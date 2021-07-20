Новости
МВФ увеличил прогноз роста грузинской экономики до 7.7%
Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая в течение двух недель работала в Грузии, ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 7,7%. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики на 3,5%.
«Пересмотр прогноза обусловлен более высокими, чем ожидалось, ежемесячными темпами экономического роста во втором квартале текущего года», – заявил глава миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон на брифинге.
В апреле ВВП Грузии вырос 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае – на 25,8%, высоким ожидается рост и по итогам июня.
По оценкам миссии фонда, соотношение государственного долга страны к ВВП, которое ранее прогнозировалось в 2021 году на уровне 60,8%, снизится до 55,3%.
В то же время ухудшены инфляционные ожидания. Если до сих пор МВФ прогнозировал среднюю инфляцию в Грузии на уровне 3,8% в 2021 году, то, согласно новому прогнозу, средняя инфляция в стране в этом году будет на уровне 7,3%, а к концу года инфляция в годовом исчислении достигнет 9,4%. Эксперты фонда ожидают, что в 2022 году инфляция в Грузии должна снизиться до 2,8%.
Другие новости дня
Reuters: США и Германия близки к договоренности о «Северном потоке-2»
Соединенные Штаты и Германия близки к договоренности, которая позволит им окончательно урегулировать разногласия относительно газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет подаваться в Германию. О ее достижении может быть объявлено в ближайшие дни, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.
Соединенные Штаты выступают против завершения строительства и введения в эксплуатацию газопровода, который по мнению США, увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и лишит Украину многомиллиардных доходов за транзит газа по ее территории через существующую систему газопроводов. Договоренность, о которой должно быть объявлено в ближайшие дни, предотвратит введение американских санкций против компании-оператора газопровода и ее руководства. Согласно источниками Reuters, обе страны объявят о значительных инвестициях способствующих модернизации энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающих энергетическую безопасность страны. Германия также намерена дать гарантии поставок Украине природного газа в случае прекращения подачи Украине природного газа из России.
По словам собеседников Reuters, Вашингтон хочет предварительно убедиться, что Киев поддерживает эту договоренность.
В мае администрация Байдена решила не вводить санкций против компании Nord Stream 2 AG-оператора газопровода и ее управляющего, исходя из национальных интересов Соединенных Штатов, несмотря на то, что компания нарушала американские санкционные законы. Решение администрации было встречено резкой критикой американских законодателей, требующих введения санкций. Эксперты говорят, что объектом санкций может стать даже действующий газопровод и имеющие к нему отношения компании, если США и Германия не смогут разрешить разногласия.
Энтони Блинкен и Виктория Нуланд встретились со Светланой Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Вашингтоне, призвала Соединенные Штаты оказать дополнительную помощь продемократическому движению Беларуси, сообщает "Голос Америки".
В понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки кратко остановилась на визите Тихановской в Вашингтон. Псаки сообщила, что Тихановская будет встречаться с официальными лицами из Белого дома, но не с президентом.
Позднее в понедельник со Светланой Тихановской встретились госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле.
В ходе встречи Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, ютьюб-проектов, телеграм-каналов, журналистских расследований, а также расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям. Кроме того, Тихановская попросила США увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей.
- Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, жестко подавил прошлогодние уличные протесты, начавшиеся в связи с президентскими выборами, которые, по словам оппозиции, были фальсифицированы в его пользу.
- Тихановская баллотировалась на прошлогодних президентских выборах в Беларуси вместо своего мужа, видеоблогера Сергея Тихановского. С мая 2020 года он находится в тюрьме по обвинению в нарушении общественного порядка. После выборов Тихановская была вынуждена бежать в Литву.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжетах:
COVID-19 в Абхазии: 196 новых случаев, пять человек скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 602 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 196 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 192 человека. Состояние 58 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
- За два дня в Гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента - мужчины 37, 64 и 85 лет , а также женщина 75 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, состояние 12 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1935 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 159 человек. Зарегистрировано 282 летальных случая. Выздоровели 16 367 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
«Лело» призывает оппозицию Грузии начать формирование теневого кабинета
Грузинская оппозиция должна предпринять шаги для формирования большой коалиции, считает лидер партии «Лело - партнерство для Грузии» Мамука Хазарадзе. Политик считает, что с учетом непростой политической ситуации в Грузии оппозиции следует уже сегодня начать консультации по формированию «теневого» кабинета и по кандидатуре в премьер-министры.
