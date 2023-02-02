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Киев: Грузия применяет к Саакашвили насилие «в худших традициях НКВД»
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с негуманным обращением с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который находится в заключении в Грузии. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД страны.
«В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни.
Грубое нарушение прав человека по отношению к гражданину Украины идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии», – сказано в заявлении.
Как пишет СОВА, МИД Украины призывает грузинские власти «немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили» и передать его Киеву.
«Не играйте с жизнью человека ради политической мести», — говорится в заявлении.
Официальный Киев также обращается к иностранным правительствам и международным организациям, чтобы те публично выступили в защиту «украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей».
- Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что грузинские власти «пытают и убивают» Михаила Саакашвили.
Другие новости дня
В югоосетинском МИДе говорят о «внутригрузинском политическом кризисе»
В МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия уверены, что в Грузии – «внутригрузинский политический кризис».
В ведомстве прокомментировали интервью грузинского президента Саломе Зурабишвили изданию Bloomberg. Она, в частности, заявила, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии.
В югоосетинском МИДе удивлены, почему Зурабишвили «априори считает, что в будущих мирных переговорах Россия непременно будет представлена в качестве проигравшей стороны».
«На фоне неприсоединения грузинского правительства к антироссийским санкциям и безуспешных попыток некоторых «друзей Грузии» втянуть ее в военное противостояние с Россией, эти заявления, прозвучавшие от столь высокопоставленного лица, несомненно свидетельствуют о серьезном внутригрузинском политическом кризисе.
В Южной Осетии искренне надеются, что нынешнее грузинское политическое и военное руководство будет сохранять благоразумие и прагматичность и не допустит осуществления навязываемых сценариев, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Для этого нужно принять существующие в регионе геополитические реалии и, по совету г-жи Зурабишвили, уяснить для себя, где проходят границы твоего собственного государства», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.
Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров, говоря о политике Грузии, критически высказался о президенте страны, указав, что она «не определяет пути развития страны».
На австралийских банкнотах не останется британских монархов
Центральный банк Австралии решил изобразить на пятидолларовой купюре «культуру и историю первых австралийцев», а не портрет короля Великобритании Карла III.
Сейчас на купюре, которая является наиболее используемой в Австралии, изображена королева Великобритании Елизавета II. Королева умерла в сентябре 2022 года, на престол взошёл её сын Карл III – и портрет следовало бы заменить. По традиции британский монарх «изображается на австралийских банкнотах самого маленького номинала и на всех монетах».
С новой купюрой, дизайн и выпуск которой займёт несколько лет, ни на одной австралийской банкноте не будет изображения британских монархов. Монет изменения не коснутся: на них поместят профиль Карла III.
Правительство Австралии поддержало решение банка. Представительница трёх коренных племён Австралии и сенатор от партии зелёных Лидия Торп назвала изменения «огромной победой корней, первых австралийцев, которые борются за деколонизацию страны». Представитель оппозиционной партии и Австралийская монархическая лига раскритиковали решение, назвав его атакой на общество и демократию.
По данным опроса, который провела газета Sydney Morning Herald в октябре 2022 года, 43% респондентов хотели бы видеть на пятидолларовой купюре австралийца, 34% – короля Карла III.
Австралия входит в Содружество бывших колоний Великобритании. Главой всех королевств Содружества является британский монарх. После смерти Елизаветы II в Австралии возобновились дебаты о том, должна ли страна выйти из-под британской короны и стать республикой.
Politico: в Пентагоне сомневаются в способности Украины отвоевать Крым
Американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает о закрытом брифинге в министерстве обороны США, участники которого выразили сомнения в том, что Украине в ближайшем будущем удастся вернуть под свой контроль Крым, аннексированный Россией весной 2014 года.
Как сообщается, среди участников брифинга для членов комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США были, в частности, генерал Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, и Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии. Суть высказываний, прозвучавших на брифинге: соотношение сил на театре военных действий в Украине не позволяет говорить о том, что ВСУ удастся изгнать российские войска с территории аннексированного полуострова.
Официальные представители Пентагона и комитета отказались комментировать содержание брифинга.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что в нынешнем году «изгнать российские войска со всей оккупированной территории Украины будет очень, очень тяжело». Киев заявляет, что его целью является освобождение всех украинских земель – в международно признанных границах 1991 года, то есть включая аннексированный Крым. Официальные лица Соединённых Штатов заявляют, что поддерживают Украину в стремлении восстановить территориальную целостность страны.
