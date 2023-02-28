Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об «иноагентах»

Бадри Эсебуа, обвиняемый в нападении на банк в Зугдиди и захвате заложников, утверждает, что после осени 2020 года жил на территории самопровозглашенной республики Абхазия.

«Я находился на оккупированной территории полтора года или год. В октябре 2022 года я вернулся. Жил в Батуми, а также в столице – Тбилиси. Передвигался на метро, так как это было безопасно», – написал Эсебуа в письме телеканалу «Пирвели».

Эсебуа, который был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари, находился в розыске с конца 2020 года. По данным следствия, именно он 21 октября 2020 года ворвался в отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил в заложники более 40 человек.

Тогда переговоры шли около 12 часов. Налетчик, который был в камуфляже и маске, скрылся, получив полмиллиона долларов и освободив заложников.

Эсебуа утверждает, что он не совершал нападения на банк, а скрывался из-за преследования силовиков. По его словам, он покинул регион Самегрело осенью 2020 года, после чего жил «то в Сухуми, то в Батуми».

Ранее СМИ сообщали, что у Бадри Эсебуа нашли абхазский паспорт на имя Беслана Анчабадзе. Абхазские власти эту информацию не комментировали.

Телеканал «Пирвели» утверждает, что Эсебуа вернулся на территорию, подконтрольную властям Грузии, из-за возлюбленной, с которой, в частности, жил в тбилисской квартире.