
После четырёх лет жизни в Нидерландах Арсамиков приехал в Чечню на похороны отца. 16 февраля его задержали в московском аэропорту Домодедово, откуда он собирался вылететь обратно в Нидерланды. Как сообщали СМИ, формальным поводом для задержания стало возбуждённое на него в Чечне дело о мошенничестве. Сам Арсамиков в видеообращении говорит, что его задержали потому, что он «проигнорировал несколько повесток», не уточняя, что это за повестки. Из Домодедово его доставили в Чечню. Ни в Москве, ни в Чечне к задержанному не допускали адвоката. У него забрали российский загранпаспорт и другие документы, в том числе выданные властями Нидерландов.
«Произвольные задержания, пытки – это правило, а не исключение в арсенале российских властей. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Идриса, чтобы он мог вернуться в безопасное место», – заявила депутат Европарламента Малина Бьорка .
Обеспокоенность ситуацией с Арсамиковым выразил и спецпредставитель Франции по правам ЛГБТ Жан-Марк Бертон. «Франция призывает уважать его безопасность и основные права», – написал он.
- Власти Чечни на регулярной основе преследуют представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Информация об этом содержалась в докладе австрийского эксперта Вольфгана Бендека для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он напрямую связал кампанию против чеченских геев с позицией как республиканских, так и федеральных властей. В числе ответственных за преследования он назвал лично Рамзана Кадырова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.
Власти Кении все же разрешили экспорт баобабов в Грузию
Правительство Кении разрешило экспортировать восемь баобабов в Грузию. Об этом пишет кенийское издание Nation.
В ноябре прошлого года сообщалось, что власти прекратили действие лицензии, которая предусматривала выкорчевку баобабов, их транспортировку и экспорт. Президент Кении Уильям Руто распорядился провести экстренное расследование случившегося, заявив, что разрешение на выкорчевывание деревьев противоречит правительственной программе по высадке в Кении в предстоящие 10 лет 15 миллиардов деревьев.
В новом решении власти ссылаются на то, что баобаб не является вымирающим или охраняемым видом деревьев в стране.
Баобабы должны быть вывезены из Кении до 30 июня текущего года. Их вес достигает 500 тонн. В документации указано, что деревья доставят в дендрологический парк Шекветили в Озургетском муниципалитете на Западе Грузии.
Ранее сообщалось, что как минимум с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили.
В ноябрьском репортаже кенийского телевидения Георгий Гвасалия, который покупал баобабы в Кении, подтвердил, что планирует отправить их в «уникальный парк в Грузии», который насчитывает «множество деревьев с разных континентов». Гвасалия говорил, что для баобабов планируют создать микроклимат, схожий с кенийским.
Ранее кенийские специалисты говорили, что экспорт баобабов может негативно повлиять на экологию страны, которая борется с засухой и пытается восстановить утраченный лесной покров.
В Белгородской области разбился российский Су-25. Пилот погиб
В приграничной с Украиной Белгородской области упал самолет министерства обороны России. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал он в своем телеграм-канале. Есть ли жертвы или пострадавшие губернатор не сообщил. Министерство обороны России подтвердило авиакатастрофу и сообщило, что пилот погиб.
В ведомстве заявили, что Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Авария произошла в безлюдном месте, утверждают в Минобороны России.
По информации ТАСС, для транспортировки тела погибшего пилота прибыл военный вертолет. Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что самолёт потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться.
Baza также писала , что самолёт упал на сарай с сеном на окраине села Орехово, после чего возник пожар.
В последние месяцы в России произошло несколько катастроф военных самолётов, в том числе с жертвами среди мирных жителей. При падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом лётчики спаслись.
23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, лётчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.
Граждане т.н. «ДНР» и «ЛНР» могут посещать Абхазию без виз
Граждане т.н. «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» могут посещать самопровозглашенную республику Абхазия без виз. Об этом заявили в абхазской СГБ.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил об аннексии Донецкой и Луганской областей Украины 30 сентября 2022 года.
В Сухуми говорят, что граждане «ДНР» и «ЛНР» на абхазской де-факто границе «не ограничены в своих правах», и в отношении них действует безвизовый порядок пересечения «наравне с гражданами РФ».