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post ранее сказал, что цель Киева – создать условия для освобождения Крыма уже к лету нынешнего года. Ранее ряд аналитиков отмечали, что целью возможного украинского наступления может стать так называемый сухопутный коридор из России в Крым – если он будет перерезан, ситуация российской группировки в Крыму существенно ухудшится.
До начала российского вторжения 24 февраля украинские власти подчёркивали, что не имеют планов вооружённого наступления на Крым и будут добиваться его возвращения мирным путём.
Кадыров назначил своего 26-летнего племянника вице-премьером
Глава Чечни назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики. До ноября прошлого года должность министра занимал Турпал-Али Ибрагимов, двоюродный брат Рамзана Кадырова по линии матери, ставший затем секретарем совета безопасности Чечни.
До августа 2021 года Хамзат Кадыров возглавлял министерство Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике – на этой должности его тогда сменил как раз Турпал-Али Ибрагимов. Племенник главы республики, в свою очередь, перешел на позицию гендиректора государственного предприятия «Чеченцемент», а с прошлой осени также стал главой секретариата руководителя Чечни, - сообщает Кавказ.Реалии.
- Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов. Позже он получил и светское образование на факультете госуправления в Чеченском государственном университете.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- Глава Чечни может получить титул «отца народа» – соответствующие изменения в Конституцию республики предложили внести председатель парламента Магомед Даудов и еще 20 депутатов.
Лавров о Зурабишвили: «Слава богу, она не определяет пути развития страны»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что президент Грузии – «хорошо ему знакомая» Саломе Зурабишвили, возглавлявшая МИД страны в 2004-2005 годах.
Лавров напомнил, что разрабатывал с Зурабишвили «договоренности о выводе двух остававшихся на тот момент военных баз» РФ.
Теперь он, говоря о политике Грузии, критически высказался о президенте страны, указав, что она «не определяет пути развития страны».
«Сейчас в Грузии наряду с президентом, которая, слава богу, не определяет пути развития страны, более церемониальные функции выполняет... есть правительство... Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я сейчас хочу это правительство скомпрометировать с позитивными словами о том, что оно делает, но я просто буду цитировать и премьера, и министров, которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть «второй фронт», они говорят: «Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем», – сказал Лавров.
Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией.
В разговоре с Bloomberg она сказала, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии.
Лавров вновь заявил, что Грузия «руководствуется национальными интересами»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь заявил, что правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России.
В интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости Лавров рассказал о том, как во времена экс-президента Михаила Саакашвили у России была договоренность с Грузией о выводе из этой страны двух баз и создании на одной из них общего антитеррористического центра. Причем, предусматривалась тренировка большинства именно грузинских военных, говорит глава российского МИДа.
«Когда мы свою часть договоренностей выполнили и вывели базы, Саакашвили категорически отказался этот центр создавать», – рассказал Лавров. По его словам, даже в тогда еще миролюбивой обстановке «нас обманули».
«В тот раз – Саакашвили, но нет сомнений, что ему сказали его кураторы: не надо никаких совместных центров с Россией», – отметил министр.
Теперь же Грузия, по словам Лаврова, руководствуется своими национальными интересами, отвечая, что у них – торговля и туризм с Россией, они получают энергоносители.
Он говорит, что президент Грузии – «хорошо ему знакомая» экс-глава грузинского МИДа Саломе Зурабишвили.
«Сейчас в Грузии наряду с президентом, которая, слава богу, не определяет пути развития страны, выполняет церемониальные функции... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, они говорят: «Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем», – сказал Лавров.
Ранее он заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Бывший Народный защитник Грузии получила премию Госдепа США
Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария и ее команда награждены ежегодной премией «Всемирный защитник прав человека» (Global Human Rights Defender Awards) от Госдепартамента США. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.
В Госдепе подчеркивают, что защита и поддержка правозащитников остается ключевым приоритетом внешней политики США, поскольку они – неотъемлемая часть демократии, доступа к правосудию, активного гражданского общества, экономического процветания и экологической устойчивости.
Как пишет СОВА, в тексте о награждении Нино Ломджария и ее команды говорится:
«Г-жа Ломджария была Народным защитником Грузии с 2017 по 2022 год. Под ее руководством Офис Народного защитника признавался самым независимым демократическим институтом в Грузии. На протяжении всего своего пребывания в должности Нино и ее команда выступали за усиление защиты прав человека для всех, временами под сильным политическим давлением; они сохраняли свою независимость повсюду.
