В России начиналось так же. Кого в Грузии объявят «иноагентами»

Движение «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» готовятся к принятию законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Они утверждают, что документ – аналог американского «Акта о регистрации иностранных агентов» (Foreign Agents Registration Act – FARA). Многие же уверены, что Грузия идет по российскому пути – термин «иностранный агент» появился в России в 2012-м. С тех пор законодательство там поэтапно ужесточали.

Грузинский законопроект

Авторы законопроекта предложили формулировки – «агент иностранного влияния» и «иностранная сила».

«Агентами иностранного влияния» могут стать:

Некоммерческие юридические лица, более 20% годовых доходов которых составляет зарубежное финансирование. Среди исключений – организации, учрежденные административными органами; спортивные федерации; учреждения, созданные согласно закону «О донорстве крови и её компонентов»

Вещатели, более 20% годовых доходов которых составляет зарубежное финансирование (за исключением спонсорских и рекламных доходов).

Юридические лица, владеющие печатными СМИ или интернет-ресурсами, более 20% годовых доходов которых составляет зарубежное финансирование (за исключением рекламных доходов).

«Иностранной силой» может быть признан «субъект системы власти иностранного государства»; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; юридическое лицо, не учрежденное на основе грузинского законодательства; фонды, ассоциации, корпорации и другие организации, учрежденные в соответствии с международным правом или законодательством иностранного государства.

Источником финансирования СМИ и НПО будет признана «иностранная сила», если субъекты получили от неё «прямой или косвенный доход» (деньги, движимое или недвижимое имущество); если субъект получил доход от юридического лица, получающего «прямой или косвенный доход» от «зарубежной силы»; если источник финансирования не идентифицирован.

Статья 4 законопроекта предусматривает регистрацию «агентов иностранного влияния». Субъекты, более 20% годовых доходов которых составит зарубежное финансирование, в течение января следующего года должны письменно обратиться в Национальное агентство публичного реестра Минюста Грузии для регистрации «агентом иностранного влияния». Агентство в течение двух рабочих дней должно предоставить им доступ к соответствующему сайту, на котором в течение 10 рабочих дней те заполнят заявку, с предоставлением в том числе детальной финансовой информации обо всех доходах и расходах за год. Госструктура проверит достоверность информации, в течение 30 рабочих дней зарегистрирует и внесет его в «реестр иностранных агентов влияния». Предусмотрены и сроки для устранения недостатков, допущенных при заполнении заявки.

В законопроекте указано, что регистрация «агентов иностранного влияния» будет бесплатной, а информация, внесенная в реестр – публичной.

Уже прошедший регистрацию «агент иностранного влияния» обязан ежегодно в электронном виде заполнять финансовую декларацию, которую государство будет проверять в течение 30 рабочих дней.

Если НПО или СМИ прекратят получать финансирование от «иностранной силы», они могут обратиться в Минюст с просьбой отмены их регистрации в качестве «агента иностранного влияния».

В документе предусмотрен механизм «выявления» «агентов иностранного влияния» по итогам мониторинга Минюста. Основанием для проведения проверки может стать решение сотрудника Минюста, или «письменное заявление, которое содержит соответствующее указание о конкретном агенте иностранного влияния». СМИ обратили внимание на то, что речь фактически идет о доносе.

При этом государство само зарегистрирует «агента иностранного влияния», если выявит его по итогам мониторинга.

В случае уклонения от регистрации «агентом иностранного влияния» или непредставления финансовой декларации в предусмотренные законом сроки предусмотрен штраф в 25 тысяч лари. При других нарушениях штраф составляет 10 тысяч лари, при повторном нарушении – 20 тысяч лари. Административная ответственность при этом не освобождает от необходимости выполнять требования закона.

В переходных положениях указано, что организации, которые по состоянию на 2022 год в соответствии с критериями закона являются «агентами иностранного влияния», должны обратиться за регистрацией уже после вступления в силу закона.

Согласно документу, цель законопроекта – «обеспечение прозрачности иностранного влияния», и он «не ограничивает деятельность лица, зарегистрированного в качестве агента иностранного влияния».

Российский опыт

Члены «Силы народа» в пояснительной записке к законопроекту указывают, что подобное законодательство и практика действует в таких странах, как США, Австралия и Израиль, не указывая при этом на российский репрессивный закон «Об иноагентах», который поэтапно ужесточался.

Термин «иностранный агент» в российском законодательстве появился вскоре после протестов 6 мая 2012 года и начала «Болотного дела», фигурантами которого стали более 30 человек. «Иноагентами» были объявлены НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование от иностранных государств, организаций, граждан, а также от международных организаций.