При этом граждане Украины, вне зависимости от места постоянного проживания, могут въехать на территорию Абхазии лишь после получения визы, заявили в СГБ.
Ранее абхазский лидер подписал указ, согласно которому срок безвизового пребывания граждан Беларуси, посещающих Абхазию в туристических или деловых целях, продлен с 14 до 30 дней.
- В 2016 году Абхазия ввела визовый режим для граждан непризнавших ее стран. Посещать Абхазию без визы могут также иностранные граждане – экскурсанты (за исключением граждан Грузии), въезжающие в Абхазию в составе организованной экскурсионной группы на срок не более 24 часов; граждане Беларуси (на срок не более месяца) и Казахстана (2 недели), въезжающие в туристических или деловых целях; иностранные граждане, въезжающие в целях ликвидации аварий, проведения работ на объектах энергосистемы (на срок не более пяти суток; иностранные граждане, осуществляющие деятельность на электроэнергетических объектах генерации, расположенных на территории Гальского и Ткварчельского районов (на срок до одного года).
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Путин в поздравлении россиян сообщил о развёртывании «Сармата»
Президент Владимир Путин в поздравлении россиян по случаю Дня защитника Отечества заявил, что Россия в 2023 году будет развивать ядерное оружие. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
В нём, в частности, Путин заявил, что в России «на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой».
Кроме того, Россия продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнёт массовые поставки армии гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». В ближайшие годы в состав военно-морского флота России войдут ещё три атомных подводных крейсера, пообещал Путин.
Российские войска также получат «новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы», сообщил президент России.
21 февраля в своём послании Федеральному собранию Путин уделил много внимания российским стратегическим силам. Однако он не рассказал о пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» 20 февраля, который, по данным источников телеканала CNN, закончился неудачей. Пуск проводился на фоне или даже во время визита президента США Джо Байдена в Киев.
В среду Совет Федерации и Госдума России одобрили законопроект о приостановке договора с Соединёнными Штатами об ограничении ядерных вооружений. Проект внёс президент Владимир Путин, который накануне заявил, что Россия приостановит своё участие в договоре . Документ не предусматривает возможности приостановки действия. Путин заявил, что Россия не планирует соблюдать соглашение, но не будет из него выходить.
Договор ограничивает максимальное число развёрнутых ядерных боеголовок, число их носителей, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.
В Таджикистане произошло сильное землетрясение
Сегодня, 23 февраля, в 5:40 по местному времени на территории Таджикистана произошло сильное землетрясение. В Душанбе трясло около 20-25 секунд, толчки от землетрясения ощутили жители других регионов Таджикистана.
Толчки ощущались также в Китае, Афганистане, Пакистане, Кыргызстане и Узбекистане.
По данным американского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от местности Аличур в Мургабском районе, расположенном на востоке Таджикистана. Магнитуда в эпицентре составила 6,8. Информационное агентство Рейтер со ссылкой на китайские телевизионные госканалы, сообщает о магнитуде этого землетрясения в 7,2.
До настоящего времени какой-либо информации об ущербе, нанесенном этим землетрясением, не поступало. На страничке Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана в Фейсбуке появилась запись «В Сарезе все спокойно. Сохраняйте спокойствие».
Эпицентр землетрясения находится в том же регионе, что и Сарезское озеро. Это озеро образовалось в 1911 году в сильнейшего землетрясения и схода оползня, перегородившего реку Мургаб. Сейчас объем водных ресурсов достигает 17 миллиардов кубических метров. Эксперты утверждают, что в случае прорыва Усойского завала в зоне риска окажутся не только жители бадахшанских селений Таджикистана, но и жители других стран низовья Центрально-Азиатского региона. В зону бедствия попадут Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сейчас на потенциально опасных территориях проживает около шести миллионов человек.
Таджикистан расположен в одном из самых сейсмоопасных районов азиатского континента. Ежегодно в стране фиксируются сотни землетрясений, в результате которых бывают и разрушения жилых строений, и административных зданий.
Премьер Грузии отправился в Турцию. Он посетит зону землетрясения
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправился в Турцию, сообщила администрация правительства.
Запланирована встреча Ираклия Гарибашвили и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Гарибашвили посетит пострадавший от землетрясения город Антакья в провинции Хатай, где в разборе завалов участвуют спасательные отряды МВД Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в делегацию входят министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури , глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, руководитель аппарата правительства Реваз Джавелидзе и начальник Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.