Работа Аппарата Народного защитника по борьбе с дискриминацией и защите прав детей, людей с ограниченными возможностями, заключенных, лиц ЛГБТКИ+ и представителей религиозных меньшинств, независимо от политической принадлежности, направлена на построение демократического государства, соответствующего евроатлантические устремления своих граждан», – сказано в заявлении.
Сама экс-омбудсмен Нино Ломджаря заявила, что для нее – большая честь получить премию «Всемирный защитник прав человека».
«Большое спасибо сотрудникам Госдепартамента США и посольства США в Грузии, которые поддержали меня в представлении европейского региона на соискание этой премии. Большое спасибо, конечно, каждому сотруднику аппарата Народного защитника, моим заместителям и всем, с кем мы боролись за защиту прав человека последние пять лет!» – заявила она.
Всего лауреатами премии в этом году стали представители десяти стран. Помимо бывшего Омбудсмена Грузии, в список попали защитники прав человека из Бангладеш, Бразилии, Гондураса, Ирака, Ирана, Камбоджи, Китая, Мавритании и Того.
Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию, опасаясь агентов России
Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, известный, в частности, по расследованиям отравлений Сергея Скрипаля и Алексея Навального, решил не возвращаться в Австрию, где он жил около 20 лет. Грозев опасается за свою безопасность, утверждая, что в Вене множество российских агентов. Об этом пишет австрийское издание Falter в статье под названием «Человек, за котором охотятся киллеры Путина». Материал пересказывает The Moscow Times.
Об угрозе безопасности Грозеву сообщили, как он утверждает, его источники в разведке. После этого он решил не возвращаться в Вену из США.
«Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских», — цитирует The Moscow Times слова Грозева.
Группа Bellingcat, расследовавшая, помимо отравлений оппонентов российских властей, также катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом (часть собранных материалов была использована стороной обвинения на процессе в Нидерландах, который установил, что лайнер был сбит из российского «Бука»), включена российскими властями в реестр нежелательных организаций. Сам Грозев в декабре прошлого годы был объявлен Россией в розыск - этот факт Грозев тоже называет угрозой своей безопасности, отмечая, что даже не может защищать себя, поскольку не знает, в чём именно его обвиняют.
В июле ФСБ заявляла о том, что Грозев якобы участвовал в попытке украинских спецслужб переманить в Украину российских военных лётчиков вместе с самолётами. Грозев это отрицал, утверждая, что готовил фильм об «игре» спецслужб. Неизвестно, связано ли его объявление в розыск именно с этим делом.
Австрия является членом ЕС, но не входит в НАТО, традиционно придерживаясь нейтралитета. Она поддерживает Украину, однако не поставляет этой стране оружие. Многочисленные СМИ писали о Вене как о городе, где активно работают разведки различных стран, в том числе и России.
В четверг стало известно, что власти Австрии объявили четырёх российских дипломатов персона нон грата.
В сообщении МИД Австрии говорится, что высылаемые дипломаты «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Они должны покинуть страну не позднее 8 февраля. По информации газеты Kurier, российских дипломатов подозревают в шпионаже.
В Абхазии подал в отставку и.о. главы «Черноморэнерго»
В самопровозглашенной республике Абхазия исполняющим обязанности генерального директора компании «Черноморэнерго» назначен Рамин Зингишвили. Он занимал должность заместителя гендиректора по распределительным сетям.
Как пишет агентство «Апсныпресс», и.о. гендиректора «Черноморэнерго» Зураб Багапш был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Он руководил компанией с 17 октября 2022 года.
Телеграм-канал RESPUBLICA со ссылкой на источник пишет, что у Багапша «возникли противоречия с правительством относительно проводимой ими политики в сфере энергетики».
«В частности, Зураб Багапш не разделяет позицию правительства по продаже энергетической системы Абхазии в частные руки», – говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня в Сухуми проходит митинг против веерных отключений электричества и роста тарифов. С 1 февраля абонентам свет отключают по три раза в сутки, части – на пять, части – на семь часов в день.
У здания президентской администрации, где собрались активисты, усилены меры безопасности, выставлены железные ограждения.
Опрос NDI: «Мечта» – 25%, ЕНД – 6%, другие партии – 13%
Большинство граждан Грузии все еще остаются политически неопределившимися. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI), проведенного в декабре 2022 года.
Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 25% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 6% – «Единое национальное движение» (ЕНД), а 13% выбрали вариант «другие». Число неопределившихся составило 56%.
Отметим, что по сравнению с опросом, проведенным летом 2022 года, рейтинг правящей партии не изменился, а показатель ЕНД сократился c восьми до шести процентов.