«Сегодня же необходимо соглашение о том, что в будущем правительстве от «Национального движения» не будут представлены министры силовых ведомств, они должны быть профессионалами из гражданского общества. Если оппозиция сможет это сделать, тогда нынешнее правительство «мечты» изменится, и страна вступит на путь быстрых реформ и необратимой европейской интеграции», - пишет Хазарадзе на своей странице в Facebook.
- На фоне протестных акций, начавшихся в Грузии после смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, парламентская фракция «Лело - партнерство для Грузии» выступила с инициативой начать процедуры по выражению недоверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Набрать достаточное количество голосов для обсуждения вопроса оппозиционные депутаты так и не смогли.
- Уже 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, на которых жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, сообщает агентство «Новости-Грузия». Эти выборы являются одними из самых важных для политической жизни страны, так как если правящая «Грузинская мечта» не сможет набрать 43% голосов избирателей по стране, в стране будут назначены новые парламентские выборы.
РПЦ не считает, что вакцинация вредит образу Бога
Представители Русской православной церкви прокомментировали слова наместника Соловецкого монастаря епископа Порфиция о том, что вакцинация против коронавируса может повредить геном человека, а вместе с ним и образ Бога внутри него.
«Владыка Порфирий - достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний», – сказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Легойда утверждает, что РПЦ выступают за добровольную вакцинацию, и отметил что на сегодняшний день это основной способ борьбы с пандемией. Монах Порфирий, по его словам, ошибался и уже сам с сожалением это признал.
18 июля монах Порфирий во время своего выступлении перед паствой предположил, что вакцина от коронавируса может отредактировать геном человека, и не только его: «Совершенно официальная информация: вакцина - это генноинженерный, высокотехнологичный продукт. Что такое генетически модифицированный человек? В какой степени образ Божий остался в нем неповрежденным и кто может гарантировать, что это вмешательство не повлекло за собой необратимых повреждений в нашем образе Божьем?»
Представители РПЦ в своих выступлениях не раз отмечали, что отказ от вакцинации не должен быть обусловлен религиозными причинами.
Французская компания «Кармат» продала первое искусственное сердце «Эсон»
Искусственное сердце, созданное французской компанией «Кармат» (Carmat), было имплантировано пациенту в Италии в ожидании подходящего сердца от донора. Для этой операции компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом «Эсон» (Aeson). Об этом событии официально объявлено в понедельник, после чего акции «Кармат» на фондовом рынке стремительно подорожали.
Операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе. Как сообщает Международное французское радио, продажа протеза Aeson была разрешена в Европе с декабря прошлого года. Сделанная операция, как заявляет пресс-служба «Кармат», знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.
Агентство France-Presse сообщило, что до настоящего времени ни одно сердце «Эсон» не использовалось вне клинических исследований. Стоимость операции - 150 тысяч евро - была оплачена региональной системой здравоохранения.
Искусственное сердце «Эсон» создано для пациентов, страдающих терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.
15 июля «Кармат» объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в Соединенных Штатах. Операция была проведена в рамках клинического исследования в больнице Университета Дьюка в Дареме (Северная Каролина). После успешного проведения операции цена акций на Парижской фондовой бирже выросла более чем в три раза. Управление США по санитарному надзору одобрило предстоящие операции по трансплантации искусственного сердца для десяти пациентов.
В декабре 2020 года «Кармат» получила маркировку Евросоюза, что дало компании право на продажу своего искусственного сердца в Европе.
В настоящее время аппарат «Эсон» продолжает испытываться в клинических условиях. В ноябре 2019 года промежуточные результаты исследований на 11 имплантированных пациентах показали, что семеро из них достигли шести месяцев выживания с протезом - в ожидании последующей трансплантации сердца.
В последние годы операции по пересадке искусственного сердца были произведены также в Дании, Чехии и Казахстане.
- В конце 2013 года французская компания «Кармат» провела первую в мире операцию по вживлению полностью автономного искусственного сердца новой конструкции. Компания «Кармат» создана знаменитым кардиохирургом Аленом Карпантье.
