Гарантирует ли Грузии обнародованный сегодня доклад Еврокомиссии получение статуса кандидата к концу года? Именно так оценивают в «Грузинской мечте» этот документ, разработанный на основе опросника, заполненного грузинской властью прошлой весной. Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал сегодняшнюю оценку Еврокомиссии подтверждением того, что Тбилиси не получил статус вместе с Украиной и Молдовой из-за отказа открыть второй фронт.

«О чем говорит эта оценка?» – спросил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, приуроченном к обнародованию оценки Еврокомиссии, и сам же ответил. Выяснилось, что Кобахидзе из почти 60 страниц этого документа о соответствии законодательства Грузии законодательству ЕС в 32 сферах (что необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС) вычитал главное – подтверждение своего скандального прошлогоднего предположения о том, что статус кандидата Тбилиси не получил по политическим причинам. А именно: отказ Грузии от втягивания в войну против России после ее вторжения в Украину:

«Если бы в прошлом году решение принималось не с политической точки зрения, а на основе объективных критериев, – мы обязательно получили бы статус кандидата. Это прояснила сама Еврокомиссия, обнародовав сегодняшний доклад. Если решение будет приниматься с учетом этих критериев, конечно же, Грузии в декабре обязательно будет предоставлен статус кандидата».

Кобахидзе отметил, что предоставленные вместо статуса 12 заданий не проистекали из оцененных сегодня критериев, столько же заданий получили Киев и Кишинев, который статус получили. Лидер партии власти не преминул напомнить и пресловутое обвинение, которое весь прошлый год он бросал «радикальной оппозиции» и «богатым влиятельным НПО», которые из-за непредоставления статуса решили дестабилизировать ситуацию в стране, возлагали ответственность на правящую партию и требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

И, наконец, не скрывая чувство превосходства, Кобахидзе сообщил, что по сегодняшним оценкам Еврокомиссии Грузия «на 12 очков опережает Украину и Молдову».

Чувство гордости и торжество представителей власти по поводу того, что, по мнению Ираклия Гарибашвили, позволяет считать Грузию «первым реформатором», оппоненты «Грузинской мечты» не разделили.

«Грузия отстает в выполнении 12 заданий ЕС, необходимых для получения статуса», – напомнила одна из лидеров «Нацдвижения», депутат Хатия Деканоидзе:

«Не стоит забывать, что у нас по-прежнему незаконно остаются в заключении медиа-менеджер Ника Гварамия, что состояние здоровья Саакашвили вызывает тревогу наших международных партнеров. В сфере правосудия не были осуществлены заявленные масштабные реформы с вовлечением гражданского сектора. Не стоит забывать и об антикоррупционном бюро, которое создано лишь на бумаге».

Почему 17 июня ЕС не предоставил Грузии статус кандидата, и почему сегодняшняя оценка Еврокомиссии не гарантирует этот статус Тбилиси и в конце года, объяснил власти лидер «Стратегии Агмашенебели» депутат Георгий Вашадзе:

«Главное в этом вопросе – именно политическая составляющая. Да, «Грузинская мечта» виновата в том, что у нас нет статуса, в том, что она выбрала путь нападок на Запад, а не дорогу дружбы, обвинила США, ЕС, европарламентариев в попытке втянуть Грузию в войну и тем самым ввязалась сама в отвратительную дезинформационную кампанию. И еще потому, что власть посадила оппонентов в тюрьму. Потому нам не дали статус кандидата. И сегодняшняя оценка подтверждает: если бы не эта преступная политика «Грузинской мечты», мы сегодня были бы кандидатами (на вхождение в ЕС)», – возмущался депутат Вашадзе. И напомнил, что без освобождения политзаключенных Саакашвили и Гварамия не стоит рассчитывать на статус кандидата.

«Ни о каких политзаключенных в еврорекомендациях не говорится. В Грузии нет политзаключенных», – ответил оппонентам вице-спикер Арчил Талаквадзе, утверждая, что у Грузии лишь те, кто осужден грузинским судом с соблюдением принципа верховенства закона. И если и не выполнены отдельные рекомендации, то исключительно по вине оппозиции, которая отказалась от сотрудничества с партией власти в парламенте.

С оценками «Грузинской мечты» не согласны профильные НПО и специалисты по связям с ЕС. Европейско-грузинский институт поправил подсчеты власти – у Грузии лучше оценка, чем у Украины и Молдовы, в семи направлениях. В докладе соответствие стандартам ЕС оценивается по пяти уровням: «начальный этап», «определенный уровень подготовки», «умеренно хороший уровень подготовки», «хороший уровень подготовки» и «продвинутый». Киев и Кишинев опережают Тбилиси в восьми сферах, в 10 из 32 вопросах – все три страны на одинаковом уровне, пишет в Facebook Европейско-грузинский институт.

Без выполнения 12 рекомендаций ничего не получится, говорит правозащитник, глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе:

«К сожалению, власть об этом мало говорит. Власть этой технической оценкой пытается убедить общество в том, что якобы все хорошо. И что Грузия, безусловно, получит статус кандидата. Мы, конечно же, заинтересованы, чтобы грузинский народ получил этот статус, которого заслуживает, но для этого нужно выполнить все 12 пунктов».

Первый из них – «О деполяризации» – представляется самым непреодолимым. Также с избранием Народного защитника и с избранием нового главы ЦИК перспективы неясны, как и «деолигархизации». Свою оценку по последнему законопроекту Венецианская комиссия обещала обнародовать в середине марта. У наблюдателей нет полной уверенности, что «Грузинская мечта» их учтет и последует рекомендациям европейских экспертов, как и в целом европейских партнеров. Потому сегодня многие отмечали, что сегодняшняя оценка Еврокомиссии подтверждает, что у Грузии есть шанс получить статус кандидата на вхождение в ЕС к концу года, но нет надежды, что власти для достижения этой цели откажутся от своей антизападной риторики, заигрывания с Россией и выгораживания и защиты личных коммерческих интересов отца-основателя партии Бидзины Иванишвили (как в случае судебной тяжбы Иванишвили со швейцарским банком Сredit Suisse).

Подписывайтесь на нас в соцсетях