Фактор Гахария

Объявив о создании собственной партии, бывший премьер Георгий Гахария стал главной темной лошадкой грузинской политики. Никто не ожидает, что он cможет самостоятельно победить и прийти к власти. Но, похоже, он спутал карты как правящей партии, так и оппозиции.

Его исходный капитал – высокий рейтинг. В опросах последнего времени он был самой популярной политической фигурой. Возможно, именно это подтолкнуло его к тому, чтобы бросить вызов своему бывшему шефу, Бидзине Иванишвили.

Однако в тех опросах Гахария фигурировал как представитель «Грузинской мечты». Этот рейтинг автоматически не конвертируется в его же популярность как оппозиционера. К сожалению, в бедной опросами Грузии уровня поддержки новой оппозиционной фигуры пока никто не измерял.

Тем не менее уже ясно, что Гахария серьезно испугал свою бывшую команду. Этому есть однозначное свидетельство: впервые после своего очередного ухода из политики в январе фактический лидер партии и страны Бидзина Иванишвили в нее публично вернулся, пусть на эпистолярном уровне. В своем послании грузинскому народу, точнее, собственным сторонникам, он ясно сказал: Гахария – изменник; тот, кто будет его поддерживать, мой враг.

Мы по опыту знаем, что Иванишвили «возвращается» тогда, когда в его команде начинается разлад. Похоже, не этом этапе он не слишком боится оппозиции, но кризис внутри своих требует личного вмешательства. Именно поэтому он «вернулся» в 2018-м; похоже, он увидел похожую опасность и сейчас.

Риторика Гахария показывает, что он прежде всего охотится за голосами сторонников своей бывшей партии, которые по каким-то причинам разуверились в действиях властей. Он максимально мягко критикует бывших соратников, лишь туманно говоря о коррупции и непотизме в их рядах, и совсем ничего не говорит против Иванишвили. С другой стороны, он ругает остальную оппозицию почти так же, как в бытность министром внутренних дел и премьером.

Для кого-то это подтверждает версию, что на самом деле Гахария – это секретный проект самого Иванишвили; его партия отберет какую-то часть голосов у оппозиции, а затем заключит коалицию со старыми друзьями. Парадокс в том, что популярность такой теории объективно на руку Гахария, но никак не его бывшему боссу. Сторонникам «Мечты», в том числе среди государственных служащих, так легче его поддерживать: все равно он по большому счету свой. Именно поэтому Иванишвили пришлось громко кричать: нет, он совсем не мой, ни в коем случае нельзя его поддерживать. Но, поскольку Бидзина известен как мастер политических трюков, ему могут все равно не поверить.

Гахария особенно опасен для «Мечты», потому что, если даже он отберет у нее лишь несколько процентов, они могут оказаться решающими. Правящая партия согласилась на предложенное Шарлем Мишелем компромиссное соглашение, согласно которому, если на осенних парламентских выборах она получит меньше сорока трех процентов, в 2022-м будут новые парламентские выборы. Появление Гахария серьезно повысило вероятность того, что она не сможет преодолеть этот барьер; следовательно, будут и ранние выборы.

Есть и другой аспект проблемы: насколько уход Гахария станет катализатором дальнейших процессов дезинтеграции правящей партии. Он уже забрал себе шестерых депутатов нового парламента – это не слишком много, но нехорошо. Поползли слухи, что у Кахи Каладзе, второй по популярности фигуры внутри «Мечты» (после Гахария), тоже проблемы с другими лидерами. Он отверг их, как «грязные сплетни»; тем не менее его риторика все более отличается от остальных. Он воздерживается от резкой критики в адрес изменника Гахария и в ответ получает реверансы от последнего. Это не значит, что он станет еще одним перебежчиком; но даже то, что это обсуждается, для «Мечты» неприятно.

А как насчет оппозиции? Объективно новая ситуация для нее выгодна, так как вероятность новых выборов – за что она боролась в течение последних месяцев – теперь явно повысилась. Но, с другой стороны, Гахария занял место восходящей звезды и во многом затмил оппозицию. Последняя и так переживает не лучшие дни: пусть, благодаря европейской медиации, ее политика бойкота заставила власти пойти на уступки, на этом этапе она выглядит разобщенной и растерянной. Ей предстоит вернуть политическую инициативу; в этом смысле Гахария – ее соперник.

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