Шарль Мишель - президентам Грузии, Украины и Молдовы: Друзья, вы можете рассчитывать на ЕС
«Друзья, вы можете рассчитывать на Евросоюз», - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после подписания «Ассоциированным трио» декларации на Батумском саммите. Мишель выразил поддержку странам, участвующим в этом важном процессе и отметил, что ЕС сделает все возможное для поддержания и укрепления диалога на высоком уровне, передает Общественный вещатель Грузии.
«Я хочу выразить поддержку Евросоюза странам, участвующим в этом очень важном процессе. В декабре у нас будет саммит «Восточного партнерства», и я думаю, что есть определенные приоритеты, на которые нам нужно обратить внимание. Мы должны очень хорошо подготовиться к встрече на высшем уровне, чтобы обеспечить ее конкретный характер и ощутимые результаты на благо всех наших граждан. Первый приоритет - давайте постараемся мобилизовать больше финансовой помощи и быть инновационными, будем работать с «Европейским инвестиционным банком» для поддержки конкретных инфраструктурных проектов, чтобы обеспечить развитие и укрепление малого и среднего бизнеса на благо страны и ее граждан. Во-вторых, союз должен стать общим приоритетом для укрепления сотрудничества в различных сферах. В-третьих, важность проведения реформ необходима не для того, чтобы понравиться Брюсселю, а для блага граждан. Дорогие коллеги, друзья, вы можете рассчитывать на Евросоюз. Мы сделаем все возможное для поддержания и укрепления этого диалога на высоком уровне», - заявил Шарль Мишель.
Лидеры «Ассоциированного трио» - президенты Грузии, Молдовы и Украины - сегодня подписали декларацию, в которой говорится, что все три страны объединяет цель присоединения к Евросоюзу.
Премьер Грузии предлагает превратить Черное море из зоны конфликтов в регион возможностей
Видение правительства Грузии заключается в превращении Черноморского региона в «регион возможностей». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на открытии Международной конференции в Батуми, сообщают «Новости-Грузия».
«Ясно, что Черное море остается на передовой динамичной региональной шахматной доски. Именно поэтому вы здесь и именно поэтому так важна эта конференция. Регион Черного моря является микромиром управления конфликтами. Если мы сможем поддерживать мир и стабильность здесь, мы сможем сделать то же самое и в другом месте. Видение нашего правительства - способствовать превращению нашего региона из региона конфликтов в регион возможностей», - сказал Гарибашвили.
Премьер добавил, что несмотря на все существующие проблемы с безопасностью, они продолжают выполнять свои обязательства по евроатлантической интеграции Грузии и готовятся к подаче заявки на членство в ЕС в 2024 году.
Президент Евросовета Шарль Мишель, который также принимал участие в форуме, со своей стороны заверил, что ЕС останется надежным и сильным партнером Грузии, Молдовы и Украины.
- Батумская международная конференция проводится уже в 17-й раз. В этом году она посвящена процессу интеграции с ЕС «ассоциированного трио» Грузии, Молдовы и Украины. Вместе с глава Евросовета и премьером Грузии, участие в форуме принимают президенты всех трех стран.
Ассоциированное трио «Восточного партнерства» подписало декларацию Батумского саммита
Ассоциированное трио «Восточного партнерства» - Грузия, Украина и Молдова - подписало декларацию Батумского саммита, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Декларацию в крепости Петра подписали президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду.
Сегодня, 19 июля, состоялось открытие Батумской международной конференции, которая проходит в гибридном формате. Мероприятие открыл вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани. На сессии выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президенты Молдовы, Украины и Европейского совета Майя Санду, Владимир Зеленский и Шарль Мишель.
В ходе выступления на Батумской международной конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выбор европейского пути – это вопрос, по которому не происходит поляризации или дебатов между политическими партиями, есть консенсус, и мы никогда не будем спорить по этому поводу. Она добавила, что европейский выбор Грузии – безальтернативен.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, заявил, что ждет от следующего саммита «Восточного партнерства» политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит, по его словам, не является предметным.
Пограничное ведомство ЕС будет патрулировать границу Беларуси и Литвы
Агентство Евросоюза по пограничной охране Frontex направит на будущей неделе неделе 60 пограничников для патрулирования границы между Литвой и Беларусью. Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери, который посетил Литву.
