Новости
Журналисты и оппозиция сорвали заседание парламента Грузии
В зале заседаний парламента Грузии произошла драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и лидеры гражданских активистов.
Как пишет «Новости-Грузия», журналисты, которые накануне на масштабной акции протеста потребовали отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, прорвали охрану парламента и вошли в здание. За них вступились оппозиционные депутаты, которые заявили, что это они выписали журналистам пропуска для посещения парламента.
Парламентский приставы пытались, но не смогли остановить журналистов.
На входе произошло несколько потасовок, пострадал основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели.
В зале заседаний, где сегодня должно было состояться внеочередное заседание парламента, события развивались стремительно. Место спикера парламента заняли депутаты от оппозиции Тинатин Бокучава, Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлшвили, также лидер гражданских активистов Елена Хоштария. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.
В итоге пленарное заседание парламента было сорвано.
В фойе парламент перманентно происходит потасовка между журналистами и охраной.
Другие новости дня
Русская православная церковь не намерена отменять Царский крестный ход
Администрация Свердловской области ведет переговоры с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, который заявил, что пойдет вместе с другими верующими на традиционный крестный ход в память об убийстве семьи последнего российского императора в июле 1918 года. Ранее власти региона не согласовали мероприятие из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
В конце прошлой недели губернатор Евгений Куйвашев заявил, что традиционный крестный ход в "Царские дни" в этом году проводиться не будет. Это решение он объяснил ростом заболеваемости COVID-19 и появлением нового штамма вируса в регионе. Губернатор опубликовал в инстаграме фотографию с шествия, которое проходило в прошлом году, и указал, что многие его участники были без масок и не соблюдали дистанцию. Есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после "Царских дней", отметил Куйвашев.
В РПЦ заявили, что отказ губернатора согласовать крестный ход, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия. "Люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или „козьими тропами“? Это покажет время. Я однозначно пойду", — подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
В прошлом году в Царском крестном ходе участвовали около 10 тысяч человек, годом ранее на него собрались более 60 тысяч верующих.
Его участники проходят по двадцатикилометровому маршруту, которым в 1918 году провезли останки убитых членов семьи Николая II и их приближенных: от Храма-на-крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
- В России за последние сутки выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Большинство из них в Москве – 5403, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург – 2566 и 2029 новых заболевших – соответственно. Свердловская область на пятом месте с 464 новыми случаями COVID-19.
- За минувшие сутки умерли 710 больных. По данным оперативного штаба, в России уже на протяжении недели фиксируется более 700 смертей за сутки от коронавирусной инфекции нового типа.
Ведущей «Дождя» угрожают после интервью с лесбийской парой
Ведущей телеканала "Дождь" Анне Монгайт поступают угрозы в социальных сетях после того, как она взяла интервью для программы "Женщины сверху" у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Об этом Монгайт написала в фейсбуке.
В частности, Монгайт получила сообщение в инстаграм от сторонников незарегистрированного праворадикального движения "Мужское государство", в котором её называют "тварью" и советуют "ходить и оглядываться". Другой пользователь пригрозил Монгайт "зарезать детей" и потребовал публичных извинений , "иначе подарки ночью в окно летать начнут", подписав сообщение "привет от МГ".
Кроме того, как сообщает "Дождь", в телеграм-канале "Мужского государства" опубликованы ссылки на аккаунты в инстаграме не только Монгайт, но и девушек, у которых она взяла интервью. Телеканал намерен обратиться в правоохранительные органы.
Интервью с однополой парой, девушками Машей и Тим, снявшимися для обложки российской версии журнала Elle, вышло на телеканале "Дождь" 8 июля. В нём телеведущая поговорила с девушками о том, как они решились на такой смелый поступок, скрывали ли они свою сексуальность и каким образом они получили такое неожиданное для российского бизнеса предложение.
В Грузии от коронавируса скончались еще 16 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 16 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5468 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 659 новых случаев коронавируса. Накануне провели 14 200 тестов: PCR-тестов – 7592, экспресс–тестов на антиген – 6608.
Выздоровели еще 713 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 377 811, выздоровевших – 359 939.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 4,64%, за последние 14 дней составляет 3,87%, за неделю – 4,24%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1019 человек, всего использовано вакцин – 303 407.
Полиция заявила об аресте организатора убийства президента Гаити Моиза
Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза сообщила об аресте предполагаемого организатора преступления из числа местных граждан.
