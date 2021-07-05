Экономика Грузии растет вместе с инфляцией

Правительство Грузии изменило прогноз роста ВВП Грузии почти вдвое. В связи с этим будут пересмотрены и параметры бюджета страны. Расходная часть бюджета будет увеличена на 1,1 млрд лари, часть этих средств будет направлена на уменьшение госдолга.

На сегодняшнем заседании кабмина параметры проекта нового бюджета сформулировал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили:

«Отмена карантинных мер породила довольно позитивные ожидания в бизнесе и в стране в целом. У нас был беспрецедентный экономический рост: в апреле – 45%, а в мае – 25%, что привело к пересмотру прогноза бюджета. Согласно новому прогнозу, в этом году экономика вырастет на 7,7%, а номинальный ВВП вырастет до 57,2 млрд лари», – заявил Гарибашвили.

На специальном брифинге обновленный проект бюджета на 2021 год представил министр финансов Лаша Хуцишвили. По его словам, значительный рост поступлений наметился и в приватизации госимущества. Исходя из этого, дефицит бюджета сократится с 7,5% до 6,9%, что позволит значительно сократить объем госдолга.

Напомним, на сегодняшний день этот параметр превысил беспрецедентные 32 миллиарда лари, из которых более 26 миллиардов лари – внешний долг. В этом году правительство Грузии заняло еще восемь миллиардов лари.

«Оживление экономики позволит увеличить расходную часть бюджета в трех направлениях. Отношение государственного долга к ВВП опустится ниже критического порога, определенного органическим законом. Этот прогноз кардинально отличается от предыдущего, согласно которому уровень долга должен был упасть ниже 60 процентов только в 2022 году. Значительная часть средств будет направлена в здравоохранение на преодоление последствий коронавирусной инфекции. И в-третьих, 177 миллионов лари будут выделены на функционирование программ восстановления сельского хозяйства».

Впрочем, как отмечают наблюдатели, обнадеживающие сигналы оживления экономики не влекут рост благосостояния граждан. Напротив, рост инфляции в текущем году побил все рекорды девятилетнего правления «Грузинской мечты» – 10% в годовом исчислении.

В правительстве советуют потерпеть минимум до лета следующего года. «Инфляция должна пойти по нисходящей траектории», – заявил замминистра финансов Николоз Гагуа на сегодняшнем заседании парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике, отвечая на вопросы оппозиции.

«Инфляция, конечно, высокая, но в стране и раньше была двузначная инфляция, например, в 2011 году. Сейчас практически везде в мире отмечаются рекордные темпы инфляции за последние 20 лет. Инфляция имеет два источника – давление совокупного спроса и нарушение логистики. Национальный банк должен смотреть не на текущую инфляцию, а на ее динамику. По прогнозам правительства, инфляция должна пойти по нисходящей и в июне следующего года должна достигнуть целевой отметки в пределах трех процентов», – сказал Николоз Гагуа.

Напомним, принятый в 2020 году бюджет предусматривал рост ВВП в этом году до 49,4 миллиарда лари. После сегодняшней корректировки номинальный размер ВВП вырастет на 7,8 миллиарда лари.

В целом прогноз госбюджета предполагает значительное увеличение расходной части бюджета, но при этом правительство больше не будет предоставлять налоговые льготы предприятиям, пострадавшим от пандемии. Впрочем, будут сохранены некоторые программы субсидирования отдельных отраслей, в частности, виноградарства. Утверждение обновленного бюджета на 2021 год должно произойти завтра, в ходе пленарной сессии парламента.