Это первый случай размещения миссии Frontex на границе одного из государств ЕС с марта 2020 года, когда агентство начало патрулировать границу между Грецией и Турцией, сообщает Euronews.
С просьбой об оказании экстренной помощи обратились власти Литвы – в связи с резким ростом числа мигрантов из стран Африки и Азии, пересекающих белорусско-литовскую границу в последние недели. Подавляющее большинство переходит границу без необходимых документов и вне пунктов пропуска. С начала года в Литву таким образом попали уже более 2 тысяч человек, из них 1400 – в июле.
"Мы столкнулись с чем-то беспрецедентным, – сказал Леджери, выступая перед журналистами в Вильнюсе. – Впервые в истории Frontex должен провести подобную операцию в этом регионе Европейского союза". Чиновник обвинил в сложившейся ситуации власти Беларуси. По его мнению, они используют мигрантов как рычаг давления на ЕС.
Официальный Минск не скрывает, что белорусские пограничники не препятствуют лицам, пытающимся проникнуть на территорию Литвы. По словам Александра Лукашенко, если ЕС вводит против Беларуси санкции, он не имеет права требовать от неё защищать его интересы.
США официально обвинили Китай во взломе почтовой системы Microsoft
Администрация президента США Джо Байдена в понедельник официально обвинила власти Китая во взломе систем электронной почты Microsoft, которые используют многие крупнейшие мировые компании, правительства и военные подрядчики.
Тем самым Вашингтон присоединился к широкой группе союзников, в том числе из числа членов НАТО, ранее осудивших Пекин за кибератаки по всему миру, пишет The New York Times.
Согласно заявлению Белого дома, американская администрация впервые обвинила Китай в том, что он платит преступным группам за организацию масштабных взломов, в том числе за хакерские атаки с использованием программ-вымогателей – с целью обогащения на миллионы долларов.
Microsoft ранее в связи с атакой в марте, когда были взломаны десятки тысяч компьютеров и сетей по всему миру, указала на хакеров, связанных с министерством госбезопасности Китая. Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении, сделанном 19 июля, подчеркнул, что это китайское ведомство способствовало созданию целой "хакерской экосистемы", участники которой осуществляют как операции, спонсируемые государством, так и ведут преступную деятельность для собственной финансовой выгоды.
О каких-либо сдерживающих мерах против КНР в ответ на кибератаки США пока не объявляют.
The New York Times отмечает, что столь серьёзные обвинения в адрес Китая со стороны НАТО и Евросоюза – событие редкое, поскольку входящие в эти объединения государства крайне неохотно прибегают к публичной критике в адрес своего главного торгового партнёра.
Вводя санкции против России и добиваясь осуждения действий Китая своими союзниками, администрация президента Байдена всё глубже, чем когда-либо прежде в современной истории, погружается в цифровую холодную войну с двумя своими основными геополитическими соперниками, подчёркивают авторы публикации.
И Москва, и Пекин категорически отрицают причастность к кибератакам.
Жители Франции разгромили два центра вакцинации от COVID-19
Французы, протестующие против ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, разгромили два центра вакцинации – в городе Ланс-ан-Веркор недалеко от Гренобля и в деревне Урругне рядом с Биаррицем.
Накануне правительство ввело обязательные прививки для медицинских работников, а также объявило о запуске системы QR-кодов для входа в бары, рестораны, музеи и в другие общественные места. Таким образом власти пытаются остановить распространение более заразного штамма "дельта".
После объявления о новых ограничениях в субботу, 17 июля, в нескольких городах Франции прошли акции протеста. Критики обвинили президента Эммануэля Микрона в нарушении их свобод.
Беспорядками закончились и протесты против мер по борьбе с COVID-19 на Кипре, где власти ввели паспорта вакцинации. Этот документ нужен для посещения супермаркетов, торговых центров, ресторанов и магазинов.
18 июля после митинга около 2500 человек направились к штаб-квартире телекомпании Sigma TV, которая критически относится к антипрививочникам. Протестующие разбили окна и подожгли несколько автомобилей.
Президент Кипра Никос Анастасиадис сказал, что власти не допустят "угроз или шантажа" и строго отреагируют на нарушения законодательства.
- За время пандемии коронавирусом в мире заболели 191 млн человек. Умерли больше 4 млн. На прошлой неделе ВОЗ предупредил о начале третьей волны COVID-19.
