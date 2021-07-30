В «Аруаа» считают, что жителей Гали хотят пропустить в район в нарушение закона

В организации абхазских ветеранов «Аруаа» уверены, что жителей Гали с просроченными документами (форма N9) хотят пропустить в район в нарушение закона. В связи с этим оппозиционное объединение обратилось к генеральному прокурору самопровозглашенной республики Абхазия Адгуру Агрба.

В «Аруаа» говорят, что решение приняла администрация Гальского района, согласовав его с сотрудниками абхазской СГБ. Объявление о том, что жителей Гали с просроченными документами будут пропускать через Ингурский мост, 29 июля было опубликовано на фейсбук-странице ГАЛ ТВ. Сейчас это сообщение удалено.

«Мы хорошо помним, как в августе прошлого года, также незаконно, на территорию Абхазии проникли депутаты парламента Грузии в сопровождении помощника президента Абхазии. Несмотря на наши обращения, до сих пор неизвестно, на какой стадии находится расследование данного дела. И теперь, в нарушение закона «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» планируется в массовом порядке пропускать граждан иностранного государства через КПП Ингур в Республику Абхазия», – утверждают в «Аруаа».

В заявлении говорится, что граждане иностранных государств, не признающих независимость Абхазии, должны получать визы в абхазском МИДе. «Аруаа» просит Адгура Агрба принять меры прокурорского реагирования «с целью недопущения массовых или единичных случаев нарушения закона».