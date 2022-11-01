Деолигархизация коснется всех, кроме Бидзины Иванишвили, заявила сегодня вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани, назвав цирком позицию оппонентов по законопроекту о деолигархизации. До позднего вечера пять часов длилось вчера первое комитетское чтение законопроекта, который по инициативе «Грузинской мечты» полностью копирует украинский антиолигархический закон. Оппозиция его не поддержала.

Объявляя «конкурс в поддержку циркового искусства в стране», вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани отметила, что этим искусством давно владеют многие оппозиционеры. Так она ответила тем из них, кто накануне в парламенте на комитетских слушаниях напрочь отказался поддержать законопроект о деолигархизации.

Этот вопрос значится пятым пунктом в 12 рекомендациях Брюсселя для получения страной статуса кандидата на вхождение в ЕС. В этих же условиях говорится о важности деполяризации и широкого консенсуса при принятии законов для проведения необходимых реформ, однако министр Цулукиани ничего похожего не видит со стороны оппозиции, только цирк и развлечение:

«Сегодня мы объявляем конкурс на цирковое искусство, а в политике это уже есть. У них (оппозиции) все стало походить на цирк. Они развлекаются, играют судьбой страны. А это не развлечение».

Отметив, что власть «Грузинской мечты» всецело погружена в работу, чтобы к концу года уложиться в срок и выполнить все 12 рекомендаций, министр Тея Цулукиани продолжила критиковать оппозицию за то, что ее депутаты не поддержали законопроект о деолигархизации из опасений, что под этот закон попадут владелец ТВ «Формула», бывший министр обороны Давид Кезерашвили, а также бывшие банкиры, лидеры «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе:

«Некоторые оппозиционеры, на самом деле, хотели провести не деолигархизацию, а «демечтизацию», «дебидзинизацию». Но потом обнаружили, что этот закон коснется, например, Кезерашвили, который своим же заявлением признал, что, да, он олигарх. Возможно, это коснется и других, которые в прошлом были банкирами и выселяли людей из собственных домов (за неуплату банковского долга). Это уже им не нравится. Соответственно, это еще раз подтверждает то, что, если кто-то и есть в этой стране олигарх, – так это любой их представитель, но не Бидзина Иванишвили. Потому они и недовольны».

Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал журналистам прочитать книги про Бидзину Иванишвили и не путать олигарха с меценатом.

«Бидзина Иванишвили – человек, который сделал много добра для страны. Даже книги изданы, можете посмотреть, поинтересоваться, и у вас будет полноценная информация о том, кто такой Бидзина Иванишвили, что он сделал для нашей страны и народа. Он благотворитель, меценат и достойный человек и патриот», – сказал Каха Каладзе.

Видимо, градоначальник имел в виду учебник девятого класса по новейшей истории, изданный в прошлом году. Именно в нем, в контексте смены власти в 2012-м, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили упомянут как «известный благотворитель и меценат». А в силу своего возраста журналисты этот курс пройти никак не могли. О других книгах про Иванишвили людям взрослым мало что известно. Но оппонентов возмущает не открытая лесть представителей власти отцу-основателю партии, а то упорство, с которым они даже теоретически не желают признать Иванишвили подходящим под критерии определения олигарха.

Кроме того, как отмечают критики, власть не старается подойти к вопросу системно, чтобы в будущем избежать неформального влияния состоятельных людей на власть и политическую жизнь страны. Депутат «Лело» Саломе Самадашвили, лидеры партии которой (Джапаридзе и Хазарадзе) рискуют, по словам представителей власти, оказаться первыми в реестре олигархов, сегодня повторила вопрос, так и оставшийся без ответа в ходе вчерашнего пятичасового комитетского слушания законопроекта:

«Удовлетворит ли этот закон требование ЕС о деолигархизации? «Грузинская мечта» на это ответить не может. Ответа нет и у главы юридического комитета, автора этого законопроекта Анри Оханашвили. Наша позиция такова: если этот законопроект не выполнит требование ЕС, какой смысл его принимать?»

В «Лело», как и в других оппозиционных партиях, в проталкиваемой «Грузинской мечтой» украинской модели законопроекта видят злой умысел правящей силы. Там считают, что, прикрываясь рекомендациями ЕС, власть с помощью этого закона объявит «охоту на ведьм» – на оппозиционеров, что станет особенно актуальным перед парламентскими выборами 2024 года.

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