"Этот человек прибыл в Гаити на частном самолёте с политическими целями", - заявил в воскресенье на пресс-конференции шеф национальной полиции Леон Чарльз. По его словам, речь идёт о 63-х летнем Кристиане Эммануэле Саноне – враче, который жил в США, во Флориде. Он приехал в Гаити в июне в сопровождении нескольких колумбийцев, и изначально их целью было задержание Моиза, но затем планы изменились, полагает следствие.
С 7-го июля, дня убийства, арестованы 18 колумбийцев и, с учетом Санона, трое живущих в США подозреваемых гаитянского происхождения. В ходе их допросов выяснилось, что Санон завербовал 26 человек через базирующуюся во Флориде венесуэльскую охранную фирму CTU. "Когда полиция помешала дальнейшим планам преступников после расправы, первым человеком, которому они позвонили, был Кристиан Эммануэль Санон", - цитирует France-Presse Леона Чарльза. Он упомянул о контактах Санона еще с двумя предполагаемыми организаторами нападения, но подробности о них следствие пока даёт.
Жовенель Моиз был убит на прошлой неделе в своём доме в столице Порт-о-Пренсе. Как заявляет следствие, пробравшиеся в его резиденцию более 20 человек открыли огонь по политику и его супруге Мартин. Она была тяжело ранена и впоследствии госпитализирована в Майями.
Полиция отчиталась о ликвидации троих нападавших, в розыске остаются пять человек.
Ситуацию в Гаити – беднейшем государстве двух Америк – сейчас характеризуют как хаос. Мировое сообщество на фоне опасений по поводу политического будущего страны призывает её руководство не отказываться от намеченных на этот год президентских и парламентских выборов.
Мотивы убийства президента остаются не ясны. Сам Жовенель Моиз, бывший крайне непопулярным политиком, которого обвиняли в коррупции, связях с преступными бандами и попытках установить диктатуру, в феврале заявлял о раскрытом заговоре с целью его убийства и госпереворота.
Тея Цулукиани и Леван Давиташвили назначены вице-премьерами Грузии
Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили назначены вице-премьерами в правительстве Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Тея Цулукиани, в течение восьми лет возглавлявшая министерство юстиции Грузии, стала министром культуры в марте текущего года.
Леван Давиташвили возглавляет министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства с 2017 года.
Пост вице-премьера в правительстве Грузии также занимает министр иностранных дел Давид Залкалиани.
Премьер Грузии заявил об «очередной неудачной попытке заговора против государства»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события последних дней «очередной неудачной попыткой заговора против государства». Об этом он заявил на заседании правительства.
«Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране», – отметил он.
Говоря о смерти телеоператора Лексо Лашкарава, Гарибашвили сказал, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны. По его словам, смерть любого человека – трагедия, по какой бы причине она не произошла.
«Мы видели, что эту трагедию они пытались использовать для достижения своих политических целей. Что может быть аморальнее попытки достижения собственных политических целей через трагедию умершего человека. Конечно, по какой бы причине ни скончался Лексо Лашкарава, все виновные будут строго наказаны, полиция уже арестовала четырех человек. Любое насилие недопустимо. Мы осуждаем и всегда будем осуждать, мы предотвратим любое насилие в стране», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Глава правительства вновь сказал, что гражданские активисты, которые 5 июля планировали провести в Тбилиси Марш достоинства, связаны с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.
«Было запланировано полномасштабное гражданское противостояние, к которому должны были привлечь полицейские силы. Они хотели, чтобы государство использовало силу против людей и граждан. Конечно, мы смогли этого избежать, мы заранее оценили эти риски», – отметил Гарибашвили.
В связях с Михаилом Саакашвили премьер обвинил и журналистов, которые накануне, на проспекте Руставели требовали его отставки.
«Давайте прямо скажем, что оппозиционные телекомпании – «Мтавари», ТВ «Пирвели», «Формула» управляются Саакашвили», – добавил политик.
- В Тбилиси накануне вечером собралась массовая акция протеста в связи со смертью телеоператора, 37-летнего Лексо Лашкарава. Он был жестоко избит во время беспорядков 5 июля. В тот день в Тбилиси должен был состояться Марш достоинства, однако его проведению помешали толпы противников ЛГБТ-сообщества.
- Несколько тысяч участников протестной акции, в том числе представители СМИ, потребовали отставки правительства до утра 12 июля.
