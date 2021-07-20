Валерий Джинджолия: «Больше тяжелых пациентов стало, больше молодых»

Сухумский амбулаторный центр сообщает о резком скачке обращаемости пациентов с коронавирусной инфекцией, статистика почти вдвое превышает зимние показатели. А в Тбилиси погиб первый младенец, вывезенный из Абхазии в тяжелом состоянии, причиной смерти врачи называют дельта-штамм коронавирусной инфекции.

Сухумский амбулаторный центр, который оказывает помощь больным коронавирусной инфекцией, сегодня опубликовал график, отражающий динамику обращаемости пациентов с 20 ноября 2020 года по настоящее время. На графике виден такой рост, какого не было за всю историю пандемии в Абхазии. Данные центра прокомментировал его руководитель Валерий Джинджолия:

«С 18 июня, в принципе, шел стабильный рост, 28 июня было 46 обращений, 2 июля – было 62 человека, 9 июля – 83 человека, а 10 июля у нас было 120 человек. С 10-го июля обращения варьируют от 90 до 120 человек в день. Это количество пациентов примерно в два раза больше, чем было во время пика зимой. То есть сейчас очень нехорошая ситуация. Насчет персонала: примерно сорок человек одна медсестра вытягивает, если очень сильно ее загрузить, то и пятьдесят. Две медсестры к нам прикомандированы от горздрава, две медсестры наняты общественной организацией, которая нам помогает. Они сменяются двое через двое. От медицинского колледжа к нам прикомандированы три практиканта. Они две недели будут у нас работать и нам помогать. Они записывают пациентов, помогают медсестрам готовить растворы, снимать капельницы, прибираться. Получается, что у нас в день работают пять человек и плюс еще один врач. Это в центре, а выездная бригада – это еще плюс водитель, медсестра и врач, который в центре, он еще и с выездной бригадой работает».

Валерий Джинджолия считает, что во время этого пика пациентов с тяжелым течением заболевания и молодых больше, чем раньше, есть и обращения туристов:

«Туристы обращаются, в основном сухумские и гудаутские, но их не так много. Сказать, более тяжелые пациенты или нет, их стало намного больше, соотношение пациентов тяжелых к пациентам легким оценивать в амбулаторных условиях крайне трудно. Но можно сказать, что у нас сейчас есть много пациентов отягощенных, которые лечатся на дому. У нас есть функционал выдачи концентраторов и пульсоксиметров на дом. Вот у нас сейчас в центре только один концентратор остался, а было их три. Два других у пациентов, и они с рук на руки перелетают, мы успеваем только регистрировать, что от одного пациента он перешел к другому пациенту. А это – те пациенты, у которых сатурация ниже 93, ниже 90, то есть это пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке. Это значит, что у нас больше тяжелых пациентов стало. Это один момент. Второй момент – то, что много молодых людей, порядка 60% сейчас. Если раньше было наоборот, 60% людей в возрасте и 40 % молодых, то сейчас противоположная картина».

Валерий Джинджолия отметил, что население не понимает всю серьезность ситуации и ведет себя крайне неблагоразумно:

«Однозначно можно сказать, что распространяется эта зараза быстрее, точнее, там несколько факторов. Первый фактор, что мы не соблюдаем никакие меры от слова совсем, не носят люди маски на рынке вообще, один-два человека из двадцати, возможно, но этого не достаточно. Основное количество населения должно носить маски и соблюдать дистанцию. Второй момент. У нас сейчас идет турсезон и в этих условиях было бы благоразумно соблюдать некоторые элементарные меры, которые позволили бы замедлить распространение заболевания, эта горка (пик графика) не была бы такой высокой. Она была бы такой же как зимой, либо ниже. Третий момент, что у нас этот индийский штамм есть, он здесь, с этим ничего не поделаешь, кроме того, что это надо понять, поберечь себя и облегчить историю сотрудникам здравоохранения. Колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, на амбулатории. Если бы нам не помогали наши друзья из неправительственных организаций, которые поддерживают нас все это время, мы бы просто не справились. Сотрудничество Минздрава, Горздрава и гражданского общества обеспечивает работу амбулаторного центра».

Сегодня в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в Тбилиси в детской клинике умер младенец из Абхазии, инфицированный дельта-штаммом коронавируса. Ребенку было около двух месяцев, COVID-19 диагностировали у него 24 июня.

Информацию подтвердила Алиса Туйба, куратор медицинских программ благотворительной общественной организации «Киараз», которая участвовала в эвакуации младенца в Тбилиси. Она рассказала, что малыш и его мама – этнические русские, граждане Абхазии. Малыш родился 29 мая в сухумском роддоме, пневмония развилась уже там:

«Были какие-то неврологические проблемы здесь, в роддоме. Мама говорит, что пневмония тоже началась здесь. Дело в том, что они дома даже не побывали, их сразу перевели из нашего роддома в сочинскую больницу. И там они лежали в этой больнице. В сочинской больнице ребенок чувствовал себя неважно, но они его отправили домой. В эту же ночь, когда они приехали домой, у ребенка поднимается высокая температура. 22 июня они приехали домой, 23-го ребенок вечером поступает в нашу детскую больницу. Он был тяжелый, приступы были, он задыхался. Потом, когда они увидели, что положительной динамики нет, ребенок все ухудшается, они сделали рентген легких, одно легкое было темное. У мамы поднялась температура, когда они сделали ей ПЦР-тест, у нее он был положительный. Сделали тест ребенку, у ребенка тоже подтвердился ковид».

Эта ситуация создала угрозу для всего детского отделения, врачи которого посоветовали перевести ребенка в инфекционную больницу. Но было понятно, что там нет условий для выхаживания младенцев. Было принято решение вывезти ребенка в Тбилиси. Алиса Туйба рассказала, что больного малыша и его маму направили в лучшую инфекционную клинику, лечили бесплатно, но спасти малыша не смогли:

«На бесплатной основе, мы вообще не заплатили никаких денег, наша скорая детской больницы привезла ребенка на границу, и сразу его поместили в реанимобиль. Настолько у них там усовершенствовано все, что ребенок сразу в реанимобиле по-другому начал себя чувствовать, то есть легче ему стало. И вот их направили в эту больницу имени Цицишвили – это одна из самых лучших инфекционных больниц там сейчас. Все-таки у него этот индийский штамм подтвердился. Вроде бы первое время все было стабильно, потом мама позвонила и сказала, что у ребенка была остановка сердца, они его реанимировали, завели сердце, но у него одна почка отказала. Я уже понимала, что тут все очень нехорошо. Но все-таки была какая-то надежда, что он все-таки выживет, но вот видите, как все получилось».

Директор клиники Давид Рехвиашвили заявил, что «у ребенка не было сопутствующих и хронических заболеваний, основная причина смерти – ковид-инфекция, из-за которой развился респираторный дистресс-синдром». Мама младенца выздоровела.

Вчера в Абхазии было протестировано на COVID-19 602 человека, у 196 из них диагноз коронавирусной инфекции подтвержден. Надо сказать, что за всю пандемию такого большого количества ПЦР-положительных не было. Вчера скончались пять пациентов, один из них – мужчина 37 лет, остальные четверо – 64 лет и старше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия