Расклад сил перед местными выборами в Грузии – опрос Edison Research

Грузинская телекомпания Formula опубликовала результаты очередного социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили избирателей – «За кого бы вы проголосовали на выборах в органы местного самоуправления, если бы они прошли сегодня?». В рейтинге лидирует правящая партия страны «Грузинская мечта», на втором месте – «Национальное движение», на третьем – партия экс-премьера Георгия Гахария.

«Грузинская мечта» – 25%

«Единое национальное движение» – «Сила в единстве» – 19%

«За Грузию» (Георгий Гахария) – 10%

Стратегия Агмашенебели (Георгий Вашадзе) – 3%

«Лело» – 3%

Лейбористская партия – 3%

«Альянс патриотов» – 2%

«Гирчи» – Больше свободы (Зураб Джапаридзе) – 2%

«Гирчи» – 2%

«Эри» (Леван Васадзе) – 2%

«Европейская Грузия» (Гига Бокерия) – 1%

«Победоносная Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%

«Дроа» (Элене Хоштария) – 1%

«Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%

«Единая Грузия – Демократическая Грузия» (Нино Бурджанадзе» – 1%

«За народ» (Анна Долидзе) – 1%

Партии «За справедливость» (Эка Беселия), «Свободная Грузия» (Каха Кукава), «Консервативная партия» (Звиад Дзидзигури), «Трибуна» (Давид Чичинадзе) – менее 1%

Другие партии – 2%

Ни одна из партий – 10%

Не знаю/отказ от ответа – 14%

При использовании метода аллокации (перераспре​деление голосов неопределившихся) у «Грузинской мечты» 32%, у «Национального движения» – 24%, у партии «За Грузию» – 13%.

Избирателей в Тбилиси спросили, за кого бы они проголосовали на выборах мэра столицы между тремя потенциальными кандидатами.

Каха Каладзе – 32%

Ника Мелия – 17%

Георгий Гахария – 15%

Ни один из кандидатов – 18%

Не знаю/отказ от ответа – 18%

Ответы отличаются в том случае, если в вопросе не указаны конкретные кандидаты в мэры столицы.

Кандидат от объединенной оппозиции – 24%

Кандидат от «Грузинской мечты» – 30%

Кандидат от партии «За Грузию» Георгия Гахария – 13%

Ни один из кандидатов – 7%

Не знаю/отказ от ответа – 16%

Опрос также показал, что наибольшей симпатией населения из политиков пользуется экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария. 57% опрошенных относятся к нему позитивно, 43% – негативно. На втором месте – мэр Тбилиси Каха Каладзе (50% – позитивно, 50% – негативно). На третьем месте – лидер «Национального движения» Ника Мелия (47% – позитивно, 53% – негативно).

Исследование проводилось 7-19 июня. В общей сложности в были опрошены 1500 человек (800 в Тбилиси, 700 – в регионах). В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-3%.