- Количество летальных исходов от коронавируса во Франции – 112 тысяч, на Кипре умерли 385 человек.
Руководитель абхазского МИДа встретился с главами никарагуанских городов
В ходе рабочего визита в Никарагуа министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провёл встречи с главами городов Гранада и Леон – Педро Варгасом и Роджером Гардианаом Вигилом.
Как сообщает пресс-служба абхазского ведомсива, в ходе встреч министра познакомили с богатой историей и уникальной, самобытной культурой. Представители муниципальных властей рассказали об экономическом потенциале городов. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов культурного и экономического характера.
«Стороны обсудили перспективы установления побратимских отношений между городами Абхазии и Никарагуа», – говорится в сообщении.
Ранее в абхазском МИДе сообщили, что в аэропорту Манагуа абхазскую делегацию встретил заместитель министра иностранных дел Никарагуа Луис Альберто Молина Куадро.
В рамках визита планируется участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 42-ой годовщине Сандинистской революции.
- Республика Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а 10 сентября 2009 года Абхазия установила с Никарагуа дипломатические отношения.
В Ленинградской области нашли подземную тюрьму с крематорием
В Ленинградской области обнаружили коттедж с подземным бункером, в котором находятся помещения, похожие на камеры тюрьмы. По данным издания 47news, дом расположен в заброшенном посёлке во Всеволожском районе.
Камеры оборудованы двухъярусными кроватями, унитазами и рукомойниками. Решетки закрываются на замки, аналогичные тем, что находятся в петербургском СИЗО "Кресты". В подземном бункере когда-то работала система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в него перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки,
Территория коттеджа огорожена трехметровым забором. Издание отмечает, что поверху металлические листы забора установлены под углом внутрь, чтобы было "сложнее из-за него выбраться". На участке также была баня с лазом, ведущим к печи размером с человека. Это помещение похоже на крематорий.
47news выяснили, что одним из владельцев дома являлся бывший начальник оперативной части следственного изолятора №4 Ренат Алимзанов. Он умер в 2018 году. Помимо него коттеджем в разное время владели дачное некоммерческое партнерство, компании, занимавшиеся финансовыми услугами, стройкой и недвижимостью, а также человек с несколькими судимостями. Кто именно построил камеры и использовалась ли подземная тюрьма – неизвестно.
Журналисты выяснили, что правоохранительные органы уже давно знают о "таинственном доме" под Петербургом. Он попал в их поле зрения в ходе расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии. Сотрудники Следственного комитета полтора года изучали коттедж: "перекопали на участке всё, что можно перекопать, опросили и изучили всех, кого только можно изучить". В настоящее время дом находится в разрушенном состоянии.
В Южной Осетии выявили 42 новых случая коронавируса
В Южной Осетии выявлено 42 новых случая коронавируса – сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 371 человек, 13 человек сняты с учета», – добавила она.
По информации главного инфекциониста Республиканского многопрофильного медицинского центра Элеоноры Джиоевой, в «красной зоне» проходят лечение 86 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID–19.
За время пандемии в Южной Осетии выявлено 3882 случая коронавируса, 3511 выздоровели. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Зурабишвили заявила о безальтернативности европейского выбора Грузии
Выбор европейского пути – это вопрос, по которому не происходит поляризации или дебатов между политическими партиями, есть консенсус, и мы никогда не будем спорить по этому поводу, – об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в ходе выступления на Батумской международной конференции.
Как пишет Общественный вещатель, Зурабишвили добавила, что европейский выбор Грузии – безальтернативен.
«Сегодняшний день – это пример того, насколько серьезны наши общие обязательства, подтверждение и пример того, что европейское будущее неизбежно. В связи с этим, несмотря на пандемию, ограничения, мы не только возобновили, но и продолжаем Батумскую международную конференцию и проводим эту конференцию на самом высоком уровне. Подобное мероприятие с участием четырех президентов проводится впервые. Для всех нас это означает принятие новых обязательств по достижению нашей общей цели. Прежде всего, это обязательство Грузии. Европейское будущее Грузии и ее выбор неизбежны и неотделимы от нашей истории, неотделимы от наших ценностей, это есть во всех наших конституционных положениях», – заявила Саломе Зурабишвили.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, заявил, что ждет от следующего саммита «Восточного партнерства» политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит, по его словам, не является предметным.
