В Кремле позитивно восприняли обращение «Альянса патриотов Грузии»

С просьбой о предоставлении Абхазии вакцин от коронавируса необходимо обратиться и к России, и к международным организациям, – считают представители абхазской общественности. Они опубликовали обращение к правительству самопровозглашенной республики Абхазия.

«Мы все очень надеялись, что проблему вакцинации можно будет решить с помощью эффективной российской вакцины «Спутник-V», однако обеспечение необходимого количества доз для населения Абхазии оказалось сложной задачей. Поскольку темпы проходящей в настоящее время вакцинации не могут решить главную проблему – остановить смертоносное распространение вируса в Абхазии, в последнее время все чаще звучит предложение обратиться с этим вопросом и к международным организациям. В связи с вышесказанным, считаем своим долгом призвать Правительство Республики Абхазия обратиться и к Российской Федерации, и к международным организациям – к ВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий – с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность, для защиты населения нашей страны. Для того, чтобы остановить распространение эпидемии в нашей республике и победить в тяжелой борьбе с вирусом, постараемся все вместе организовать своевременный и полноценный процесс вакцинации во имя жизни и здоровья всех жителей Абхазии», – сказано в обращении.

Накануне абхазский премьер Александр Анкваб заявил, что вопрос приобретения вакцины против коронавируса в других странах руководством Абхазии не рассматривался.

«Слышу разные предложения, а нельзя ли нам получить другую вакцину, из других стран? Сначала спросим у МИД и Минздрава, как это будет оцениваться, а потом обратимся с этим вопросом к общественности», – сказал он.

По словам Александра Анкваба, заявка абхазской стороны на 100 тысяч доз «лежит в правительстве России».

«Вакцина будет, но точную дату сказать не могу. Этим занимается Аслан Георгиевич (Бжания – ред.), этим занимаемся я и министр здравоохранения. Не все так просто. Знаем, что и в России непростая ситуация. Многие страны, желают получить российскую вакцину, вот такой высокий у нее авторитет. С каждым месяцем производство будет наращиваться и тогда нам будет проще своевременно получать вакцину в нужном количестве. Никто умышленно ничего не делает и это понятно», – сказал Анкваб.

Абхазский премьер добавил, что знает, как работает и действует российская вакцина.

«Мы испытали её на себе. Я говорю в данном случае от себя. Никаких побочных эффектов я не испытал, ни при первом, ни при втором компоненте. Люди, которые работают со мной и находятся рядом, говорят тоже самое. Поэтому я сторонник того, чтобы в Абхазии вакцинировались российскими вакцинами. Любая из них очень эффективна», – подчеркнул глава Кабмина.