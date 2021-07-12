Противостояние в парламенте Грузии

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Грузинские журналисты и оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после гибели телеоператора Лексо Лашкарава, сорвали заседание парламента. Директора оппозиционного ТВ «Пирвели» Вато Церетели силой выдворили из здания.