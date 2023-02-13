Сотрудники Генеральной инспекции министерства культуры Грузии вместе с работниками Дворца искусств сегодня прибыли в дворец Орбелиани – резиденцию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Они забрали картины, временно размещенные в президентском дворце, часть из которых повреждена.

Советник президента по вопросам культуры и науки Константин Нацвлишвили заявил, что речь идет о пяти работах художника Свимона Дадиани. По словам Нацвлишвили, потомки Дадиани при посредничестве президента Грузии передали около 30 работ Дворцу искусств, часть из них была выставлена во дворце Орбелиани.

Нацвлишвили подтверждает, что были выявлены «небольшие повреждения», однако не установлено, где это произошло. Работы, по его словам, были перевезены в Грузию из США и Франции, ранее выставлялись в двух различных залах.

На вопрос, может ли проверка быть связана с политикой, советник президента ответил: «Любой факт, который является атакой или попыткой атаки на институт президента, конечно, является политическим».

Отметим, что накануне Саломе Зурабишвили прокомментировала акцию в поддержку художника Сандро Сулаберидзе. На него завели уголовное дело после того, как в Национальной галерее Грузии он снял со стены свою картину и сделал надпись аэрозольной краской – «Искусство живо и независимо!»

«20 полицейских машин на заднем дворе Голубой галереи. Может ли художник представлять такую угрозу государству? Это напоминает нам немного другую эпоху, а современную Грузию действительно срамит», – написала Зурабишвили в соцсети.