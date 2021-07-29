Олимпийскому чемпиону Лаше Бекаури подарили квартиру в Тбилиси

США глубоко встревожены и раздражены односторонним решением «Грузинской мечты» о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В заявлении посольства США в Грузии говорится, что документ, который определяет «необходимый путь для продвижения грузинского народа и его демократии», был принят «по итогам шести месяцев трудных, но совместных переговоров», и «115 депутатов от шести из девяти избранных партий подписали соглашение, пообещав добросовестно работать вместе, чтобы уменьшить сильную поляризацию».

«Вашингтон все больше тревожится по поводу повторяющихся неудач на пути к демократическому будущему Грузии», – отмечено в заявлении.

Как пишет сайт «Новости-Грузия», дипломатическое представительство отмечает, что абсолютно все подписавшие стороны должны нести ответственность за свои обязательства по соглашению. При этом в посольстве указывают, что односторонний выход «Грузинской мечты» из договора «только усиливает политическую нестабильность в стране и ставит под сомнение приверженность правящей партии достижению демократических целей Грузии».

«Интересы Грузии будут наилучшим образом удовлетворены, если конкретные элементы судебной, конституционной и избирательной реформы, определенные в соглашении, будут реализованы на основе многостороннего консенсуса, а не путем односторонних действий одной стороны. Своевременный прогресс в реализации этих реформ является наиболее ответственным способом положить конец циклу политических кризисов в Грузии и остается критически важным для достижения целей Грузии в отношении ее евроатлантического будущего.

Действия, вызывающие нестабильность и раскол, идут на пользу только тем, кто пытается подорвать успех Грузии как стабильной и процветающей демократии», – отмечено в заявлении.

Посольство США напоминает, что соглашение 19 апреля «представляет собой дорожную карту для важных реформ, необходимых для укрепления демократических институтов Грузии, снижения политизации судебной системы, улучшения избирательной системы и разделения власти в парламенте, а также продолжения усилий по укреплению верховенства закона».

«Эти реформы по-прежнему срочно необходимы, и их следует проводить в рамках инклюзивного многопартийного процесса. Мы призываем все стороны, в том числе «Грузинскую мечту», работать вместе для добросовестного выполнения взятых обязательств, которые имеют жизненно важное значение для своевременной интеграции Грузии в европейскую семью», – говорится в заявлении.