Из-за поездки Гарибашвили в Турцию на конец марта отложено его выступление в парламенте Грузии в порядке интерпелляции — права депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти.
Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули оппозиционеры Хатуна Самнидзе, Анна Бучукури и Теона Акубардия.
Умер комбат «Азова». Он провёл четыре месяца в российском плену
Умер командир 1-го батальона украинского полка «Азов» Олег Мудрак, который участвовал в обороне завода «Азовстали» в Мариуполе и несколько месяцев провел в российском плену. О смерти Мудрака сообщил в инстаграме его племянник.
По информации «24 канала», причиной смерти 35-летнего Мудрака стала остановка сердца.
Мудрак воевал за Украину с 2014 года. После полномасштабного вторжения России он защищал Мариуполь. Весной 2022 года бойцы полка «Азов» почти два месяца держали оборону на заводе «Азовсталь». В середине мая по приказу командования они вышли с территории завода и сдались в плен. По утверждениям российской стороны, всего в плен сдались почти 2,5 тысячи украинских военных. Такую же цифру называл президент Украины Владимир Зеленский.
В сентябре в рамках масштабного обмена пленными Россия освободила пятерых командиров обороны «Азовстали» и 108 бойцов полка «Азов». В числе освобожденных был Мудрак.
Пленные, в том числе Мудрак, содержались в исправительной колонии в посёлке Еленовка в Донецкой области. В результате взрывов на территории объекта 29 июля погибли, по данным российской стороны, не менее 53 человек. Россия обвинила в случившемся украинскую армию. Москва утверждает, что по колонии был нанесён ракетный удар. В Киеве заявляют, что атаки со стороны ВСУ не было, а взрывы должны были скрыть массовые убийства и пытки украинских пленных.
Мудрак стал широко известен после того, как в августе писатель Станислав Асеев опубликовал фото бойца, на которых было видно, как сильно он изменился за сто дней пребывания в плену.
- Стороны войны в Украине обвиняют друг друга в жестоком обращении с военнопленными. В опубликованном в ноябре докладе ООН отмечается, что и украинские, и российские пленные сообщают о жестоком обращении к ним.
- Полк «Азов» был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. В 2015 году Конгресс США запрещал оказывать ему военную помощь из-за предполагаемых связей с неонацистами.
- Сейчас «Азов» является составной частью вооружённых сил Украины.
- 2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его.
- «Азов» регулярно используется российской пропагандой для доказательства поддержки неонацизма Украиной на государственном уровне. «Денацификацию» Украины Москва называла одной из целей военного вторжения в 2022 году. Полк отрицает свою связь с нацизмом.
В ЕС зафиксировано рекордное число просителей убежища из Грузии
В 2022 году почти 29 тысяч граждан Грузии подали заявки на получение убежища в Евросоюзе – почти в два раза больше, чем в 2021 году. Информация об этом опубликована на сайте Агентства по делам миграции ЕС.
В прошлом году прошение о предоставлении убежища подали 28 797 граждан Грузии, из них более 26 400 – первичные заявки, 2397 – повторные.
В 2022 году ЕС рассмотрел 18 850 заявок от граждан Грузии, число отказов составило 18 089 (96%). Статус беженца получили лишь 468 человек, дополнительную защиту — 258. Число заявок, находящихся на рассмотрении, составляет 15 328.
Статистика заявок от граждан Грузии по годам:
- 2014 год — 8728;
- 2015 год — 8049;
- 2016 год — 8573;
- 2017 год — 11 579;
- 2018 год — 19 959;
- 2019 год — 22 118;
- 2020 год — 8508;
- 2021 год —14 647;
- 2022 год — 28 797.
Ранее грузинская служба Радио Свобода сообщила, что в 2014-2022 годах граждане Грузии чаще всего подавали заявки на получение убежища в Германии и Франции. В 2022 году значительно возросло число заявок, поданных гражданами Грузии в Ирландии.
- Всего в прошлом году Евросоюз получил около 966 тысяч заявок о предоставлении убежища, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Это связано, по мнению авторов отчета, со снятием ограничений после пандемии COVID-19, конфликтами и вопросами продовольственной безопасности.