Согласно данным NDI, по сравнению с летом прошлого года в декабре выросла поддержка правительства Грузии, деятельность которого позитивно оценил 51% опрошенных (летом – 41%), негативно – 39% (летом – 51%).
Улучшились и показатели оценки деятельности президента, премьер-министра и парламента.
- Опрос NDI проводился в декабре 2022 года. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия, опросившая 2519 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 1.6%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
Назначен новый советник госсекретаря США по Кавказу
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Льюиса Боно старшим советником Госдепа по по переговорам на Кавказе.
«В этой должности Боно будет работать с лидерами региона, чтобы продвигать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и решить проблему продолжающейся оккупации Россией суверенной территории Грузии», – сказано в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен говорит, что назначение «подтверждает важность, которую Соединенные Штаты придают суверенитету и территориальной целостности Грузии», а также роль Женевских международных дискуссий по Грузии – «единственного международного формата, посвященного продолжающейся оккупации Россией 20 процентов территории Грузии».
Отмечается, что у Боно – богатый дипломатический опыт, он, в частности, работал в представительстве США при МАГАТЭ и ООН в Вене.
В августе прошлого года пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе занял Филип Рикер. В январе текущего года стало известно, что он покидает должность и дипломатическую службу.
«Хотят нашей кровью вернуть себе землю» – в Киеве ответили президенту Грузии
Власти Грузии ценой крови украинского народа хотят вернуть себе оккупированные Россией территории, издеваясь при этом над гражданином Украины, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, который транслировал канал «Рада».
«Я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там намечтала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Но когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что «давайте помогайте и будем вместе работать», то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась, еще и сделала замечание, что я лезу в их дела. А теперь хочет прицепиться к нашей победе и считает, что так нужно», – высказался он.
Секретарь СНБО предложил грузинским властям для начала отпустить Саакашвили в Украину, передает издание «ГОРДОН».
«Может, так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев», – заявил он.
При этом Данилов добавил, что «не знает, в каком мире» живут власти Грузии.
«С одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны, они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо просто», – отметил украинский политик.
- Саломе Зурабишвили заявила агентству Bloomberg, что деоккупация грузинских территорий, захваченных Россией, должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины. По ее словам, Запад «совершит еще одну большую ошибку», если «в рамках условий капитуляции» не потребует от России полного вывода ее войск.
- Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что грузинские власти «пытают и убивают» Михаила Саакашвили.
В Краматорске в результате попадания ракеты разрушен жилой дом
В центре города Краматорск Донецкой области Украины в результате ракетного обстрела разрушен многоквартирный жилой дом.
По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, погибли по меньшей мере три человека и ещё двадцать получили ранения. При этом под завалами, которые разбирают спасатели, с высокой долей вероятности находятся люди.
По сообщению полиции Донецкой области, «российские войска попали в жилой сектор города ракетой «Искандер-К», повреждены как минимум восемь многоквартирных домов».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Краматорску «ежедневной реальностью жизни страны, которая территориально граничит с абсолютным злом».
Российская сторона обстрел пока не комментировала.
Краматорск контролируется украинскими военными, но находится в нескольких десятках километров от города Бахмут, на который наступают российские войска, и вокруг которого идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.
- Всего за время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей в результате ракетных и артиллерийских обстрелов с российской стороны. Так, в марте прошлого года в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в апреле в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - в июле после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, в том же месяце в результате ракетного удара по Виннице погибли 27 человек. В августе, в День независимости Украины, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, убив 25 гражданских лиц. В октябре во время одного из самых массированных ракетных обстрелов российскими войсками территории Украины погибли свыше 30 мирных жителей. 14 января текущего года в результате удара по жилому дому в Днепре погибли 46 человек.
- По данным ООН, к середине января число погибших гражданских лиц в Украине превысило семь тысяч, среди них более четырёхсот - дети. При этом речь идёт только о задокументированных и подтвержденных случаях гибели мирных жителей - на самом деле погибших может быть в разы больше.
Боррель: ЕС пока не планирует поставки боевых самолетов Украине
Поставки истребителей Украине пока не стоят на повестке дня, заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе, в преддверии запланированного на 3 февраля саммита ЕС-Украина.
Этот вопрос, по его словам, привёл к серьезным разногласиям среди 27 стран-членов Евросоюза.
Пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Великобритания ещё не готова это обсуждать. Президент США Джо Байден ранее заявил, что не рассматривает возможность поставок истребителей Киеву.
Сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы поставить Украине обещанные танки, заявил Боррель и напомнил, что опасения возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной высказывались в прошлом перед каждым новым этапом поставок Киеву западных вооружений.
