Каладзе: если Грузии не дадут статус в ЕС, пусть оставят его себе

На пути к европейской интеграции правительство Грузии будет играть по грузинским правилам, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Политик прокомментировал заявление депутата Европарламента Андрюса Кубилюса. Литовский европарламентарий в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу «Мтавари» обратился к правящей партии «Грузинская мечта» – «вы не получите статус (кандидата в члены ЕС), если не будете играть по нашим правилам».

«Это часть игры и шантажа, которые мы наблюдаем все это время, и общественность тоже это видит. Власти Грузии будут играть по грузинским правилам, действовать в интересах страны и действовать в национальных интересах нашего народа. Наше правительство все делало и делает на этом нелегком пути. Однако если с их стороны будет принято политическое решение об отказе в статусе кандидата, если они не дадут нам этот статус, то пусть оставят его себе», — заявил мэр Тбилиси.

Каладзе говорит, для т.н. друзей Грузии власти страны неприемлемы, потому что они «не ввязались в войну». Возвращение экс-президента Михаила Саакашвили в страну он назвал «постановочным спектаклем».

«Это было сделано для того, чтобы вызвать конфронтацию, государственный переворот. Для т.н. друзей Грузии власти неприемлемы, потому что они не ввязались в войну, они делают все, что касается нашей страны и интересов нашего народа», — отметил Каха Каладзе.