- Больше всего заявок подали граждане Сирии – 132 тысячи, Афганистана – 129 тысяч, Турции – 55 тысяч, Венесуэлы – 51 тысяча, Колумбии – 43 тысячи. Рекордное число заявок поступило от граждан Турции, Венесуэлы, Колумбии, Бангладеш и Грузии.
- Около четырех миллионов граждан Украины подали заявки на получение временной защиты. Сейчас украинцы могут въезжать в страны ЕС без документов, после чего могут обращаться за временным убежищем. Вместе с этим статусом заявители получают вид на жительство, доступ к медпомощи, жилью и образованию для детей.
- В 2022 году почти 17 тысяч россиян подали заявки на получение убежища в Евросоюзе – в два раза больше, чем в 2021 году. В прошлом году прошение о предоставлении убежища подали 16 920 россиян, из них более 13,6 тысячи – первичные заявки, 3,3 тысячи – повторные. В 2021 году всего было подано 6 993 заявки, из которых первичными были 4357 заявок.
Международный суд в Гааге потребовал разблокировать Лачинский коридор
Международный суд ООН в Гааге в среду вынес решение, обязывающее Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору. Коридор - единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах (армянское название — Арцах) с Арменией. Он перекрыт с середины декабря, что привело к значительному ухудшению гуманитарной обстановки на контролируемой самопровозглашённой армянской администрацией территории Нагорного Карабаха.
Заседание суда в Гааге было посвящено иску Армении о применении обеспечительной меры против Азербайджана и, одновременно, такому же иску Азербайджана против Армении. Иск Азербайджана против Армении суд постановил не рассматривать. Иск Армении - удовлетворить в той части, что касается разблокировки Лачинского коридора. Однако суд отклонил просьбы Армении о восстановлении подачи природного газа в регион: по мнению судей, армянская сторона не предоставило достаточных данных о том, что Азербайджан препятствует подаче газа.
Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям соглашения, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешёл под наблюдение российских миротворцев.
В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха.
Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.
МИД Азербайджана ранее заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнёров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.
- Нагорный Карабах по международному праву считается частью территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран мира.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.
Людмила Нарусова выступила в защиту артистов с антивоенной позицией
Член Совета федерации Людмила Нарусова на заседании верхней палаты российского парламента в среду высказалась против преследования деятелей культуры, критикующих войну России в Украине. Она назвала неконституционными запреты спектаклей с участием артистов - противников войны, и другие репрессивные меры. Нарусова попросила председателя Совфеда Валентину Матвиенко получить объяснения от Министерства культуры России.
Людмила Нарусова считает неприемлемыми случаи артистов, по ее словам, «выдавливают из театров» за выражение своего мнения. В качестве примера она привела фактическое увольнение из московского театра «Современник» народной артистки России Лии Ахеджаковой.
Нарусова напомнила, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник пообещал не заниматься «охотой на ведьм» и не «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону». Сенатор подчеркнула, что Конституция гарантирует россиянам право свободно выражать свое мнение, «пусть даже оно расходится с общепринятым».
По словам Нарусовой, Госдума сейчас получает множество предложений узаконить различные наказания по отношению к тем гражданам, кто уехал из России после начала войны. «Это и лишение собственности, и лишение гражданства, и другие репрессивные меры, которые противоречат Конституции Российской Федерации,» - сказала политик.
Вице-председатель Совфеда Андрей Турчак в ответ на слова Нарусовой заявил, что «наказывают за предательство, а не за поведение». На это Нарусова ответила, что предательство - это статья Уголовного кодекса, и наказание должно иметь обоснования, а не исходить из эмоциональных реакций.
На том же заседании Совфеда председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что комитет никогда не поддержит деятелей культуры и науки, которые «оскорбляют страну и армию». Она отметила, что комитет мониторит ситуацию с притеснениями общественных деятелей, и что тех «наказывают за оскорбления».
- После начала военного вторжения в Украину в России регулярно подвергаются преследованиям деятели культуры, высказывающие антивоенную позицию. Концерты и спектакли с их участием отменяются или переносятся на неопределенный срок. СМИ публикуют предоставленные источниками списки артистов и коллективов, чьи выступления негласно считаются нежелательными. Некоторые артисты внесены Министерством юстиции России в список иностранных агентов. Многие покинули страну.