На Кубе прошли массовые антиправительственные акции
На Кубе в воскресенье, 11 июля начались массовые акции протеста против диктатуры и коммунистического правительства . По данным Reuters, на улицы Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий властей в борьбе с пандемией.
Демонстранты призывая обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества и дефициту продовольствия и лекарств. Среди лозунгов демонстрантов были "долой диктатуру" и "мы не боимся", сообщает AFP. На улицах Гаваны были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулемётами, передаёт Reuters.
Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба.
За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 - около семи тысяч. Это вдвое больше, чем за последние недели. Участники протестов требуют от властей ускорить темпы вакцинации.
Ранее Куба отказалась от вакцин из России и Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2.
Последний раз антиправительственные демонстрации состоялись на Кубе почти 30 лет назад.
Президент Мигель Диас-Канель обвинил США в подогревании обстановки на острове. Он призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор демонстрантам. По его словам, пришло время защитить революцию.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку демонстрантам и заявил, что Вашингтон буде осуждать любое насилие по отношению к участникам мирных протестов.
В Молдове на досрочных парламентских выборах лидирует партия президента Майи Санду
В Молдове в результате состоявшихся внеочередных парламентских выборов в парламент прошли три партии из двадцати, участвовавших в избирательной кампании. На данный момент ЦИК обработала более 99% протоколов.
Партия "Действие и солидарность", основанная нынешним президентом Майей Санду, лидирует с 52,49% голосов.
Противостоящий им блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Республики Молдова Владимиром Ворониным и Игорем Додоном получил 27,39% голосов.
У национал-консервативной партии "Шор" во главе с предпринимателем Иланом Шором – 5,78%.
По оценке председателя ЦИК, досрочные парламентские выборы в Молдове прошли без существенных нарушений. Явка избирателей составила 48,4%.
Новый парламент должен приступить к работе 27 августа, в 30-ю годовщину со дня объявления независимости страны после распада СССР.
Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Майи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре прошлого года.
Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы по футболу
Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив англичан в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2.
Встреча прошла на лондонском стадионе Уэмбли и собрала более 60 тысяч зрителей. На трибуне для VIP-персон присутствовали президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям с супругой Кейт и старшим сыном принцем Джорджем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, звезда английского футбола Дэвид Бэкхем, супермодель Кейт Мосс и другие.
Перед началом матча британская полиция задержала 49 человек, а также сообщила, что 19 полицейских получили травмы в результате попыток успокоить фанатов, которые пытались прорваться на Уэмбли без билетов, запускали пиротехнику и бросали в полицейских бутылки.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Игрок сборной Англии Люк Шоу точно пробил в ворота итальянцев уже на 2-ой минуте матча. До конца тайма англичане доминировали на поле и контролировали игру, но забить ещё не смогли. Во втором тайме итальянцы сумели перехватить преимущество, больше владели мячом, и 67-й минуте им удалось забить ответный гол. Мяч в ворота англичан отправил Леонардо Бонуччи.
В дополнительное время голов не было. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались итальянцы.
Для Италии это второй титул чемпионов Европы, впервые сборная страны завоевала его в 1968 году.
Англичане прошли в финал впервые за более чем 60-летнее существование турнира.
Джон Кирби о ситуации в Афганистане: Пришло время ответственности
США «с глубокой озабоченностью наблюдают» за тем, как Талибан захватывает все новые и новые территории в Афганистане в то время, как американские войска возвращаются домой в соответствии с приказом президента Джо Байдена, заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби.
«Пришло время, когда афганские правительственные войска должны выступить и защищать свою страну», – заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на канале Fox News. Он назвал происходящее «моментом ответственности».
Почти двадцать лет США поставляли Афганистану оружие для самообороны на миллиарды долларов, но с учетом намерения Байдена вывести войска к 31 августа, контроль над страной становится все более неопределенным, отмечает «Голос Америки».
Движение «Талибан» утверждает, что уже контролирует 85 процентов территории страны, хотя эти заявления оспариваются. Однако Кирби не стал оспаривать оценки Fox News, согласно которым 13 миллионов афганцев живут под контролем Талибана, 10 миллионов – под властью афганского правительства и еще 9 миллионов – в спорных регионах.
Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с Талибаном в феврале 2020 года, при президенте Дональде Трампе. В соответствии с соглашением, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры о политическом мирном соглашении с правительством в Кабуле.