Передача Украине боевых танков тоже поначалу была спорным вопросом, однако в итоге по нему удалось достичь консенсуса, добавил глава европейской дипломатии.
На вопрос о том, одобряет ли он сам возможные поставки Киеву боевых самолётов, Боррель отвечать не стал.
«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого - не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», - сказал Боррель.
- После российского вторжения в феврале Украина потеряла почти всю свою боевую авиацию. Украинские власти неоднократно заявляли, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы боевые самолёты, в том числе не менее 180 истребителей.
В сети опубликована запись телефонного разговора Абашидзе и Карасина
YouTube-канал Cyber Kmara накануне опубликовал аудиозапись телефонного разговора спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывшего заместителя главы российского МИДа Григория Карасина. Зураб Абашидзе в разговоре с Общественным вещателем Грузии подтвердил её подлинность, отметив, что в беседе нет ничего скандального.
Разговор состоялся в июне 2022 года. Карасин рассказывает, что у него была обстоятельная беседа с руководством российского Минтранса, которое очень удовлетворено «последними контактами».
«Более того, они хотят сделать эти контакты регулярными», – говорит Карасин.
После этого российский политик рассказывает, что в Минтрансе ему «намекнули» на план строительства нового коридора между Россией и Грузией. Карасин говорит, что речь идет о территории «от Краснодарского края» в сторону Грузии, «условно скажем… левее Южной Осетии».
Зураб Абашидзе при этом отвечает, что в Грузии уже идет строительство магистрали в сторону России (дорога и тоннель Квешети-Коби – ред.).
«Тоннели там будут до девяти километров... Самые длинные на Кавказе», – говорит Абашидзе.
«Видимо они это и имели в виду», – отвечает Карасин.
Ряд пользователей соцсетей и экспертов, прокомментировавших аудиозапись, считает, что Карасин имел в виду не реабилитацию действующей магистрали, а строительство новой – к примеру, через грузинский высокогорный регион Рача. Географически этот маршрут совпадает с описанием, приведенным Карасиным («от Краснодарского края» в сторону Грузии, «левее Южной Осетии»).
Зураб Абашидзе в разговоре говорит о необходимости увеличить пропускную способность «Верхнего Ларса», рассказывая также об интересах Армении.
«Даже Пашинян присылал своего министра на границу. Армяне там принимают активное участие, поскольку они тоже заинтересованы», – сказал он.
В конце беседы Абашидзе и Карасин говорят о погоде.
Карасин: У вас жарко сейчас?
Абашидзе: Нет, нет, совсем не жарко, хорошая погода – ни жарко, ни прохладно. Приятная такая, пока особой жары нет.
Карасин: Ну вот у нас тоже хорошая погода. Не дай бог, ударит 35 – вот это будет номер.
Абашидзе: Да, здесь тоже бывает такое. Но пока нет, пока довольно комфортно.
Карасин: Ладно, я жму тебе руку, своим передавай привет от нашей семьи.
В разговоре с Общественным вещателем Абашидзе говорит, что разговор состоялся 20 или 21 июня 2022 года в т.н. Пражском формате. С конца 2012 года Абашидзе и Карасин проводили регулярные очные встречи, однако из-за пандемии коронавируса переговоры проходят по телефону.
Абашидзе утверждает, что поговорил с Карасиным, чтобы решить проблему очередей грузовых машин на грузино-российской границе.
«Это 21 июня, может быть, 20 июня прошлого года. Тогда ситуация в направлении Казбеги-Ларс была сложной, с обеих сторон стояли тысячи автомобилей. Возникла непростая ситуация, и мы постарались сделать все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию. В связи с этим мы связались с Карасиным в т.н. пражском формате. Этот формат существует именно для того, чтобы такие вопросы решались путем неформального контакта. Это определяется повесткой дня и нашим мандатом. У нас был телефонный разговор. Для урегулирования этой ситуации мы привлекли местные службы, пограничников, таможенников. Беспокоились наши соседние страны, в том из Армении приехал представитель. Это то, о чем мы говорили.
Я дважды прослушал эту запись, этот разговор подлинный, и я до сих пор не понимаю, что здесь скандального. Я говорю о том, что с нашей стороны идет строительство, параллельно реализуется крупный инфраструктурный проект и его предполагается завершить где-то через полтора года, в 2024-м, это поможет облегчить ситуацию. Там идет параллельное строительство, строятся дороги и тоннели», – рассказал Абашидзе.
- YouTube-канал Cyber Kmara в апреле 2022 года опубликовал запись разговора, который, предположительно, состоялся между миллиардером и основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада. Как следовало из записи, Евтушенков предлагал Иванишвили некую схему по реализации зерна.
В Волгограде перед приездом Путина установили бюст Сталина
В Волгограде в преддверии 80-й годовщины победы СССР в Сталинградской битве открыли памятники советскому диктатору Иосифу Сталину и маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому. Они представляют собой бюсты, установленные на постаментах высотой с человеческий рост у музея-панорамы «Сталинградская битва», сообщает Кавказ.Реалии.
Почетный караул возложил цветы к памятникам. В церемонии, как сообщает ТАСС, приняли участие почетные граждане города-героя Волгограда и представители детско-юношеского движения «Юнармия», а также ветераны войн в Афганистане и Чечне.
Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин в своем выступлении назвал Сталина, Жукова и Василевского «архитекторами Сталинградской победы». «Сегодня в недружественных странах ломают наши памятники, ломают памятники все, которые связаны с именем советского солдата. В нашей стране взят другой курс - на сохранение памяти о Великой Отечественной войне», - сказал Блошкин.
О намерении властей Волгограда установить бюсты советскому вождю и военачальникам времен Второй мировой войны стало известно в конце января. При этом памятник Сталину стал вторым в городе – в декабре 2019 года местные коммунисты установили скульптуру на территории областного комитета КПРФ.
2 февраля, как ожидается, Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградской битве посетит президент России Владимир Путин. Перед его приездом местные власти приняли ряд мер безопасности, которые жители города назвали беспрецедентными.
- В 2013 году депутаты Волгограда приняли решение об установлении на въездах и выездах из города табличек «Сталинград» в памятные даты – всего шесть дней в году – но на этот раз таблички сменили за два дня до торжеств, уже 30 января.
- Современное название Волгоград получил в 1961 году, после разоблачения так называемого культа личности Сталина. До этого на протяжении 36 лет он именовался Сталинградом. Историческое название города – Царицын, по имени реки Царицы. В честь Сталина его переименовали, потому что во время Гражданской войны тот руководил обороной города. Во время Великой Отечественной войны Сталин был Верховным главнокомандующим. Сталинградская битва была одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, победа в ней означала перелом в войне с Германией в пользу Красной армии.
- В годы правления Сталина жертвами массовых репрессий в СССР стали миллионы людей. После его смерти многие репрессированные были реабилитированы, а связанные со Сталиным объекты, в том числе города - переименованы. Снесли также памятники Сталину.
- В последние годы в ряде городов России были поставлены памятники советскому вождю. Как правило, их устанавливают на частной территории, например во дворах обкомов КПРФ. Есть, однако, и памятники в публичных местах, как в Волгограде.
- В связи с 80-летием победы в Сталинградской битве и предполагаемым приездом Путина в город в социальных сетях обсуждается гипотетическая возможность переименования города - вновь в Сталинград. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле таких обсуждений не велось.
- ВЦИОМ в среду опубликовал результаты опроса жителей Волгограда, 67% опрошенных высказались против переименования в Сталинград, за - только 26%.
Президент Грузии: Россия должна уйти из Южной Осетии и Абхазии
В будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии. С такой идеей выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с Bloomberg.
«Россия должна знать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии тоже должны быть учтены, и никто не должен думать, что эта война может закончиться без отступления России со всех оккупированных территорий», — сказала Зурабишвили.
По мнению Зурабишвили, в противном случае Запад «совершит еще одну большую ошибку, — как в 2008 и 2014 годах».
Президент Грузии также выразила уверенность, что Россия «уже практически проиграла сражения, если не всю войну», пишет «Медуза».
- Южная Осетия и Абхазия до 1990 года входили в состав Грузинской ССР. В 1990-е обе территории провозгласили независимость, которую Грузия не признала. В 2008 году после «пятидневной войны» с Грузией Россия разместила на территории Южной Осетии и Абхазии свои войска. Россия признала независимость этих республик, однако с ней согласны лишь четыре государства-члена ООН - Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Грузия считает эти территории своими, оккупированными Россией.
Министр юстиции: объективных причин для перевода Саакашвили в реанимацию не существует
Объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение не существует. Об этом заявил на брифинге в Тбилиси министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Так он прокомментировал ситуацию вокруг ухудшения здоровья третьего президента, проходящего лечение в клинике «Вивамед».
