Захарова прокомментировала перспективу диалога Армении, Азербайджана и Грузии

Россия может приветствовать трехсторонний диалог с участием Армении, Азербайджана и Грузии в случае, если он будет способствовать урегулированию противоречий на Кавказе, укреплению стабильности и безопасности в регионе. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва неоднократно говорила своим партнерам, что у каждого государства есть право участвовать в тех международных форматах, которые отвечают его интересам и не направлены против третьих стран, а также учитывают имеющийся, сложившийся баланс сил.

«Если же за данной инициативой просматриваются контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России, то тогда это – совсем другая история», — заявила Захарова.

Представительница МИД РФ также отметила, что именно трехсторонние договоренности – основа для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Что касается форматов на Южном Кавказе, то она указала на идею консультативно-региональной платформы «3+3», которая охватывает как три страны региона, так и три региональные державы – Россию, Турцию и Иран.

«Этот механизм позволяет совмещать интересы еще более широкого круга стран региона. Это, в том числе, должно работать на сглаживание противоречий между ними, на развитие торгово-экономических, транспортных, и культурно-гуманитарных связей, на борьбу с общими вызовами и угрозами», – сказала Захарова.

Официальный Тбилиси неоднократно заявлял, что Грузия не будет участвовать в формате «3+3», напоминает издание СОВА.