Зеленскому непонятна целесообразность саммита «Восточного партнерства» без политического наполнения
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ждет от следующего саммита «Восточного партнерства» политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит не является предметным.
«В декабре должен состояться очередной саммит «Восточного партнерства». Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей «Восточного партнерства» делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого (саммита) в целом», – Зеленский, выступая на Батумской международной конференции.
Зеленский также заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является ориентиром для Киева, – пишет «Интерфакс-Украина».
«Наш ориентир - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Его имплементация приблизит Украину к критериям членства в ЕС. И уже сегодня мы имеем амбициозную (повестку дня) с Европейским союзом. Ближайшая цель – это старт имплементации Соглашения о совместном авиационном пространстве, следующая стадия подготовки промышленного безвиза и первое подведение итогов обновления Соглашения об ассоциации», – заявил Зеленский.
Он также отметил, что присутствие российского военного контингента и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему континенту.
«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента», – сказал он.
Зеленский прибыл в Грузию для участия в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС Грузии, Молдовы и Украины.
Зеленский: «В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан»
«В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан», – сказал президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня посетил Грузию и ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия.
Как сообщается на официальном сайте Зеленского, он прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе.
«Президент отметил, что в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории этой страны. Глава государства подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций», – говорится в сообщении пресс-службы.
Во время посещения Ингурского моста украинский президент пообщался с представителями Миссии наблюдателей Евросоюза. По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19. Из-за этого местные жители испытывали существенные трудности. В частности, учителя школ не могли попасть домой. Теперь движение через мост восстановлено, и каждый день этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.
Зеленский заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для «деоккупации своих территорий и реализации стремлений».
OCCRP: Азербайджан использовал шпионское ПО для слежки за журналистами и активистами
Власти Азербайджана использовали шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и оппозиционеров. Об этом сказано в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Как пишет Настоящее время, среди других стран, чьи правительства авторизовали применение Pegasus против представителей медиа и правозащитных организаций, упоминаются Венгрия, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Расследование совместно выпустили 16 изданий, в том числе The Washington Post, The Guardian и израильская Haaretz. Оно основывается на списке из 50 тысяч телефонных номеров, которые могли подвергнуться взлому. Этот список был получен французской некоммерческой организацией Forbidden Stories и Amnesty International и передан журналистам. Наиболее старые записи в списке, по данным СМИ, датировались 2016 годом.
Из 245 азербайджанских телефонных номеров в списке, которые были идентифицированы OCCRP, пятая часть принадлежала репортерам, редакторам или владельцам медиакомпаний, в том числе журналистам Meydan TV, азербайджанской службы Радио Свобода, Azadliq.info, а также главным редакторам Strateq.az, Khural, газеты Musavat, основателю и директору 13-го канала.
Помимо журналистов, OCCRP идентифицировал в списке более 40 азербайджанских активистов и членов их семей. Они появились в списке номеров в 2019 году, что совпадает с массовыми протестами в стране.
Авторы материала уточняют, что "нет окончательных доказательств того, что правительство Азербайджана является клиентом NSO Group", тем не менее "большинство доказательств позволяют предположить, что это действительно так".
"Судебно-медицинская экспертиза подтверждает, что два номера в списке были заражены программным обеспечением Pegasus. Более того, в нескольких случаях люди из списка подвергались публичной утечке личной информации со своих телефонов", – пишут журналисты.
Компания NSO Group заявила, что данные, используемые расследователями, были "неверно истолкованы" и что она "не позволяет своим клиентам злоупотреблять ее программным обеспечением", которое, как она повторила, "предназначено только для наблюдения за преступниками и террористами".
Что такое Pegasus и как она заражает телефоны
Компания NSO Group Technologies Ltd. основана в 2010 году выходцами из "подразделения 8200" израильской армии. Оно занимается радиоэлектронной разведкой. "8200 может брать 1% из 1% [лучших специалистов] в стране", – рассказывала журналу Forbes бывшая сотрудница этого подразделения.
Вице-президент Lookout Майк Мюррей сказал, что Pegasus – "самая профессиональная шпионская программа" из всех встречавшихся ему.