Глава Минюста обвинил радикальную оппозицию в деструктивных действиях, заявив, что «с целью сохранения политической жизнеспособности» они политизируют и манипулируют вопросом здоровья Саакашвили. Кампания с требованием перевести экс-президента в реанимацию, по его словам, нацелена на формирование в обществе ложного восприятия о состоянии политика и на искусственное обострение эмоционального фона.
«В рамках вышеупомянутой кампании со стороны адвоката Михаила Саакашвили и членов его политической команды вчера сознательно распространилась ложная информация, будто заключенного перевели в реанимационное отделение. В вопросах лечения для нас достоверны мнения медицинского персонала, а не безосновательные высказывания политически ангажированных лиц, направленные на введение общественности в заблуждение. Согласно вчерашнему заявлению директора клиники «Вивамед», у пациента нет нарушения функции глотания или какого-либо другого мешающего механизма, который может существовать для приема пищи», - цитирует заявление министра агентство IPN.
По словам Брегадзе, осужденному было предложено парентеральное питание, от которого тот категорически отказывается, заявляя, что согласится на такое питание только в случае, если будет переведен в реанимационное отделение.
«Физиологические параметры пациента остаются в пределах нормы. Даже индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении, что в конечном итоге означает, что не существует объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение. Соответственно, общественность обязательно должна знать, что мероприятия, необходимые для здоровья, в частности, парентеральное питание, которое может быть свободно осуществлено в палате, где находится осужденный Саакашвили, невозможно проводить из-за отказа самого заключенного, врачу же не дается надлежащая возможность заботиться о здоровье заключенного, а ультиматум и угроза самоповреждения категорически неприемлемы для нас и для всего общества», - заявил Брегадзе.
Мэрия Тбилиси снова объявила о ремонте станции метро «Варкетили»
Мэрия Тбилиси объявила о начале ремонта станции метро «Варкетили» - работы начнутся 9 февраля, при этом она пока продолжит работу, а закрыта для проведения работ будет только летом. Ремонтировать станцию будет компания «Бада Констракшн», та же, которая ведет реконструкцию станции «Авлабари», пишет агентство «Новости-Грузия».
Общая стоимость контракта составляет 13 миллионов 400 тысяч лари, включая полную реабилитацию интерьера и внутренней инфраструктуры станции. Срок выполнения работ - 18 месяцев, они должны быть завершены к лету следующего года.
«Мы помним, что произошло в метро Варкетили, обрушение потолка, с тех пор не было возможности провести эти реабилитационные работы, были проблемы с компаниями…», - сказал мэр Каха Каладзе, отметив, что принимает и понимает критику.
По его словам, мэрия постарается, чтобы станция останавливалась на ремонт на минимальное время - предположительно, она будет закрыта летом на два месяца на период монтажа нового потолка. Мэрия обещает на это время добавить автобусы.
Городские власти уже опубликовали макеты того, как будет выглядеть станция после реконструкции.
Ранее мэрия уже объявляла о ремонте станции метро «Варкетили», но в ноябре прошлого года заявила, что в одностороннем порядке расторгает договор с подрядчиком - строительной компанией «Мамисони». Эта та же компания, которая ремонтировала станцию «Гоциридзе», которая была закрыта на ремонт два года назад и до сих пор не открыта.
- Станция «Варкетили» является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. В 2007 и 2017 году здесь проводились реконструкция и обновление интерьера, но в 2018 году, спустя четыре месяца после ремонта, рано утром на станции рухнул потолок, тогда пострадали 14 человек. Мэром Тбилиси тогда был Давид Нармания.
- До обрушения станцию ремонтировало ООО «Кварелмшени». Производители работ - исполнительный директор ООО «Геомепи», а также менеджер и главный инженер ООО «Кварелмшени» были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности.
Лаврова, Конашенкова и Небензю вызовут в суд по делу о фейках
Тимирязевский районный суд Москвы, в котором проходит рассмотрение уголовного дела о фейках о российской армии, возбужденного против студента МГУ Дмитрия Иванова, согласился вызвать для участия в процессе главу МИД России Сергея Лаврова, начальника Управления пресс-службы и информации Минобороны Игоря Конашенкова и постоянного представителя Российской Федерации в Совете безопасности ООН Виталия Небензю. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Иванова.
Адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт просила выписать повестки для Лаврова, Конашенкова и Небензи, поскольку все трое «являются свидетелями обвинения и могут быть допрошены в суде». Кроме того, по словам Эйсмонт, «Иванову вменяется тяжкое преступление на основе сопоставления его текстов с заявлениями Лаврова и Конашенкова».
Одобрив ходатайство, судья Тимирязевского районного суда отложила заседание до 8 февраля. Одновременно с этим срок содержания под стражей Дмитрия Иванова был продлен до 3 мая.
