МВД Грузии сообщило о задержании 20 наркодилеров

Сотрудники МВД Грузии по итогам интенсивных оперативно-розыскных мероприятий задержали 20 наркодилеров в Тбилиси, поселке Поничала, городах Рустави, Батуми и Кутаиси, а также в муниципалитете Болниси. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор Главного управления криминальной полиции министерства внутренних дел Мамука Челидзе.

По данным МВД, обвиняемые систематически продавали наркотики гражданам. С разрешения суда полицейские провели несколько контрольных закупок, приобретя у обвиняемых разные запрещенные вещества. При этом во время сделок сотрудники МВД вели скрытую аудио-видео съемку, пишет сайт «Новости-Грузия».

Возраст задержанных – от 28 до 65 лет. Среди обвиняемых трое иностранцев. В полиции утверждают, что они работали курьерами организованной преступной группы, которая продавала наркотики через социальные сети. С целью незаконной продажи трое иностранных граждан делали закладки с наркотиками на различных локациях в Тбилиси.

По итогам личных обысков и обысков квартир наркокурьеров полицейские изъяли до 2 литров жидкости, содержащей амфетамин, 50 граммов порошка, содержащего амфетамин, до 15 граммов вещества, содержащего MDMA, и до 200 граммов вещества, содержащего кокаин.

До 2 килограмм героина в качестве вещдока изъяли при обыске дома обвиняемого Дж.А. в Квемо Картли. Полиция Аджарии обнаружила 50 таблеток препарата «Бупренорфин», содержащего «Субоксин», в доме у обвиняемого Б.М.. У одного из задержанных в Имеретии также был изъят незаконно приобретенный пистолет STALKER 2918-UK.

Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии, которые предполагают «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупных размерах» и «противоправное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.