Однако межафганские мирные переговоры, начавшиеся в сентябре в Катаре, продвигались медленно и не привели к существенным результатам.
Ведущие грузинские СМИ предъявили правительству ультиматум
Ведущие грузинские СМИ требуют отставки полного состава правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, грозя перманентными протестами. Об этом было заявлено на масштабном митинге, проходившем сегодня, 11 июля, в центре Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы дали властям срок до 12 часов завтрашнего дня. Для нас приемлемо одно-единственное решение: отставка полного состава правительства во главе с премьером Гарибашвили и отставка главы СГБ [Службы государственной безопасности] Лилуашвили. Если указанное требование не будет выполнено, завтра мы снова собираемся здесь в 6 часов», - заявил один из организаторов акции, генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
Акция с требованием отставки правительства была спланирована в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. К митингу присоединились тысячи человек – политики, гражданские активисты, журналисты, рядовые граждане. В защиту свободы СМИ высказались абсолютно все медиа-организации, работающие в Грузии. В течение четырех часов многие из них в прямом эфире транслировали акцию.
Символически протестующие решили завершить демонстрацию шествием к канцелярии правительства Грузии примерно в пятистах метрах от парламента. Журналисты обещают, что власти получат «ежедневный протест», в том числе и в регионах, если их требования не будут выполнены.
Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов «приблизились к критической грани». Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации «оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля», а также на факты «воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии».
Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего воскресения продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави, Ахалцихе и других городах.
За целый день требования протестующих не прокомментировали ни в правительстве, ни в правящей партии «Грузинская мечта».
After-poll: на выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
В Молдове сегодня прошли досрочные парламентские выборы. По первым данным совместного исследования After-poll, в которой участвовали аналитические центры WatchDog, Институт публичных политик и CBC-AXA, в парламент проходят три партии:
- «Действие и солидарность» президента Майи Санду – 51,1%
- Блок социалистов и коммунистов – 24%
- «Шор» – 8.1%
Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Майи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре прошлого года.
Новый парламент должен приступить к работе 27 августа, в 30-ю годовщину со дня объявления независимости страны после распада СССР.
Митрополит Антон послам ЕС и США: Погиб один журналист, что вы устроили
«Что? Мы, говорит, огорчены, что вы не вывели спецназ? Почему не осуществили насильственные действия над большинством? Погиб один журналист, что вы устроили. А вас, вампиры, устроило бы то, что произошло бы на тех массовых беспорядках?» - это выдержка из обращения митрополита Ванского и Багдадского Антона к послам Евросоюза и США в Тбилиси.
«Почему вы грозите пальцем грузинскому народу?! Почему окутываете безнравственность мантией нравственности?! Называете змею соловьем?!», - сказано в заявлении, опубликованном на странице епархии, сообщает СОВА.
Послы ЕС и США выступили с заявлениями после того, как стало известно о смерти оператора TV «Пирвели» Лексо Лашкарава, которого жестоко избили во время беспорядков 5 июля. С 18:00 у здания парламента проходит акция с требованием отставки действующего правительства.
Грузия заняла 32-е место из 49 в рейтинге защиты прав ЛГБТ в Европе
Грузия заняла 32-е место среди 49 стран в рейтинге «Радужная Европа» по ситуации с защитой прав ЛГБТ на континенте, который ежегодно составляет правозащитная группа ILGA-Europe. Индекс был опубликован 17 мая 2021 года. В рейтинге страны могут набрать от 0% (грубые нарушения прав человека и дискриминация) до 100% (уважение к правам человека, полностью равные права для меньшинств в обществе).
Грузия получила 26,53%, пропустив вперед Северную Македонию, у которой на 0,78% больше. В рейтинге Грузия опережает такие страны Евросоюза как Чехия, Литва, Италия, Болгария, Румыния, Латвия и Польша. Украина в индексе на 40-м месте, а самые последние места, с 46-е по 49-е, занимают соседи Грузии по региону — Россия, Армения, Турция и Азербайджан.
Возглавила рейтинг Мальта с результатом 93,78%, на втором месте - Бельгия (74,24%), в первой пятерке также Люксембург (71,97%), Португалия (68,35%) и Норвегия (67,49%).
