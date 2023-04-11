Парламент Кении изучает «спорную сделку» по экспорту баобабов в Грузию

В парламенте Кении заинтересовались «спорной сделкой» по экспорту баобабов в Грузию.

Как пишет кенийское издание Nation, законодатели обвиняют госструктуры в отсутствии прозрачности и подозревают их в коррупции при продаже деревьев.

Члены Комитета по окружающей среде Национального собрания (нижняя палата парламента) вместе с представителями округа Килифи посетили села, жители которых продали баобабы. Те сообщили, что получили за каждое дерево от 100 до 300 тысяч кенийских шиллингов (820-2470 долларов США).

«Мы продали деревья, потому что они занимают большие территории, и никакие другие растения не могут расти рядом с ними», – рассказал один из местных жителей.

Однако политики, которые изучают сделку, считают, что не были учтены экономическая и социальная ценность деревьев. Кроме того, их интересует, почему власти сначала запретили, а затем допустили экспорт баобабов.

По информации издания The Standard, депутаты не исключают, что им придется посетить Грузию, чтобы выяснить, «почему инвестор так стремится» экспортировать деревья.

«К сожалению, они заплатили нашим гражданам 100 тысяч, а продают их в Грузии за 3,5 млн шиллингов, поэтому мы хотим посетить эту страну, чтобы добиться компенсации», — заявила депутат Гертруда Мбейю (Gertrude Mbeyu).

Депутат Чарльз Камурен (Charles Kamuren) заявил о необходимости принять законы для защиты деревьев – несмотря на то, что баобаб не включен в список исчезающих видов.