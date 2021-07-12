Журналисты и оппозиция сорвали заседание парламента Грузии

В зале заседаний парламента Грузии произошла драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и лидеры гражданских активистов.

Как пишет «Новости-Грузия», журналисты, которые накануне на масштабной акции протеста потребовали отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, прорвали охрану парламента и вошли в здание. За них вступились оппозиционные депутаты, которые заявили, что это они выписали журналистам пропуска для посещения парламента.

Парламентский приставы пытались, но не смогли остановить журналистов.

На входе произошло несколько потасовок, пострадал основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели.

В зале заседаний, где сегодня должно было состояться внеочередное заседание парламента, события развивались стремительно. Место спикера парламента заняли депутаты от оппозиции Тинатин Бокучава, Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлшвили, также лидер гражданских активистов Елена Хоштария. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.

В итоге пленарное заседание парламента было сорвано.

В фойе парламент перманентно происходит потасовка между журналистами и охраной.