За последние годы Грузия опустилась в рейтинге на две позиции «из-за отсутствия четкой процедуры юридического признания пола» - после операции по перемене пола трансгендеры часто имеют сложности с получением новых документов. В ILGA-Europe подытоживают, что ситуация с защитой прав ЛГБТК+ в стране все еще «рискованная».
Для составления рейтинга в каждой стране анализируется ряд показателей, среди которых равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на почве ненависти, свобода выражения мнений, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Миллиардер Ричард Брэнсон впервые поднялся к границе космоса
Пилотируемый полет летательного аппарата частной компании «Верджин Галактик» под руководством 70-летнего миллиардера, путешественника, воздухоплавателя - а теперь уже и астронавта - Ричарда Брэнсона завершился в космопорте «Америка», в США.
Впервые в истории создатель космического аппарата осуществил на нем испытательный полет. Выведение аппарата в верхние слои атмосферы, сброс с самолета-носителя, включение ракетного двигателя и самостоятельный подъем на высоту более 80 километров, затем планирование и посадка - продолжались один час.
На борту ракетоплана находились вместе с Брэнсоном астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.
По плану Брэнсона, перед началом коммерческой эксплуатации космопланов компании Virgin Galactic, предстоят еще два испытательных полета. Если они пройдут успешно, то 2022 год может стать вехой в развитии туризма. Цена билетов будет в первые годы доступна лишь самым богатым людям.
На масштабном митинге в Тбилиси требуют отставки правительства Гарибашвили
Участники протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси требуют, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня. «Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра», - заявила редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе на митинге у парламента Грузии.
Акция под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!» была спланирована в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. К митингу присоединились политики, гражданские активисты и сотни рядовых граждан, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов.
В память о Лашкарава к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Другие держат в руках плакаты с надписями «Кто следующий?», «Правительство-насильника - в отставку» и так далее.
Спикерами акции стали главные лица наиболее рейтинговых грузинских телеканалов, включая коллег Лашкарава по ТВ «Пирвели». Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.
Митинг продолжается. На проспекте Руставели остаются тысячи человек. Протестующие заявляют, что не разойдутся до тех пор, пока Гарибашвили не объявит о своем уходе с поста премьера, передает агентство «Новости-Грузия».
Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов «приблизились к критической грани». Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации «оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля», а также на факты «воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии».
Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего сегодняшнего дня продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави.
5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.
Журналисты проводят протестные митинги в пяти городах Грузии
Десятки журналистов в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави проводят протестные пикеты, требуя немедленно расследовать смерть оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава и наказать ответственных, сообщают «Новости-Грузия».
Участники акций также опротестовали события 5 июля в Тбилиси и факты насилия в отношении сотрудников СМИ, когда, по официальным данным, пострадали 53 журналиста, оператора и фотокорреспондента. Они выразили солидарность с пострадавшими коллегами.
В некоторых городах пикеты были молчаливыми и проходили под лозунгом «Когда слова уже излишни». В других собравшиеся прямо призывали к отставке правительства.
«Это трагедия для всей страны. Неважно, каким будет заключение экспертизы. Думаю, вся страна должна извиниться перед семьей Лексо», - сказал один из участников акции в Батуми.
- 5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.
- На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия гомофобы напали в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику, а накануне даже стал гостем одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.
- Предполагаемая причина смерти, озвученная родственниками, - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. В МВД Грузии допустили, что оператор «Пирвели» умер от передозировки наркотиков. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Посольство США в Грузии: Все нападавшие на журналистов должны быть арестованы
Организаторы и участники нападений на мирных граждан и журналистов в ходе беспорядков, произошедших в Тбилиси 5-6 июля, продемонстрировали полное пренебрежение человеческой жизнью и должны предстать перед судом. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии, распространенном сегодня, 11 июля, в ответ на смерть оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.
«Арест нескольких человек в связи с нападением на Лексо - первый позитивный шаг к справедливости. Безопасность каждого грузинского журналиста и доверие к демократии в Грузии требуют, чтобы каждый человек, который напал на мирных граждан и журналистов 5 и 6 июля или подстрекал к насилию, был бы идентифицирован, арестован и привлечен к ответственности. Мы призываем к спокойствию и прекращению насилия, которое уже привело к трагической гибели одного человека», - сказано в заявлении.