NSO Group утверждает, что поставляет свою продукцию только правоохранительным органам: так, с помощью Pegasus в 2016 году был арестован мексиканский наркобарон Эль Чапо, писало израильское издание Haaretz.
В ноябре 2018 года исследователи из Citizen Lab Университета Торонто заявили, что программное обеспечение NSO Group использовалось для слежки за саудовским журналистом Джамалем Хашогги. Обозреватель The Washington Post был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Пример того, как выглядят вредоносные ссылки Pegasus
Pegasus также могла использоваться для взлома аккаунтов в WhatsApp, принадлежащих высокопоставленным госслужащим и военным по меньшей мере из 20 стран на пяти континентах, писало в октябре 2019 года агентство Reuters. Компания WhatsApp также обвиняет NSO Group в причастности к этим взломам. Кто стоял за этой атакой – до сих пор неизвестно.
Изначально Pegasus заражала телефоны с помощью целевого фишинга – текстовых сообщений или электронных писем, которые обманом заставляли перейти по вредоносной ссылке (например, о доставке товара, которым интересуется потенциальная жертва взлома). В последние годы разработчики добились того, что для заражения телефона его владельцу не нужно даже кликать на ссылку. Они часто используют уязвимости "нулевого дня" – недостатки или ошибки в операционной системе, о которых производитель мобильного телефона еще не знает и поэтому не может их исправить.
NSO Group – не единственная компания на рынке spyware (шпионского программного обеспечения). Так, подведомственное ФСБ России НИИ "Квант" в 2013 году пыталось приобрести программу Remote Control System ("Удаленная система контроля") итальянской компании Hacking Team, следует из утечки, опубликованной WikiLeaks. Программа позволяла отслеживать действия на зараженных устройствах: делать снимки с экрана, подключаться к веб-камере и микрофону, перехватывать переписку и пароли.
Politico назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО. Среди них – Даля Грибаускайте
В сентябре Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО может сменить женщина. Как пишет издание Politico, называются три фаворита: экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
По данным Politico, в коридорах НАТО в течение некоторого времени звучит мысль, что альянс, существующей более 70 лет, наконец-то может возглавить женщина.
«Это может стать и прекрасной возможностью Восточной Европы послать сильный сигнал Москве», – говорится в статье.
В то же время озвучено мнение, что избрание генсека из стран Балтии, особенно Грибаускайте, может показаться Москве слишком враждебным в то время, как президент США Джон Байден предпринял шаги по стабилизации отношений.
По мнению Politico, шансы Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония одна из немногих стран НАТО, которая выполнила требование о выделении двух процентов ВВП на оборону. Исходя из этой логики, удача может улыбнуться и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, – пишет «Интерфакс».
Анатолий Бибилов встретился с писателями-фантастами из «ДНР»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня, 19 июля встретился с делегацией писателей-фантастов из «Донецкой Народной Республики», – сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
В пресс-релизе указано, что делегация, которую возглавляет председатель Общественной палаты «ДНР» Александр Кофма, прибыла в Цхинвали «в рамках сотрудничества и развития взаимоотношений в сфере культуры».
Анатолий Бибилов поприветствовал гостей и пожелал им провести время в Южной Осетии интересно и насыщенно.
«Я рад приветствовать вас в Южной Осетии. Уверен, что каждый из вас здесь найдете что-то интересное для себя и своего творчества. Вас ждет большая и насыщенная программа. Надеюсь, она вас в будущем вдохновит на создание новых интересных произведений», – заявил Бибилов.
Глава делегации Александр Кофман заявил, что уже два года подряд, после проведения фестиваля фантастики в Донецке, выходит сборник «Живи, Донбасс!».
«Теперь же мы планируем по результатам визита в Южную Осетию выпустить сборник «Живи, Осетия!» – отметил он.
Писатели в ходе встречи также поделились своими впечатлениями от пребывания в Южной Осетии, назвав её «теплым и светлым местом с доброжелательными людьми». Они подарили Анатолию Бибилову книги, сборники рассказов.
- В мае текущего года, посещая Донецк и Луганск, Бибилов заявил, что «Южная Осетия – единственное государство, которое признало независимость Донецкой и Луганской народных республик».
