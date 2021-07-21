Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале вновь вышел из строя

В Гудаутском ковидном госпитале из-за перепадов электроэнергии вновь вышел из строя компьютерный томограф. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия.

К диагностике оборудования завтра приступят специалисты из Беларуси, которые были вызваны в Абхазию по поручению главы Минздрава.

«По той же причине в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя рентген-аппарат. Иностранные специалисты также осмотрят оборудование и дадут свое заключение», – сказано в сообщении.

Не работает и мобильный переносной рентген-аппарат в Сухумской инфекционной больнице.

«Белорусские инженеры также завтра приступят к осмотру аппарата, но уже сейчас называют причиной выхода рентген-аппарата из строя рост заболеваемости коронавирусной инфекции и увеличившуяся из-за этого нагрузку на оборудование», – заявили в Минздраве.

Отметим, что компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале выходил из строя уже несколько раз.