В дипломатическом представительстве также выразили соболезнования семье Лашкарава, его коллегам и всем, кто потрясен и опечален его смертью. «Лексо, как медиа-профессионал, много лет работал за камерой, и некоторые, возможно, даже не знали его, пока с ним жестоко не расправились те лица, которые продемонстрировали полное пренебрежение уважению к человеческой жизни. Мужество, проявленное Лексо при защите своей коллеги, и его верность фундаментальным свободам, которые издревле ценили в этой стране, представляют собой лучшие качества и традиции грузинского народа», - добавили в посольстве.
5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.
На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия гомофобы напали в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику, а накануне даже стал гостем одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.
Предполагаемая причина смерти, озвученная родственниками, - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. В МВД Грузии допустили, что оператор «Пирвели» умер от передозировки наркотиков. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сотни человек собрались на протестной акции в центре Тбилиси
Сотни человек собрались на протестную акцию у парламента Грузии в центре Тбилиси в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля.
Акция была организована под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». К ней присоединились журналисты, правозащитники, политики и рядовые граждане, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов. В знак солидарности с ними некоторые участники митинга пришли к парламенту в «окровавленной» одежде.
Автомобильное движение на проспекте Руставели к настоящему времени ограничено. Ожидается, что гражданские активисты озвучат ряд требований, одно из которых – отставка с должность премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- 5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикалами, недовольными планируемой акцией «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.
- На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия гомофобы напали в офисе организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Спустя три дня он покинул клинику, а накануне даже стал гостем одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля. Сегодня утром мать Лашкарава обнаружила его мертвым.
- Предполагаемая причина смерти, озвученная родственниками, - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства. К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и Багатурия задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении. Между тем Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше - до 20 человек.
МВД Грузии публикует кадры перемещения оператора TV «Пирвели» накануне смерти
МВД комментирует смерть оператора TV «Пирвели» Лексо Лашкарава, который был жестоко избит во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.
Ведомство публикует кадры перемещения молодого человека, которые были сняты камерами видеонаблюдения накануне, 10 июля - на них последние часы жизни Лексо Лашкарава.
На записях с камер видеонаблюдения, установленных на разных локациях в Тбилиси, видно, как Лашкарава с другом передвигаются на мопеде. Глава криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе заявил на брифинге, что Лашкарава и его товарищ посещали район Сабуртало, а также дважды побывали в Поничала – пригородном поселке, который считается основным каналом поставок тяжелых наркотиков в Грузию.
«В поселке Поничала они побывали дважды, однако, естественно, я не хотел бы делать акцент на этом, чтобы у общественности не осталось ощущения, будто бы МВД заранее озвучивает определенные версии», - подчеркнул он.
Во время брифинга было отмечено, что лица с которыми оператор телеканала общался до своей смерти, находятся на допросе.
Рабочей версии во время заявления высказано не было. В ведомстве призвали семью и родных к сотрудничеству и рекомендовали предоставить следствию телефон скончавшегося.
Министерство призывает общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться результатов расследования.
На досрочных выборах в Болгарии явка чуть выше, чем была весной
В Болгарии в воскресенье проходят внеочередные парламентские выборы.
Их назначили спустя три месяца после предыдущего голосования. Оно прошло 4 июля, и по его итогам не удалось сформировать правящую коалицию.
Опросы общественного мнения, опубликованные перед днем голосования, показывали тесное соперничество партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова и его основного соперника, партии «Есть такой народ». Эта партия позиционирует себя как политическая сила, выступающая против нынешнего истеблишмента. Ее возглавляет популярный телеведущий и певец Слави Трифонов.
По данным на позднее утро, явка была чуть выше, чем на выборах в апреле.
ГЕРБ, как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, в преддверии досрочного голосования лишилась части общественной поддержки из-за новых обвинений в нецелевом использовании государственных средств при Борисове. Ранее Бойко Борисов трижды руководил правительством. В ходе предыдущих кампаний он использовал популистскую риторики в сочетании с прозападными лозунгами. В прошлом году вспыхнули массовые уличные протесты, участники которого обвиняли Борисова и его кабинет в коррупции, отстаивании интересов олигархов, отказе от реформ правовой системы, нападках на свободу слова.
В Болгарии самый низкий уровень жизни из всех стран Евросоюза. Она также считается одним из самых коррумпированных государств.
Представительство ЕС в Грузии заявило о поддержке свободы СМИ, осудив насилие
Евросоюз строго осуждает насилие, решительно и непоколебимо поддерживая свободу СМИ и собраний. Об этом говорится в заявлении посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, распространенном в ответ на смерть оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.
