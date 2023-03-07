Инал Ардзинба: Грузия должна признать суверенитет Абхазии

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба уверен, что Грузия должна признать суверенитет Абхазии.

«Мы участвуем в международных Женевских дискуссиях, это пока единственный международный формат, где Абхазия имеет представительство. Мы выступаем единой командой с Россией и Южной Осетией. К сожалению, на данный момент в связи с международной геополитической ситуацией у нас происходит стагнация на площадке Женевских дискуссий, но мы надеемся на то, что у нас получится добиться главного результата на этой площадке – это подписание взаимообязывающего соглашения с Грузией о неприменении силы, это выход на признание государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны Грузии. Ведь до сих пор западники считают нас сепаратистами», – сказал Ардзинба в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Он добавил, что Российская Федерация — основной стратегический партнер Абхазии.

«У нас всеобъемлющее сотрудничество, оно пронизывает все сферы нашей жизни – это и оборона, и безопасность, и экономика. Российская Федерация реализует инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии», — сказал он.

Политик говорит, что один из приоритетов внешней политики Абхазии – это Ближний Восток. Он говорит, что «ведется активная работа с Сирией, Ливаном, Афганистаном», а Грузия пытается блокировать эти международные контакты.