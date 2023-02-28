Кулеба: правительство Грузии медленно убивает Саакашвили

Правительство Грузии медленно убивает экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Суспільне Новини».

«Надо называть вещи своими именами. Грузинское правительство медленно убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Они могут думать все, что угодно про него как политика, но для меня как для главы МИДа он является гражданином Украины. Я буду за него бороться так же, как мы боремся за каждого гражданина, который оказывается в беде», – сказал он.

Кулеба также сообщил, что назначение нового посла Украины в Грузии находится на финальной стадии.

«Когда он поедет в Грузию, это уже вопрос политического момента. Присутствие или отсутствие посла – это всегда политический сигнал. Мы не сделали ничего, абсолютно не пошевелили даже пальцем для того, чтобы испортить отношения с Грузией. Наоборот, мы много инвестировали в то, чтобы наши отношения развивались. Я могу сказать, что если отношения между украинским народом и государством с грузинским народом остаются неизменно братскими и позитивными, то мы не можем сказать этого про правительство Грузии», – отметил глава МИД Украины.

Украинский политик также прокомментировал отношение грузинского правительства к России.

«Есть вопросы, есть проблемы. Но у нас есть достаточно каналов коммуникации с ними для того, чтобы поддерживать связь и пытаться решать эти проблемы», – добавил Кулеба.