«Сегодня я с болью узнал о трагической гибели оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. Разделяю глубокую скорбь его семьи, друзей и коллег. Лексо Лашкарава был жестоко избит, поскольку освещал насилие, которое происходило вокруг событий «прайда» в Тбилиси 5 июля. Несмотря на то, что пока мы ждем результатов расследования причин его смерти, позвольте мне повторить, что Евросоюз строго осуждает насилие и решительно и непоколебимо поддерживает свободу СМИ и собраний», - сказано в заявлении Харцеля.
Ранее соболезнования в связи со смертью Лашкарава выразили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Президент Грузии Саломе Зурабишвили лично навестила его семью, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Сегодня утром Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Шесть дней назад, выполняя служебные обязанности, он был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества. Оператор получил переломы костей лица и ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.
- Предполагаемая причина смерти - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. Следствие в связи с произошедшим начато по стандартной статье – доведение до самоубийства. По требованию телекомпании «Пирвели» к судебно-медицинской экспертизе подключен независимый эксперт.
- Часть общественности считает, что власти Грузии должны понести ответственность за произошедшее, наряду с организаторами и участниками беспорядков 5 июля. Представители НПО подчеркивают, что в тот день министерство внутренних дел не справилось со своими обязанностями и не обеспечило безопасность журналистов, освещавших события.
- Сегодня вечером у парламента Грузии пройдет протестная акция под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». Ее главным требованием станет отставка Гарибашвили.
Оппозиция пришла к офису «Грузинской мечты», требуя встречи с членами правительства
На фоне шума и стычек с полицией прошла сегодня, 11 июля, протестная акция оппозиции у офиса партии власти «Грузинская мечта» в Тбилиси.
Митинг был спланирован в ответ на смерть оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, избитого противниками ЛГБТ-сообщества. Параллельно заседанию членов парламентского большинства у офиса «ГМ» стали собираться активисты разных общественных движений и политических партий, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых 5 июля пострадали десятки журналистов, сообщают «Новости-Грузия».
Среди участников акции были председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе, основательница движения «Дроа» Элене Хоштария и другие. Они настаивали на встрече с представителями властей, главным же требованием собравшихся была отставка правительства.
Ситуация на месте обострилась после того, как демонстранты пытались оставить на стенах протестные граффити – надписи красной краской. Одновременно несколько политиков требовали запустить их в офис. За всем этим последовало противостояние с полицией. Во время напряженности несколько человек были выведены с территории.
Ранее МВД Грузии также распространило заявление, призвав протестующих не выходить за рамки закона о свободе собраний, а организаторов - не допускать призывов к насилию.
В настоящее время ситуация у офиса «Грузинской мечты» спокойная. На месте остаются до десяти протестующих. Одновременно оппозиционные политики и гражданские активисты готовятся к митингу у парламента Грузии. Он начнется в 18:00 под слоганом «Система убивает! Выходи ради жизни».
Президент Грузии назвала огромной трагедией смерть сотрудника «Пирвели» после избиения
Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила семью умершего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, выразив соболезнования его родным и близким.
«Это огромная трагедия для всей страны и для меня, как для президента, не говоря уже о семье. Обязательно все должно быть расследовано, и виновные должны понести наказание», - заявила Зурабишвили.
Ранее соболезнования в связи со смертью Лашкарава выразил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он также назвал произошедшее «трагедией», пообещав при этом, что в рамках начатого следствия в кратчайшие сроки общественности будет предоставлена полная информация.
Сегодня утром, 11 июля, Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Шесть дней назад, выполняя служебные обязанности, он был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества. Оператор получил переломы костей лица и ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.
Предполагаемая причина смерти - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. Следствие в связи с произошедшим начата по стандартной статье – доведение до самоубийства. По требованию телекомпании «Пирвели» к судебно-медицинской экспертизе подключен независимый эксперт.
Часть общественности считает, что власти Грузии должны понести ответственность за произошедшее, наряду с организаторами и участниками беспорядков 5 июля. Представители НПО подчеркивают, что в тот день министерство внутренних дел не справилось со своими обязанностями и не обеспечило безопасность журналистов, освещавших события, сообщают «Новости-Грузия»!.
Сегодня вечером у парламента Грузии пройдет протестная акция под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». Ее главным требованием станет отставка Гарибашвили.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.