Как и в предложенном в Грузии законопроекте, такие НКО обязали регистрироваться в Минюсте, регулярно представлять подробные отчеты о финансировании и расходах. Кроме того, их обязали сдавать аудиторскую отчетность и маркировать свои публикации в интернете и СМИ предупреждением о том, что материалы «изданы и (или) распространены НКО, выполняющей функции иностранного агента» (формулировка была более изначально короче, чем его более поздняя и более известная версия). За «злостное уклонение» от исполнения этих обязанностей руководителям организаций грозили штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы и даже лишение свободы на срок до двух лет.

В 2014 году Минюст получил право самостоятельно объявлять организации «иностранными агентами» (это уже предусмотрено грузинским законопроектом).

В 2015-м Путин подписал закон, устанавливающий порядок исключения НКО из реестра «иноагентов». Первым условием для этого предусмотрели ликвидацию или реорганизацию НКО. Вторым — отсутствие зарубежного финансирования и участия в политической деятельностью на протяжении последнего года.

В 2017 году Путин подписал закон, позволяющий объявлять «иноагентами» СМИ (грузинский законопроект это предусматривает). Документ разработали и одобрили всего за десять дней. Уже спустя несколько недель в реестр включили девять СМИ, в числе которых были «Голос Америки» и несколько проектов «Радио Свобода».

В 2019 году Минюсту разрешили объявлять СМИ-«иноагентами» физические лица, если те распространяют материалы «иноагентских» изданий или участвуют в их создании, одновременно получая любое финансирование из-за рубежа либо от самих «иноагентов». Под угрозой оказались фактически любые пользователи соцсетей, репостящие «иноагентские» СМИ и получающие (регулярно или эпизодически) деньги из-за границы, не говоря уже о журналистах.

После полномасштабного вторжения России в Украину и ужесточения репрессивных законов внутри страны списки «иноагентов» начали пополняться с особой интенсивностью. В частности, появились первые физлица-«иноагенты».

Как пишет «Медуза», к лету 2022 года типов «иноагентства» стало так много, что было уже совершенно непонятно, например, по какому принципу Минюст объявляет каких-то людей просто «иноагентами», а каких-то — СМИ-«иноагентами». В итоге власти решили объединить все виды «иноагентства» в один. А теперь, чтобы стать «иноагентом», достаточно попасть под «иностранное влияние» — а это не только финансирование, но также «убеждение» и некие «иные действия».

Американский закон

Российское руководство традиционно использовало американский закон FARA (Foreign Agents Registration Act – закон о регистрации иностранных агентов) в качестве оправдания своего наступления на права человека, при этом неверно описывая его суть.

В США все началось с попыток противостоять пропагандистской машине Адольфа Гитлера. Масштабы нацистской пропаганды в США, увеличение числа организаций, которые тайно финансировались Берлином, и охота за американскими технологическими секретами привели к тому, что Конгресс решил вмешаться.

Предполагалось, что FARA (Foreign Agents Registration Act – закон о регистрации иностранных агентов) упорядочит ситуацию с публикацией нацистской пропаганды в США. Право высказывать любую точку зрения защищено Конституцией, поэтому закон лишь предусматривал, что организация или физическое лицо, занимающееся выполнением каких-либо заданий иностранного государства, должно официально сообщить об этом и пройти соответствующую регистрацию: сперва в Госдепартаменте, позже – в Министерстве юстиции.

Для обозначения таких организаций и физлиц в законе используется слово «агент», которое в английском языке – в отличие от русского и грузинского – не имеет негативной коннотации.

Во время Второй мировой войны американские суды рассмотрели 23 дела, фигуранты которых обвинялись в нарушении FARA. В 1966 году закон был изменен. Конгресс принял решение, что, кроме борьбы с пропагандой враждебных режимов, он должен регулировать деятельность иностранных лоббистов. Тогда из текста закона пропало слово «пропаганда», которое было заменено на «информационные материалы». Министерство юстиции США разъясняет, что FARA необходим, чтобы правительство США и народ Соединенных Штатов были проинформированы об источнике информации и личностях людей, пытающихся оказать влияние на общественное мнение, политику и законы США.

Под действие закона попадает любая структура, организованная согласно законам иностранного государства или имеющая основное место ведения бизнеса в иностранном государстве.

Закон также требует, чтобы информационные материалы иностранного агента содержали предупреждение, что они распространяются в интересах иностранного заказчика. Закон распространяется на информационные службы только в том случае, когда их редакционная политика управляется иностранным правительством. Именно поэтому в США без регистрации работают британская BBC и германская Deutsche Welle, поскольку эти государственные медиа независимы от властей своих государств.

Регистрация в рамках FARA не мешает иностранным медиакомпаниям вести бизнес на территории США и не накладывает никаких требований к распространяемой информации. Закон предусматривает лишь выполнение ряда условий: информирование об источниках финансирования (раз в квартал), ежегодное предоставление распространенных информационных материалов (например, сетки вещания со списком программ) и сообщение о том, что это средство массовой информации действует в интересах того или иного правительства – для этого достаточно разместить одно предложение соответствующего содержания на официальном сайте.

В статье использованы материалы «Медузы» и «Настоящего времени»