- Людмила Нарусова - вдова бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака, подчиненным которого был в 1990-е годы Владимир Путин. Она представляет в Совете федерации Тыву. Нарусова была единственным сенатором, проголосовавшим против поправок к Конституции в 2020 году, она также не голосовала год назад за признание так называемых «ДНР» и «ЛНР». Она не голосовала и за аннексию четырех украинских областей, но при этом сказала, что не может проголосовать и против.
Байден в Польше помолился за мир и преображение России
Президент США Джо Байден в среду завершил поездку, в ходе которой он посетил Украину и Польшу, и вылетел в Соединенные Штаты.
В последний день своего пребывания в Варшаве, который пришелся на Пепельную среду - первый день Великого поста у христиан-католиков - Байден принял участие в католическом богослужении. Об этом сообщил священник Веслав Давидовский. Он написал в фейсбуке, что в импровизированной домашней часовне рядом с апартаментами президента США отслужил мессу, в которой принял участие Байден. Как написал Давидовский, возносились молитвы о мире, преображении России и благодати святого духа для президента США.
По традиции, в Пепельную среду священник сыплет верующим на голову пепел или делает пеплом отметку у них на лбу. Комментаторы заметили темное пятно на голове президента США, который участвовал в среду во встрече лидеров стран восточного фланга НАТО. Издание The Hill отмечает, что, по всей видимости, это и был след от пепла. Байден в своем твиттере посвятил началу поста одну из записей, а на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой оба вспомнили о папе Римском Иоанне Павле II - уроженце Польши.
Байден - второй, после Джона Кеннеди, президент США, принадлежащий к католической церкви. В прошлом году Байден в Пепельную среду, по его словам, молился за народ Украины - это было спустя несколько дней после российского вторжения.
- Папа Римский Франциск в среду напомнил о годовщине российского вторжения в Украину и призвал к прекращению «абсурдной и жестокой войны». Он призвал политических лидеров «приложить конкретные усилия, чтобы положить конец конфликту, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры». Он также пообещал «быть с многострадальным украинским народом».
Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в массовой гибели бойцов «ЧВК Вагнера»
Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала в пятницу фотографию, на которой запечатлены десятки лежащих на земле трупов мужчин. Сам бизнесмен утверждает, что на фото - погибшие в Украине бойцы основанной им «ЧВК Вагнера». По словам Пригожина, все запечатленные на фото люди погибли за один день, 21 февраля, в боях под городом Бахмут. Он обвинил в их смерти министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
«Это парни, которые погибли по причине так называемого снарядного голода, - объяснил Пригожин. - Виноваты в этом те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение».
В качестве доказательства своих слов Пригожин опубликовал заявку с запросом необходимых боеприпасов на имя Валерия Герасимова. «Необходимо 105 тысяч, а дают 3 тысячи 600», - пояснил Пригожин, назвав руководство российской армии «оборзевшими гражданами».
В последние месяцы основатель и спонсор «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, неоднократно публично критиковал Минобороны России - в частности за неверную, по его мнению, тактику ведения войны в Украине и за отказы выдавать снаряды его бойцам. На прошлой неделе Пригожин заявил, что министерство хочет «уничтожить» «ЧВК Вагнера».
В военном ведомстве долго не комментировали заявления Пригожина, но накануне выступили с утверждением, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», а слова об их нехватке являются «экзальтированными», «вносят раскол» между подразделениями российской группировки в Украине и «играют на пользу врагу». Пригожин в ответ обвинил Минобороны во лжи.
Ряд поддерживающих войну пользователей телеграм-каналов, в том числе некоторые так называемые военкоры, в среду попытались устроить сетевой флешмоб под лозунгом предоставления «ЧВК Вагнера» снарядов. Множество таких однотипных комментариев появилось также в трансляции концерта в Лужниках с участием Владимира Путина.
- Частная военная компания «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Евгений Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов. Однако недавно СМИ сообщили, что набор заключенных в «ЧВК Вагнера» прекращен. По данным некоторых источников, теперь этим займется Минобороны.
- Официально, по российским законам, «ЧВК Вагнера» не существует. В сводках Минобороны отряды наемников этой структуры называют «штурмовыми отрядами добровольцев».
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