- Дмитрий Иванов - студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и один из создателей телеграм-канала «Протестный МГУ». За свою гражданскую позицию он неоднократно подвергался штрафам и административным арестам. 2 июня прошлого года Иванов был задержан и отправлен в СИЗО по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях армии России. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. По предъявленному обвинению Иванову грозит до 10 лет колонии.
- Статью о распространении фейков про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям Минобороны. Нарушителям статьи грозят длительные тюремные сроки - вплоть до 15 лет лишения свободы. На данный момент возбуждены уже сотни подобных уголовных дел. По мнению правозащитников, таким образом в России фактически введена военная цензура.
Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Национальное собрание Болгарии в среду большинством голосов выступило за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Установлен день памяти жертв - последняя суббота ноября каждого года. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность болгарским властям.
За принятие решения проголосовали 134 депутата болгарского парламента против 25. Предложение признать Голодомор геноцидом было выдвинуто прозападными партиями «Демократическая Болгария» и «ГЕРБ». Ранее они также выступали за оказание Украине военной помощи для отражения российской агрессии.
Против выступали парламентские группы «Возрождение» и БСП, часто выступающие с пророссийских позиций. Лидер «Возрождения» Костадин Костадинов согласился, что Голодомор был преступлением против человечности, однако он считает, что его целью было истребление людей не по этническому, а по классовому признаку. Борислав Гуцанов от БСП и вовсе предложил снять вопрос с голосования, заявив, что парламент должен заниматься более насущными вопросами.
Ранее решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа приняли власти США, Германии, Ирландии, Румынии, Молдовы, а также Европарламент.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
Зеленский : Власти Грузии публично убивают Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом заявил, что в настоящее время власти Грузии публично пытают и убивают Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Зеленский показал фото Саакашвили и отметил, что фотографии ему передали перед встречей с австрийским коллегой.
«Публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить», - подчеркнул президент.
По его данным, ранее Саакашвили был отравлен, а сейчас его медленно убивают.
«Поэтому здесь такой вопрос: Грузия - она за кого сегодня, руководство? Они нейтральны, они за Россию, потому что Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины. Поэтому они нейтральны, либо они за Россию, либо против Украины и т.д. С большим уважением мы относимся к вопросу нейтральности, но с большим непониманием относимся к вот такому отношению», - подчеркнул Зеленский.
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождению Саакашвили по состоянию здоровья - очередное заседание назначено на следующей неделе. Адвокаты пытаются добиться ежедневных слушаний на процессе, чтобы как можно скорее получить решение и готовят документы для передачи дела в международные суды.
- Ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения.
На конференцию в Мюнхен вместо властей РФ пригласили Ходорковского
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году отказались приглашать представителей правительства России. Вместо них на мероприятие позвали представителей оппозиции, в частности Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова.
Председатель конференции Кристоф Хойсген в интервью телеканалу MDR объяснил решение нежеланием давать российским властям площадку для пропаганды.
«Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно разрушения Украины», – отметил Хойсген.
Форум откроется 17 февраля.
- Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. В ней принимают участие главы государств, правительств, министры, политики и общественные деятели из десятков стран. Россия участвовала в конференции с 1999 года.
- В 2007 году с речью на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении он подверг резкой критике Соединенные Штаты и их союзников за «попытку утвердить однополярный мир», за расширение НАТО, создающее, по его словам, угрозу России. Эту речь считают одной из точек отсчета, с которой началось ухудшение отношений России с западными странами.
- В 2022 году российские власти впервые более чем за 20 лет отказались участвовать в форуме. По их словам, «в последние годы конференция все больше трансформируется в трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность и объективность».
В Абхазии поинтересовались готовностью больниц к веерным отключениям света
В связи с ужесточением графика отключения электроэнергии министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба связался с главными врачами всех районных и городских больниц.
Как пишет агентство «Апсныпресс», главы медучреждений доложили о готовности к отключениям, подчеркнув, что все центральные районные и городские клиники обеспечены дизельными генераторами. Все аппараты работают в штатном режиме, что позволяет медучреждениям оказывать полный комплекс необходимых услуг гражданам на время веерных отключений, говорится в сообщении.
Эдуард Бутба поручил держать ситуацию на контроле и докладывать о работе госпиталей в ежедневном режиме.
Новый график отключений вводится в Абхазии из-за сокращения перетока из России, а также низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Свет будут отключать абонентам по три раза в сутки, части - на пять, части - на семь часов в день.
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