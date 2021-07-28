Зураб Сихарулидзе: «Наркопотребители должны выйти на свет»

Служба государственной безопасности выявила по всей Грузии 27 аптек, в которых осуществлялась незаконная торговля психотропными препаратами. Фармацевты сбывали медикаменты без рецепта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Лагодехи, Гурджаани и Сагареджо. В ближайшее время все причастные к незаконной деятельности будут привлечены к уголовной ответственности, говорят в ведомстве. Поможет ли это решить проблему аптечной наркомании в Грузии?

– Батоно Зураб, не прошло и трех месяцев с тех пор, когда мы с вами обсуждали закрытие пяти аптек за незаконную реализацию психотропных препаратов. Вчера в разных городах Грузии были выявлены еще 27 таких аптек. С проблемой стали более активно бороться или она стала более масштабной?

– Эта проблема возникла не сегодня, она появилась в 2005 году, когда началась т.н. нулевая толерантность к наркомании. Всех потребителей наркотиков сажали в тюрьмы. Естественно, там никакой помощи им не оказывалось. В 2006-м в тюрьмах заработала метадоновая программа (заместительная терапия), но в нее попадало очень ограниченное количество людей. Многие в тюрьмах нуждались в помощи, и этим людям там выдавали психоактивные вещества в огромных количествах. Там было большое потребление психотропных препаратов до 2012 года. Катастрофическая была ситуация в тюрьмах, люди употребляли неимоверное количество этих веществ. В 2012-м, когда сменилась власть, была большая амнистия, и эти люди, которые употребляли, вышли на волю, и появился очень большой спрос на психотропные вещества. Кроме того, из-за этой нулевой толерантности исчезли классические наркотики.

Люди, которые употребляли наркотики и которым оказывалась медицинская помощь, составляли всего 2-5% (от общего числа), остальные остались совершенно без помощи. Рынок на это сильно реагирует, появляются дешевые наркотики

С одной стороны – это была очень хорошая ситуация, но кроме этого ничего не делалось… понимаете? Люди, которые употребляли наркотики и которым оказывалась медицинская помощь, составляли всего 2-5% (от общего числа), остальные остались совершенно без помощи. Рынок на это сильно реагирует, появляются дешевые наркотики – это семена мака, которые многие люди варят и становятся зависимыми, появляются кодеиносодержащие препараты, из которых начинают делать кустарные наркотики. То есть спрос был огромный, все было перекрыто, всех ловили, поэтому ничего достать было невозможно, цены на классические наркотики были огромные. Но осталось большое количество наркозависимых, которым нужно было как-то выжить в этот момент, медицинской помощи нет. Поэтому нужен наркотик, и черные рынок на это реагирует, и что-то появляется.

– В заявлении Службы государственной безопасности упоминаются такие медикаменты, как баклосан, габагамма, габапентин, ксанакс, диазепам. Насколько они тяжелые и какой вред могут нанести человеку?

– Все они тяжелые психоактивные вещества, которые вызывают определенную зависимость. Притом они (потребители) пьют их не по отдельности, а комбинируют их. А комбинация этих препаратов вызывает очень серьезную зависимость и влечет серьезные последствия как для психики, так и для физического здоровья. Например, баклосан вызывает психоз, эпилептические припадки и т.д.

– Аптеки, занимающиеся незаконной реализацией этих веществ, постоянно закрываются, но проблема остается актуальной…

Пока мы не создадим какие-то условия для людей, которые употребляют эти наркотики, с закрытием этих аптек ничего не изменится. Мы должны сказать: приди, я тебя не поймаю (арестую), я дам тебе на определенное время эти лекарства, а после попытаюсь сделать так, чтобы ты больше не употреблял их

– Конечно, эти аптеки должны закрываться. То есть это абсолютно нелегально, и они ничем не отличаются от мест, где продается героин, просто там продавец другой, а здесь – в белом халате. Подобные действия очень нужны, но они должны сопровождаться и последующими действиями. Только этим (закрытием аптек) ничего не сделать. Остались люди, которые покупают эти препараты, и они будут продаваться в другом месте. На какое-то время, дней на пять, все утихнет, а затем появятся новые аптеки, потому что есть спрос. Эти люди (наркопотребители) должны выйти на свет. Пока мы не создадим какие-то условия для людей, которые употребляют эти наркотики, с закрытием этих аптек ничего не изменится. Допустим, мы печем хлеб, для этого нужна печь, если закрыть печь… хлеб ведь нужен, начнут искать новую печь, где этот хлеб будет выпекаться. Так и этому человеку (наркозависимому) нужно это лекарство, ему без него плохо. Он не идет в медицинское учреждение, и мы должны создать для этих людей какие-то условия. Мы должны сказать: приди, я тебя не поймаю (арестую), я дам тебе на определенное время эти лекарства, а после попытаюсь сделать так, чтобы ты больше не употреблял их, переведу на другие препараты, от которых ты уже не будешь зависим.

– Вы сейчас говорите об отказе от заключения под стражу наркозависимых, о либерализации наркополитики?

– Наркополитика должна быть сбалансированная. Ее изменения не должны быть только в одном направлении. Когда мы только наказываем, но не идем в направлении тех людей, которые должны получить помощь, в этом случае мы получаем несбалансированность. Этот дисбаланс и создает новые «очаги» таких аптек. Через месяц появится еще 20 аптек, и так будет все время, если не начать смотреть в другую сторону, в сторону тех людей, которые покупают эти препараты.