Противостояние в парламенте Грузии

Грузинские журналисты и оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после гибели телеоператора Лексо Лашкарава, сорвали заседание парламента. Директора оппозиционного ТВ «Пирвели» Вато Церетели силой выдворили из здания.
Грузинские журналисты и оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после гибели телеоператора Лексо Лашкарава, сорвали заседание парламента. Директора оппозиционного ТВ «Пирвели» Вато Церетели силой выдворили из здания.
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