Шарль Мишель: «Права меньшинств не являются второстепенным вопросом»
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Батуми, что основные права и свободы играют в отношениях между ЕС и Грузией центральную роль.
«Права меньшинств не являются второстепенным вопросом – уважение разнообразия и человеческого достоинства имеют важное значение для наших основополагающих ценностей. Конституционные права на свободу слова, прессы и собраний должны соблюдаться», – сказал он.
Шарль Мишель также отметил, что «полное и добросовестное выполнение апрельского соглашения является лучшей гарантией продвижения демократического порядка в Грузии». Эту тему он обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и представителями парламентских оппозиционных партий.
Мишель указал на особую важность судебной реформы как ключевой части соглашения 19 апреля и как условия получения Грузией от ЕС экономической помощи.
- Политическое соглашение было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета 19 апреля. Оно предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. При этом ключевыми пункты документов касаются масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
- Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
Мишель обсудил с Гарибашвили предстоящие выборы и соглашение от 19 апреля
Президент Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили выполнение политического соглашения от 19 апреля и предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Об этом Гарибашвили сообщил журналистам после встречи.
«У меня была очень плодотворная беседа с президентом Мишелем. В первую очередь я предоставил ему информацию о выполнении с нашей стороны взятых обязательств. Я сказал, что мы мотивированы и следуем этому процессу и с нашей стороны выполнены и выполняются все обязательства, предусмотренные соглашением. Здесь же я сказал ему, что, к сожалению, до сегодняшнего дня большая часть оппозиции не подписала указанное соглашение, что безусловно является препятствующим фактором для стабилизации политической ситуации», – заявил Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер также сообщил президенту Евросовета, что власти Грузии «абсолютно мобилизованы» для проведения выборов осенью 2021 года «абсолютно прозрачно» и «в максимально мирной среде».
«Я обратился к президенту Мишелю с просьбой прислать в Грузию к предстоящим выборам как можно наблюдателей под эгидой и миссией Евросоюза, чтобы ни у кого не было возможности спекулировать по любой причине», – отметил премьер.
На встрече Гарибашвили с президентом Мишелей речь также шла об избирательной и судебной реформе.
«Я ему сказал, что мы разработали почти совершенную избирательную реформу и также была включенность оппозиции. Я также сказал ему, что мы хотим и абсолютно мотивированы продолжить и уже проводим реформу правосудия, которая является очень важной для нашей страны. Я сказал ему, что за годы мы уже достигли значительного результата в суде, однако этого недостаточно, мы делаем еще больше и доведем этот процесс до конца», – сказал Гарибашвили.
- Политическое соглашение было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета 19 апреля. Оно предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. При этом ключевыми пункты документов касаются масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
- Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.
- Накануне президент Евросовета прибыл в Батуми для участия в международной конференции, посвященной интеграции в ЕС трех ассоциированных членов – Грузии, Украины и Молдовы. С утра Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с представителями парламентской оппозиции, а затем и главой правительства страны.
Светлана Тихановская находится с визитом в Вашингтоне
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская находится с визитом в США. Эта страна, как и многие страны Запада, не признала её соперника на прошлогодних выборах Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Беларуси. Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента.
Ожидается, что в ходе визита лидер оппозиции проведёт переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. Сама Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко. В интервью "Голосу Америки" Тихановская, в частности, отметила: "Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе". Она вновь призвала Запад усилить давление на официальный Минск, чтобы добиться от него освобождения политзаключённых.
Говоря о роли России, Тихановская сказала, что Кремль сейчас поддерживает режим Лукашенко. Однако, по её словам, её сторонники приветствовали бы, если Россия стала бы одним из посредников для организации переговоров и включилась в процесс урегулирования кризиса в Беларуси.
Накануне Тихановская в центре Вашингтона встретилась с сотнями представителей белорусской диаспоры.
- После выборов в августе прошлого года, результаты которых, по многочисленным свидетельствам, были сфальсифицированы в пользу правящего страной с 1994 года Лукашенко, в Беларуси несколько месяцев продолжались массовые акции протеста, которые жестоко подавили власти. Многие, в том числе Тихановская, были вынуждены покинуть страну, сотни людей были отправлены в СИЗО и осуждены. Репрессии продолжаются до сих пор. Страны Запада ввели против Минска санкции, в том числе экономические. Россия поддержала Лукашенко.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.